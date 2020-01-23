Изменения-2020: покупка недвижимости и авто, иностранные работники

1. Если законный собственник утратил имущество помимо своей воли — при условии, что добросовестный приобретатель возмездно получил имущество.

2. Если законный собственник просто заявит требование — при условии, что добросовестный приобретатель безвозмездно получил имущество.

3. Особый случай для жилого имущества, когда его собственником было государство, регион или муниципалитет (п. 4 ст. 302 ГК). Истец сможет истребовать, если докажет недобросовестность приобретения и с даты записи в ЕГРН о новом собственнике еще не прошло три года.

В связи с этими поправками внесли изменения в ст. 234 ГК о приобретательной давности.

Для жилой недвижимости предусмотрели дополнительные меры защиты:

Если у добросовестного приобретателя все же истребуют жилье, сначала нужно будет потребовать в судебном порядке возмещение от продавца. А если он не выплатит в течение шести месяцев, можно будет подать иск к Российской Федерации о выплате компенсации в размере реального ущерба.

Примечание:

1. Правило касается только жилых помещений. За апартаменты компенсацию не дадут.

2. Правило не применяется, если жилье истребовали из-за ненадлежащих действий Росреестра. В этом случае убытки возмещаются в полном объеме на основании ч. 2 ст. 66 закона о госрегистрации недвижимости.

Основание: статья 68.1 Закона о госрегистрации недвижимости, п. 2 ст. 2 закона от 02.08.2019 № 299-ФЗ.

Если добросовестный покупатель сможет получить только часть денег от продавца, то государство компенсирует остаток.

После этого к Российской Федерации переходит право требования, которое добросовестный покупатель имел к продавцу.

2. Появилась возможность зарегистрировать новую машину и получить номера прямо у дилера.

Узаконили получение номеров на машины прямо у дилеров. Раньше дилеры оказывали такие услуги, но оформляли все по доверенности. С нового года вступает в силу новый закон о регистрации транспортных средств.

Что можно делать:

Зарегистрировать машину и получить номера прямо у официального дилера. Ехать в ГИБДД больше не нужно.

Дилер сам подготовит и направит документы в ГИБДД, а затем выдаст машину уже с номерами и свидетельством о регистрации.

Если покупаете не новую машину, то в салоне дадут цифры и буквы номера, а сам номер нужно будет заказать у аккредитованной компании.

Что необходимо учесть:

Это платная услуга, но цену ограничили — до 500 руб. за регистрацию и до 2000 руб. за изготовление номеров. Плюс госпошлина — также 500 руб. за регистрацию и 2000 руб. за номера.

От услуги можно отказаться и зарегистрировать машину самому, заплатив только пошлину.

Основание: ч. 2 ст. 7, п. 2 ч. 1 ст. 8 закона от 03.08.2018 № 283-ФЗ, п. 1 приказа ФАС от 12.04.2019 № 448/19, подп. 36 п. 1 ст. 333.33 НК.

Сложностей стало больше

Поэтому нельзя затягивать исполнение решение суда, которое обязывает:

1) обеспечить пожарную, промышленную, гидротехническую или санитарно-эпидемиологическую безопасность; 2) соблюсти требования строительных норм.

Если не исполнить указанные требования, пристав вынесет постановление о наложении штрафа — так было и раньше. После этого вынесет новый срок для исполнения, и, если не уложиться в него, накажут по новой норме — ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП.

Основание: ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП.

Размеры санкций по новой норме:

— для компаний от 1 млн. до 3 млн. руб. либо приостановление деятельности до 90 дней;

— для ИП от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо приостановление деятельности до 90 дней;

— для граждан от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

2. Необходимо обращать внимание на сообщения пристава на портале Госуслуг, по email или SMS.

Почему? Приставам разрешили уведомлять по неформальным каналам связи, а не только по почте.

— о возбуждении производства;

— о времени и месте исполнительных действий;

— о вызове.

Если не успеть погасить долг, взыщут исполнительский сбор 7%.

Основание: ч. 2.1 ст. 14, ч. 1, 3, 4 ст. 24, ч. 12, 17 ст. 30 закона об исполнительном производстве.

Правила для граждан.

1. SMS на номер, запрошенный у мобильного оператора, — только с согласия гражданина

2. Через личный кабинет на портале Госуслуг (если есть).

Правила для компаний и ИП.

1. По email, который компания или ИП укажет в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

2. Через личный кабинет на портале Госуслуг (если есть).

Вы можете попросить пристава уведомлять вас определенным способом или указать удобный адрес, телефон, email.

3. Нельзя допускать нарушения по госконтрактам, даже если вы в хороших отношениях с заказчиком

Органы финансового контроля смогут оспаривать закупки независимо от желания заказчика и участника.

Почему:

Оспаривать закупку теперь вправе органы финансового контроля — они могут подавать иски о признании закупок недействительными.

Основания для оспаривания общие, предусмотренные Гражданским кодексом (ст. 166–181 ГК). То есть для иска достаточно любого противоречия закону.

Основание: абз. 6 п.1, абз. 8 п. 2 ст. 269.2 Бюджетного кодекса

4. Изменился порядок регистрации акционерного общества.

Почему:

Поменялась последовательность. Теперь нужно зарегистрировать выпуск акций нового АО, затем зарегистрировать компанию в ЕГРЮЛ, а после этого разместить акции.

Основание: ст. 20, 20.1, 24, 26.1 закона о рынке ценных бумаг, ст. 9, 25 закона об АО.

Некоторые другие изменения

Наказание за нарушение — штраф до 20 тыс. руб. или приостановление деятельности (ст. 6.3 КоАП). При этом есть ряд работ, на которые без прививки брать нельзя — смотрите перечень, утвержденный постановлением Правительства от 15.07.1999 № 825.

— Гостиницы, в которых более 15 номеров, обязали получать свидетельства о присвоении определенной категории. Иначе штраф в проценте от выручки. Подп. 2 п. 3 закона от 05.02.2018 № 16-ФЗ, ст. 14.39 КоАП.

— Увеличили максимальную сумму компенсации за вред при международном перелете: задержку рейса, потерю или порчу багажа. Например, за задержку — можно получить около 450 тыс. руб. Но фактически выплачивают не максимальную сумму, а доказанную. Доказывать вред должен пассажир. Правила вступили в силу 28 декабря. ( Информация Росавиации от 05.11.2019 о пересмотре пределов ответственности согласно Монреальской конвенции 1999 года).

— Вступил в силу запрет для СНТ добывать воду из скважин для бытовых нужд без лицензии на пользование недрами. Запрет действует именно для СНТ в целом, а не для частных лиц.

За скважины без лицензии штраф до 1 млн. руб. Ч. 3 ст. 5 закона от 29.12.2014 № 459-ФЗ, ст. 7.3 КоАП.

Резюме:

Невозможно объять необъятное. Покой нам только снится.