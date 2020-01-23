Что лежит на столе у бухгалтера: кипы бумаг или аккуратные папочки

В современных офисах рабочее пространство сотрудника — его письменный стол. Если это персональное место, а не свободный угол в воркшопе, можно попытаться установить некоторую связь между характером человека, его рабочими и бытовыми привычками и состоянием рабочего стола.

Идеальный порядок на столе

Это наводит на мысль, что человек аккуратен, педантичен, очень организован. Руководители любят таких и часто говорят: «Порядок на столе — порядок в голове». Однако аккуратное рабочее место не является показателем эффективности работы. Возможно, человек хочет произвести правильное впечатление, демонстрируя окружающим атрибуты организованности, но при этом относится к своим обязанностям весьма прохладно. Еще одна причина идеального порядка на рабочем месте — скрытность. Человек не хочет давать пишу для разговоров, оставляя на столе личные вещи и таким образом закрывается от посторонних вторжений в его личное пространство.