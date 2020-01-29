Родственники взяли кредит, а звонят мне — распространенная жалоба заемщиков микрофинансовых организаций и граждан, чьи долги (независимо от того, оформлялся кредит в банке или МФО) были переданы коллекторам. Попытки взыскателей «надавить» на родственников или знакомых должника — не редкость, более того, им часто предлагают оплатить долг нерадивого родственника или приятеля. Почему так происходит, имеют ли право кредиторы и коллекторы беспокоить кого-то, кроме самого должника, и что они могут требовать?

Почему знакомая взяла кредит, а звонят мне?

Как правило, при оформлении договора кредита (займа) заемщик самостоятельно указывает в нем контактные телефоны родственников, друзей, реже — просто соседей или знакомых. В договоре эти люди именуются третьими лицами. Таково требование всех кредиторов.

На этапе оформления договора, если у заемщика возникают вопросы, ему поясняют, что эти номера телефонов будут использоваться лишь для связи с ним, если его собственный номер по каким-либо причинам будет недоступен. Поэтому ситуация, когда звонят по кредиту знакомого или родственника, — вполне распространенное явление.

Что говорит закон

Взаимодействие кредиторов (взыскателей) с третьими лицами регулируется ч. 5 ст. 4 ФЗ № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Контакт с третьими лицами возможен только при одновременном соблюдении следующих условий:

имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия.

Законом также устанавливается форма, в которой должник выражает свое согласие, и его право на отзыв согласия в любое время, уточняются способы уведомления кредитора (взыскателя) об отзыве.

Таким образом, звонить/направлять СМС родственникам, соседям и знакомым должника кредитор (коллектор) имеет право, однако только до тех пор, пока заемщик или третье лицо не выразят несогласие с этим.

Важно! Предварительного согласия третьих лиц на контакты с ними не требуется, заемщик может указать телефоны своих друзей, родственников и соседей без их уведомления. Кредиторы и взыскатели будут звонить им на законных основаниях, но лишь до того момента, пока сам заемщик или третьи лица не выразят несогласия на контакты.

Должны ли родственники выплачивать кредит за должника?

Как уже указывалось выше, при звонке (или ином способе взаимодействия) третьим лицам кредитор или взыскатель могут только уточнить, знакомы ли они с заемщиком, и попросить передать ему информацию о долге. Общие требования для такого общения изложены в ст. 6 ФЗ № 230.

В частности, недопустимы угрозы, психологическое давление, введение должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования.

Можно сделать вывод, что требовать возврата долга от кого-либо, кроме заемщика, взыскатели не имеют права.

Пожаловаться на кредиторов или коллекторов, нарушающих установленные правила, можно в Банк России или Федеральную службу судебных приставов, регулирующую деятельность коллекторских агентств.