Что поменялось в правилах госзакупок

Президент России подписал Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В чём суть документа?

Поправками скорректированы правила проведения запроса котировок в электронной форме. По-новому станут согласовывать заключение контрактов с единственным поставщиком и начнут проводить электронные малые закупки. Кроме того, в заявках участников должна быть отражена страна происхождения товара.

Также появилось больше возможностей заключить контракт жизненного цикла и введён особый порядок закупок и исполнения контрактов в целях реализации национальных проектов.

Для чего приняты такие поправки?

Поправки направлены на повышение «прозрачности» госзакупок в рамках контрактной системы. Их реализация позволит предотвратить существенное увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере закупок, а также излишние административные барьеры и рост временных затрат заказчика при осуществлении закупки.

Что поменялось в проведении запроса котировок?

С 500 тыс. рублей до 3 млн рублей возрастает начальная (максимальная) цена контракта, в пределах которой заказчик вправе осуществлять закупки путём проведения запроса котировок в электронной форме. Ограничение относительно годового объёма закупок останется почти без изменений: годовой объём закупок с помощью запроса котировок должен будет составлять не более 10%, однако отменят лимит в 100 млн руб.

У участника будет меньше дней на подачу заявки. По новым положениям заказчик будет назначать дату окончания подачи заявок через четыре рабочих дня (ранее — 5 дней) со дня, следующего за днём размещения извещения в ЕИС.

Изменить извещение будет нельзя, зато отменить запрос котировок будет возможно всего за 1 час до срока окончания подачи заявок. Сейчас запрос котировок можно отменить не позднее чем за два дня до дня окончания подачи заявок.

Свое соответствие требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ участник будет подтверждать в заявке документами. Сейчас участник обязан только декларировать такое соответствие. Участник также должен будет предоставить решение об одобрении крупной сделки, если для него таковой является сам контракт или денежное обеспечение исполнения контракта.

Для электронного запроса котировок значительно сократят сроки заключения контракта. Заказчик должен будет направить проект контракта в ЕИС и на электронную площадку в течение трёх часов с момента размещения протокола подведения итогов в ЕИС. Далее у победителя и заказчика будет по одному рабочему дню на подписание и размещение контракта. При этом заключить контракт ранее чем через 2 рабочих дня со дня размещения итогового протокола в ЕИС будет нельзя.

Протокол разногласий для этого способа закупки новыми правилами не предусмотрен.

Если была подана или осталась только одна заявка, соответствующая извещению, можно будет сразу заключить контракт с участником как с единственным поставщиком. Продлевать срок подачи заявок, как это делают сейчас, не потребуется.

Какие появились возможности для проведения электронных малых закупок?

Заказчик сможет проводить малые закупки на сумму 3 млн руб., если такие закупки проходят с использованием электронной площадки.

Участник закупки будет формировать на электронной площадке предварительное предложение о поставке товара. В предварительное предложение нужно будет включить определённую информацию, в частности:

— наименование и характеристики товара;

— товарный знак (при наличии);

— наименование страны происхождения;

— цену за единицу товара;

— предлагаемое максимальное количество товара и другие сведения.

Заказчик размещает извещение с обоснованием цены контракта в ЕИС. В течение 1 часа с этого момента оператор электронной площадки выбирает 5 предварительных предложений с наименьшей ценой за единицу из тех, которые соответствуют установленным в извещении требованиям к товару и участнику. Если не наберётся хотя бы 2 предложения, оператор сообщает об этом заказчику, размещает уведомление в ЕИС и не направляет заказчику документы.

У заказчика есть 1 рабочий день на принятие решения по предложениям. В результате он формирует на электронной площадке протокол подведения итогов определения поставщика. В протоколе указывается решение по каждому предложению и обоснование отклонения заявок.

Контракт заключается в упрощённом порядке, предусмотренном для нового запроса котировок в электронной форме. Сведения о контрактах, заключённых по результатам электронных малых закупок, нужно будет направлять в реестр контрактов.

Как будут согласовывать заключение контракта с единственным поставщиком?

У заказчика будет меньше времени, чтобы подготовить обращение в контрольный орган — 5 рабочих дней со дня размещения протокола в ЕИС или его подписания вместо 10 календарных дней, отведённых на обращение сейчас. Контрольный орган будет проводить внеплановую проверку таких закупок в срок рассмотрения обращения. Если он обнаружит нарушения, то контракт разрешат заключить только после исполнения предписания, выданного по результатам проверки. При необходимости заказчик скорректирует проект контракта и направит его участнику.

Контракт нужно будет заключить не ранее 10 дней со дня размещения протокола в ЕИС или его подписания и не позднее 20 дней со дня, когда заказчик получит решение о согласовании.

Что потребуется указывать в документах?

По новым правилам участник обязан указать в заявке страну происхождения товара независимо от того, применяются ли правила нацрежима. Эта информация понадобится и в случаях, когда товар поставляют при выполнении закупаемых работ или оказании закупаемых услуг.

В связи с этим заказчику нужно скорректировать в документации требования к составу заявки, а комиссии — учитывать новшества при рассмотрении заявок.

Какие изменения предусмотрены в закупках для реализации нацпроектов?

В рамках реализации национальных проектов устанавливается возможность заключения контрактов, предметом которых может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также поставка медицинского оборудования (если это предусмотрено проектной документацией).

Указанный контракт может быть заключён по итогам проведения аукциона в электронной форме или открытого конкурса в электронной форме.

Что ещё нового в госзакупках?

Появилось больше возможностей для заключения контракта жизненного цикла: помимо случаев, установленных правительством, контракт жизненного цикла можно заключить при закупке новых машин и оборудования.

Когда Закон № 449-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 8 января 2020 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. Так, положение об указании в заявках страны происхождения применяется с 1 января 2020 года. С 1 июля 2020 года заработает большая часть новшеств: в части запроса котировок в электронной форме, проведения электронных малых закупок, согласования заключения контрактов с единственным поставщиком.