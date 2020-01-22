Онлайн-кассы: что неясного по безналу и расчету с работниками

Несмотря на внесение за последние несколько лет (а в некоторых случаях — несколько месяцев) ряда изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», у пользователей ККТ остаются вопросы относительно совершения различных операций.

Поскольку законодатели не спешат устранить многочисленные неясности из данного закона (действующей редакции), остается надеяться только на то, что свою позицию по этим вопросам сформируют контролирующие органы. Что и происходит, хотя довольно неспешно.

Необычные расчеты организаций и ИП между собой

Напомним о том, к чему уже все привыкли: ККТ теперь применяется не только при приеме наличных, как было в незапамятные времена. Введено понятие «расчет», к которому можно отнести все, что угодно. Ограничение — только воля законодателей.

Итак, согласно абз. 18 ст. 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ в действующей редакции расчеты — это:

· прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги;

· прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей;

· прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов;

· предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей);

· предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Что касается расчетов между собой организаций и ИП, вопреки довольно распространенному мнению, по умолчанию здесь также требуется применять ККТ. Но есть одно исключение.

Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ не применяется при расчетах в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

Но ни в Федеральном законе № 54-ФЗ, ни, например, в НК РФ не поясняется, что понимать под безналичными расчетами. Если буквально, это все расчеты, которые относятся к наличным. А может быть, только те, что проводятся с использованием непосредственно расчетных счетов обеими сторонами?

Обратимся к гражданскому законодательству.

К сведению: Согласно п. 3 ст. 861 ГК РФ безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

Безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями (п. 1 ст. 862 ГК РФ).

То есть гражданское законодательство под безналичными расчетами понимает исключительно те из них, которые осуществляются с использованием системы ЦБ РФ.

Однако, как оказалось, у налоговиков для целей применения законодательства о ККТ к данной проблеме имеется иной подход. Может быть, он связан с тем, что в Федеральном законе № 54-ФЗ речь идет не о, как в гражданском законодательстве, а о

Причем, как видно из определения расчетов, приведенного в ст. 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ, расчеты в безналичном порядке строго противопоставляются только наличным расчетам, то есть данный закон под безналичными расчетами понимает все те, что не являются наличными.

Вероятно, на этом основании ФНС в Письме от 21.08.2019 № АС-4-20/16571 указала, что с учетом п. 9 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ применение ККТ при расчетах, осуществляемых между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, не требуется в следующих случаях: осуществление расчета иным встречным предоставлением, зачет предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление займов для оплаты товаров (работ, услуг). Ведь эти случаи не подразумевают оплату наличными денежными средствами или оплату с предъявлением электронного средства платежа. То есть фактически организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять ККТ в расчетах между собой, только когда рассчитываются наличными денежными средствами (см. Письмо Минфина России от 22.01.2019 № 03-01-15/3427).

Ранее Минфин отмечал, что на основании указанной нормы ККТ не применяется при зачете встречных требований между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями (что, очевидно, является одним из видов встречного предоставления) (письма от 22.08.2019 № 03-01-15/64589, № 03-01-15/64591, № 03-01-15/64595).

Вывод налоговиков не бесспорен, но выгоден для организаций и индивидуальных предпринимателей. Например, отказавшись от наличных расчетов с организациями и индивидуальными предпринимателями и не имея дела с клиентами — физическими лицами, они могут вовсе не покупать ККТ.

Хотя надо быть внимательными. Даже в такой ситуации может возникнуть обязанность применять ККТ. Об этом поговорим далее.

При реализации работнику применение ККТ зависит от обстоятельств

Нередко работодатель реализует свои товары (услуги, работы) работнику. Речь идет, разумеется, о тех случаях, когда работник приобретает их именно в этом качестве, а не как стороннее физическое лицо.

Обычно это бывает, когда работодатель часть зарплаты выдает не денежными средствами, а товаром.

В соответствии со ст. 131 ТК РФ выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в рублях). При этом согласно коллективному или трудовому договору по письменному заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не противоречащих законодательству РФ и международным договорам РФ.

Обратите внимание: Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 % начисленной месячной заработной платы.

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается.

Поэтому если коллективным или трудовым договором предусмотрено удержание денежных средств из заработной платы сотрудника организации или индивидуального предпринимателя за услуги (работы, товары), оказанные (выполненные, предоставленные) самим работодателем, то расчета в смысле Федерального закона № 54-ФЗ не возникает и, соответственно, обязанность по применению ККТ в таком случае отсутствует. На это указали налоговики в Письме от 30.08.2019 № АС-4-20/17478@. Очевидно, данную операцию они считают не реализацией, а исключительно формой выдачи заработной платы. К такому выводу, вероятно, приводит ограничение объема выдачи товара 20 %, предусмотренное ст. 131 ТК РФ.

Подтверждением оплаты товара для работника может служить расчетный листок, который он должен получить при выплате заработной платы в соответствии со ст. 136 ТК РФ (Письмо ФНС России от 14.08.2018 № АС-4-20/15707).

К сведению: В соответствии с п. 4 ст. 4.1 Федерального закона № 54-ФЗ был издан Приказ ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», предусматривающий соответствующие реквизиты на кассовом чеке (бланке строгой отчетности).

Следует учитывать, что организации применяют ККТ при каждом расчете, в том числе при осуществлении расчетов в виде аванса, предоплаты, частичной оплаты предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит и конечного расчета.

Поэтому при реализации товаров с отсрочкой платежа (фактически такая отсрочка возникает, если оплата происходит в счет заработной платы) необходимо формировать кассовый чек (бланк строгой отчетности) с признаком способа расчета (тег 1214) «Частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в кредит» (значение «5») или «Передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с последующей оплатой в кредит» (значение «6») в зависимости от условий договора отсрочки платежа и обязательными реквизитами, указанными в ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ.

При конечном расчете (в момент выдачи зарплаты) необходимо формировать кассовый чек (бланк строгой отчетности) с признаком способа расчета (тег 1214) «Оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита)» (значение «7»), содержащий обязательные реквизиты, указанные в ст. 4.7 Федерального закона № 54-ФЗ.

Можно предположить, что если выдать товар в счет заработной платы в большей доле, налоговики могут счесть это попыткой ухода от обязанности применения ККТ.

Очень важно, чтобы возможность выдачи заработной платы в натуральной форме была предусмотрена трудовым или коллективным договором. В ином случае, по мнению налоговиков, надо применить ККТ независимо от способа расчета, в том числе посредством удержания денежных средств из заработной платы сотрудника. При этом момент расчета определяется в соответствии с договором по реализации таких товаров (работ, услуг).

Еще один случай — удержание из зарплаты работника за услуги, оказанные не самим работодателем, а третьими лицами. Например, за питание работника, услуги связи. В таком случае работодателем не осуществляется реализация товаров (услуг, работ), поэтому расчета в понимании Федерального закона № 54-ФЗ не возникает. И тогда удержание денежных средств из заработной платы сотрудника происходит в счет компенсации затрат работодателя, а не как реализация товаров (работ, услуг). Применение ККТ в подобных ситуациях не требуется.