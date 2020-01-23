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Что лежит на столе у бухгалтера: кипы бумаг или аккуратные папочки

В современных офисах рабочее пространство сотрудника — его письменный стол. Если это персональное место, а не свободный угол в воркшопе, можно попытаться установить некоторую связь между характером человека, его рабочими и бытовыми привычками и состоянием рабочего стола.

Идеальный порядок на столе

Это наводит на мысль, что человек аккуратен, педантичен, очень организован. Руководители любят таких и часто говорят: «Порядок на столе — порядок в голове». Однако аккуратное рабочее место не является показателем эффективности работы. Возможно, человек хочет произвести правильное впечатление, демонстрируя окружающим атрибуты организованности, но при этом относится к своим обязанностям весьма прохладно. Еще одна причина идеального порядка на рабочем месте — скрытность. Человек не хочет давать пишу для разговоров, оставляя на столе личные вещи и таким образом закрывается от посторонних вторжений в его личное пространство.

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Рабочее пространство организовано

Папки стопкой, документы в контейнерах, визитки в холдерах, книги на полке, канцелярия в ящике. Стремление упорядочить хаос говорит о желании держать ситуацию под контролем. Скорее всего, перед вами «многозадачник», ведущий несколько проектов одновременно. Такие люди регулярно разбирают бумаги на столе, стремясь не столько навести порядок ради порядка, сколько «актуализировать» рабочую среду: документы, требующие немедленной обработки положить поближе, «под руку», файлы по задаче с низким приоритетом, убрать «в дальний ящик».

Творческий беспорядок

Со стороны рабочее место выглядит ужасающе: документы и пачки печенья, ежедневники и бутылки с водой, приглашения, билеты и тысячи маленьких «напоминалок». Кажется, что в этом просто невозможно разобраться. Но «хозяин хаоса» прекрасно в нем ориентируется, с легкостью находя нужный файл в пухлой стопке или маленькую записку с номером телефона среди тысячи мелочей. Это динамичная, креативная натура, которой чужды рамки и ограничения, это человек «потока». Ему безразлично мнение окружающих, важен личный комфорт и удобство.

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Подавляющий беспорядок

Рабочее место выглядит неопрятно, и человек прекрасно это понимает. Сам страдает от своей неорганизованности: постоянно все теряет, путает, сам не знает, в каком ящике искать договоры, в каком квитанции. Часто документы «залегают слоями» и ориентироваться можно только по хронологии событий. Можно предположить, что человек не справляется с информационным потоком, интенсивностью событий. Часто не может организовать не только рабочее пространство, но и рабочее время.

Важные мелочи

Обилие витаминов и лекарств может указывать на озабоченность здоровьем или наличие серьезных проблемы в этой сфере. Фотографии друзей или семьи — важность эмоциональной связи с этими людьми. Фото «себя любимого» на отдыхе, в дорогом ресторане, с новой машиной — демонстрация достижений, давление на окружающих, эгоцентризм. Наличие на столе растений или аквариумов — потребность в связи с природой, желание сохранить эмоциональное равновесие и баланс.

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