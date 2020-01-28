Изменились правила заполнения платёжек по зарплате

Банк России выпустил Указание от 14.10.2019 № 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств». Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2020.

В чём суть документа?

Установлен порядок указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств физлицу.

В связи с чем Центробанк выпустил Указание?

Дело в том, что не со всех доходов можно взимать долги в рамках исполнительного производства. Указание принято в связи с поправками в Закон № 229-ФЗ об исполнительном производстве, согласно которым расширен перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Так, долги не могут быть взысканы за счёт соцвыплат. Одновременно закреплена обязанность банков при исполнении требований о взыскании денежных средств или об их аресте соблюдать нормы Закона об исполнительном производстве и отслеживать сведения, указанные в расчётных документах. Указание потребовалась для того, чтобы банки могли отличить, с каких доходов можно удержать долги.

Кто должен ставить новые коды в платёжках?

ЦБ в своём Указании обязал всех работодателей (организации и ИП) проставлять код дохода при выплате зарплаты и иного дохода (например, выплат по гражданско-правовому договору).

Когда применять новые коды?

Бухгалтеру следует указывать новые коды, когда у сотрудника: установлены ограничения размера удержания (50 % или 70 %) и (или) выплата состоит из сумм, на которые не может быть обращено взыскание (детские пособия, командировочные, матпомощь и т.д.).

Какие выплаты относятся к социальным?

В ст. 101 Закона об исполнительном производстве внушительный перечень выплат. В частности, к ним относятся: денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причинённого здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, алименты, выплаты в связи с рождением ребёнка, пенсии по случаю потери кормильца, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала и другие.

Кроме того, последними поправками перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание, дополнен денежными средствами, выделенными гражданам, пострадавшим в результате ЧС:

— в качестве единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости;

— в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате ЧС, и гражданам, здоровью которых в результате ЧС причинён вред различной степени тяжести.

Где ставить новые коды в платёжных поручениях?

Новые коды ставятся в реквизите 20 «Назначение платежа» платёжного поручения.

Какие коды вида дохода применять?

Банком России предусмотрены следующие коды для различных видов доходов:

«1» — при перечислении зарплаты и другого дохода (например, выплат по ГПД), по которым есть ограничение размера для удержания долгов;

«2» — при переводе доходов, за счёт которых нельзя взыскивать долги согласно ст. 101 Закона об исполнительном производстве;

«3» — при выплате сумм, являющихся доходами, к которым в соответствии с ч. 2 ст. 101 Закона № 229-ФЗ ограничения по обращению взыскания не применяются.

В остальных случаях код не указывается.

Когда Указание 5286-У вступает в силу?

Документ начнёт применяться с 1 июня 2020 года.