Распределение косвенных затрат в 1С. Счет 20

Рассмотрим на примерах, как осуществляются операции распределения косвенных затрат в программе 1С: Комплексная автоматизация.

В этом материале речь пойдет о формировании себестоимости на счете 20.

О закрытии 23 счета мы рассказывали здесь.

О закрытии 25 счета читайте здесь.

3.1. Настройка статьи расходов 20 счет

В течении месяца бухгалтер вносит информацию о затратах основного производства в дебет 20 счета. В первичных документах указывается статья расходов со следующими настройками:

Тип расходов: «Производственные», в настройках распределения указывается значение «Отразить на производственных затратах». Правило распределения имеет следующие настройки:

В поле «Распределять на» указать значение «Текущее подразделение» (или выбрать подразделения только 20го счета) для того, чтобы не учитывались партии вспомогательного производства (у которого имеется свое подразделение).

Вкладка «Регламентированный учет» статьи расходов заполняется данными для отражения затраты в отчетности, а также счетами учета:

В течение месяца затраты основного производства приходуются первичными документами с указанием статьи расходов в дебет 20 счета с перечисленными настройками с заполнением подразделения основного производства.

Согласно настройкам распределения, затраты 20 счета должны распределяться на партии производимых услуг. Процесс формирования документов «Производство без заказа» рассмотрен в п. 2.2.

3.2. Формирование себестоимости услуг основного производства

После того, так все производственные затраты были внесены в дебет 20 счета (на статьи расходов с настройками, согласно п.3.1), сформирована база распределения «по количеству продукции» документами «Производство без заказа» (см. п. 2.2), необходимо перейти к процедуре закрытия месяца.

В рамках регламентной операции «Настройка распределения расходов» закрытия месяца создается документ «Распределение расходов», в котором заполняется правило распределения, согласно правилу, указанному статьях расходов.

Если внесение данных за месяц и настройки статей расходов осуществлены корректно, то регламентная операция «Распределение расходов и расчет себестоимости» сформирует себестоимость каждой партии производства.

Проводки по закрытию 20 счета отразятся только по тем производственным партиям работ, которые были проданы в текущем месяце. По нереализованным услугам в оперативном учете будет сформирована себестоимость, но проводки появятся только в следующих месяцах в документах «Акт выполненных работ клиенту»/ «Реализация товаров и услуг».

3.3. Реализация производственных услуг. Закрытие 20 счета.

20 счет по кредиту закроется только в том случае, если совпадает номенклатура в документах «Производство без заказа» (вкладка «Продукция) и «Акт выполненных работ клиенту»/ «Реализация товаров и услуг».

Таким образом, важно реализовать именно то, что было произведено, согласно документа «Производство без заказа». Посмотреть остатки произведенных услуг по направлениям деятельности и по партиям можно через отчет «Движение ТМЦ и затрат в производстве» (направление деятельности отмечено желтым):

В документе реализации на вкладке «Услуги» указывается номенклатура и количество, согласно остаткам в отчете «Движение ТМЦ и затрат в производстве», в столбце «Содержание» прописывается наименование услуги для печатной формы документа. Направление деятельности заполняется в договоре с контрагентом.

ПРОБЛЕМА: Количество услуг на остатках в КА 2.4 может быть больше количества, которое требуется указать в документе реализации.

ВАРИАНТ № 1: Для того, чтобы вместо двух услуг, которые имеются на остатке, продать клиенту одну и при этом закрыть полностью 20 счет, необходимо предварительно сформировать документ «Производство без заказа»:

Вкладка «Продукция» заполняется номенклатурой и количеством, которые будут отражены в документе реализации клиенту. Вкладка «Материалы и работы» заполняется остатком номенклатуры, согласно отчету «Движение ТМЦ и затрат в производстве».

ВАРИАНТ № 2: Документ партии «Производство без заказа» формируется по направлению деятельности один раз в месяц (до месяца реализации) с заполнением поля «Направление выпуска» на вкладке «Продукция» значением «Списать на расходы», в столбце указывается специальная статья расходов с настройками, согласно п. 3.1.

В месяце, в котором реализуется услуга, необходимо создать документ партии «Производство без заказа» с направлением выпуска «В подразделение» с сохранением направления деятельности. На вкладке «Продукция» в столбце «Количество» указывается количество, требуемое к реализации.

Таким образом, по кредиту 20 счета проводки сформируются в документе реализации:

Оборотно-сальдовая ведомость по 20 счету будет иметь следующий вид: