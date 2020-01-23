Что лежит на столе у бухгалтера: кипы бумаг или аккуратные папочки

Как же отменят, если проект получил отрицательное заключение?...
Нет, чувство справедливости не тождественно чувству зависти....
хммм...ну вот этого то говнюка Леню-донатика зачем сюда????? блин у меня хватает претензий к вла...
Вывод - самое ценное в этой истории. Стоит прислушаться....
Закон придумать - не сложно, а подзаконные акты и порядок его исполнения часто прямо противоречат...
При смене адреса на место жительства собственника или директора не приходят проверять, а во всех ...
А зачем любая страна, если везде всё так же ?)))))
Да никто и не получит на первого. Это обман, чтобы поправки в Конституцию провести пакетом. Выдад...
Так тогда поставщик не даст мне счет-фактуру, А если я на ОСНО, на каком режиме покупатель, мне б...
Да, мы так и жили 4 года без всякого договора. Хозяину квартиры главное, чтобы платили вовремя и ...
Схема - это уже звучит здорово.
А поправки в НК уже приняли? Как будем рассчитывать НДФЛ за январь 2020?...
Возможно, пока у условной "мамочки" реальные приставы не спишут "в ноль" эти самые пособия. А усл...
ну мне не надо рассказывать про насквозь продажный санэпиднодзор с ростехнадзором. Однако можно ч...
Налог с выручки и режимы УСН - это НСП (налог с продаж). Одновременно платится и НДС, потому что ...
Вы про СОУТ серьезно? Это всего лишь кормушка для контор, которые его делают. И не более того....
Вместо реально снижения налогов на СУОТ и выдачу спецодежды зачем то наехали. СУОТ и спецуха, ну ...
Здравствуйте я не работаю, у мужа ип, по которому не было ни одной операции. Везде 0.Можем ли мы ...
Ожидаем тысячи фиктивных фирм, расположенных в одном чуме? Налоговая-то с проверкой туда все равн...
Вот. Хоть кому-то новое правительство пошло на пользу!В конец отчаявшаяся Наталья (более ни в как...
Вот только 2 месяца спустя никакой информации о чеках пользователь уже не получит - я консультиро...
Министром здравоохранения стал Мурашко, бывший глава Росздравнадзора.Главой Росздравнадзора стане...
Это вам так только кажется. С учетом того, как работает программа ФНС, у налогоплательщиков будет...
Со стороны БухсофтСертификат был отозван по запросу ФНС 29.10.2019г.18 ноября клиенту сообщили об...
Ну да. Кладешь 10 миллиардов на депозит (консервативный, с небольшим %) - вот те и полмиллиард...
Вкалывают наши господа! вон сколько выхлопа за последние 5 лет от их запредельной трудовой нагру...
Я тоже этим возмущаюсь. Ничего не сделать, бесполезно.
Правительство министров-капиталистов.
У мужиков ещё лучше. Не идёт бизнес - куплю одну дорогую машину, я же не буду, как лох, ездить, ...
Напомнило старый анекдот про 3 конверта....С чего надо начинать?Обновляй кадры.... ...
1С формирует реестр на выплату зарплаты, в него же попадают мамочки с детскими пособиями. Я ...
А грузчики не нужны? Грузчик не должен получать нормальную зарплату? Социальный расизм во всей кр...