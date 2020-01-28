Как снять с учета онлайн-кассу: видеоинструкция

Рассмотрим, как снимать кассовый аппарат с учета. Сделаем это на примере неавтономного аппарата Штрих М 01 Ф.

Гораздо проще снять кассу с учёта через личный кабинет онлайн, но можно и сделать это при личном визите.

Подробно о нюансах снятия ККТ с учета смотрите в нашем видео:

В ходе снятия может возникнуть проблема, если фискальный накопитель закончился. В этом случае нужно переводить часы кассы назад, чтобы система позволила произвести нужную операцию. Иногда случается, что просто так время не перевести и потребуется использовать различные обнуления и т.п.



Дополнительные сложности возникают иногда и при перерегистрации кассы. В этом случае в тест драйвере кассы нужно обязательно поставить галочку, что касса именно перерегистрируется. Ну и само собой, не забыть распечатать/сохранить отчёт, который выплюнула касса.