Сергей Васильев: «У СССР был свой большой и вполне проработанный план реформ. Не хуже китайского»

"В августе 1991-го случится ГКЧП, а декабре рухнул СССР, и Гайдар начнет свой план «шоковой терапии», когда российскую экономики одномоментно без всяких планов и шагов отпустят в свободное плавание." Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook утверждает, что у империи был свой большой и вполне проработанный план экономических реформ. Предлагаем ознакомиться с этим мнением.

Изучая документы по экономическим реформам 80-х годов, когда советское Правительство решило перестраивать народное хозяйство на рыночные рельсы, поражаешься количеству вовлеченных в нее людей и структур.

Там счет шёл не на отдельных экономистов или руководителей, там были вовлечены в процесс многочисленные академические институты, союзные министерства и специально созданные отделы в ЦК КПСС и Совмине СССР.

Вспоминая с какой скоростью советская система рухнула буквально за несколько лет, в начале 90-х, могло бы сложиться впечатление, что советские руководители бездумно начали свои реформы, непродуманно и неподготовленно. Они без плана затеяли глобальную реформу по переводу плановой экономики на рыночные механизмы, без подготовки ринулись в бой и провались.

Но это не так!

Весь процесс подготовки «реформ» занял почти 8 лет.

Первые шаги начались в 1982-м году, когда еще Андропов создал «Комиссию Политбюро ЦК КПСС по совершенствованию управления народным хозяйство», поручив это Горбачеву, Долгих и Рыжкову. Основную роль тут вел Рыжков, которого назначили руководить новым «Экономическим отделом» ЦК и поручили начать эксперименты на отдельных предприятиях и Министерствах по хозрасчету и самофинансированию.

Потом, после смерти Андропова и Черненко, когда Генсеком стал Горбачев, а Рыжков стал Председателем Совмина СССР, начались уже планомерные работы по подготовке планов реформ. В 1985-м был организован специальный «Отдел по реформированию народного хозяйства».

К его работе были привлечены основные НИИ, занимавшиеся экономикой в стране.

А именно: Институт Экономики Академии Наук, под руководством Абалкина, академик Аганбегян из отделения экономики Академии наук, ВАСХНИЛ, кафедра экономики МГУ, ВНИИИКС (Всесоюзный НИИ по изучению спроса и конъюнктуры торговли Минторга СССР, Институт мировой экономики и международных отношений (Примаков), Центральный экономико-экономический институт, Институт народного хозяйства и прогнозирования и другие.

Причем никто никуда не спешил, а планомерно готовили эти реформы, понимая что переход на рынок – не простое дело.

Координация общим процессом подготовки Программы велась через два штаба, при ЦК КПСС и при Совете Министров, которые консолидировали общие наработки для подготовки материалов к ключевому Пленуму ЦК КПСС (июньский пленум 1987-го) по экономике.

По результатам того Пленума был организован специальный «Экономический Совет» при Совмине, который в 1989-ом был окончательно преобразован в ключевой орган - «Государственную комиссию по экономической реформе», под руководством академика Абалкина, уже в статусе Зампреда Совмина СССР при Рыжкове.

Только перечисление количества отделов и секторов этой Комиссии займет несколько страниц. Не буду утомлять, приведу названия только некоторых из них:

Сектор общих проблем хозяйственного механизма,

Сектор планового регулирования,

Сектор формирования социалистического рынка,

Сектор совершенствования финансово-кредитной системы и денежного обращения,

Сектор совершенствования методов ценового регулирования,

Сектор структур госуправления,

Сектор проблем территориального управления,

Сектор темпов и пропорций,

И т.д. и т.д.

В общем, все было очень серьезно, всеобъемлюще и фундаментально.

Госкомиссия начала работу в середине 1989-го года, когда первые проблемы от начала реформ уже начали себя проявлять. По воспоминаниям Абалкина, при общих Доходах союзного бюджета в 660 млрд. рублей, дефицит бюджета достиг 120 млрд. руб.

Проблемы были уже налицо, но это еще не был крах. Годы бюджетного дефицита были и до того. У Правительства были еще все рычаги управления. Товарные и денежные диспропорции, которые стали быстро нарастать в первые годы реформы были понятны, счётны и вполне еще управляемы.

Первым же решение Абалкина было введение сверхналога на излишний рост фондов заработной платы. Именно рост денежных доходов, не обеспеченный ростом производства товаров, был тогда основным фактором быстрорастущей необеспеченной денежной массы и опустошения прилавков в магазинах. Проблемы были понятны Правительству, были и инструменты управления ситуацией.

Общий контур предполагаемых реформ тогда вполне вписывался в формулу будущих «китайских» побед. Читая планы Абалкина-Рыжкова, как будто читаешь планы КПК по истории их успешного реформирования социалистического хозяйствования в капиталистический.

Многочисленные советские госпредприятия будут конкурировать между собой. Государство будет устанавливать минимальный, но обязательный уровень государственного заказа. Новые частные собственники начинают работать в самом низу, в сфере услуг: кафе, парикмахерские, салоны пошива, ремонта и т.д.

Никакой приватизации государственных предприятий. Частный бизнес создается самостоятельно, на местах, с нуля, путем частной инициативы.

Все должно было идти именно так.

Но тут начался 1990-й год, когда обострилась политическая борьба между Горбачевым и восходящим Ельциным.

Именно политическая борьба за власть, устроенная Ельциным против Горбачева обнулила все многолетние наработки по реформированию страны. Рыжков готовил все эти годы (к тому времени уже около 7 лет) планы реформ общесоюзной экономки. Ни в каких головах и НИИ тогда не могла представить, что нужно разрабатывать что-то отдельное для РСФСР или для каких-то отдельных республик.

Советская экономика была общесоюзна, с многочисленными кооперационными связями по всей стране. Денежные и товарные пропорции просчитывались именно из расчета на всю страну (СССР). Собственно, до 1990-го года, не было и отдельного Правительства РСФСР, оно было неотъемлемой частью общесоюзного организма.

В общем, если для общесоюзного рынка было уже много наработок и механизмов управления ситуацией, то для отдельно взятого Правительства РФ такого плана не было.

У Ельцина ничего из планов реформ в портфеле не было, там был чистый лист бумаги.

Наверное, из общесоюзного плана реформ и управления экономикой, можно было еще сделать самостоятельный план для России, но тогда нужно было бы соединить всех людей и институты, которые над этим работали у Рыжкова.

Ельцину нужно было бы унять свои амбиции и принять правила работы под эгидой союзного Правительства, или наоборот - союзному Правительству полностью подчиниться новому Российскому Правительству, быстро перестроиться, и работать теперь только на Россию.

Но ни то, ни другое было не приемлемо двум сторонам. Ельцин боролся с Горбачевым, а тот с Ельциным.

Результатом той борьбы и стала полная потеря всех многолетних наработок, и еще один упущенный год – 1990-й. Именно в этом году ситуация в экономике совсем ухудшилась, споры между союзным и российским Правительством нарастали, Рыжков ушел в отставку, а Ельцин объявил, что у него есть какой-то новый план «500 дней», хотя в реальности никакого плана у него не было вообще.

В августе 1991-го случится ГКЧП, а декабре рухнул СССР, и Гайдар начнет свой план «шоковой терапии», когда российскую экономики одномоментно без всяких планов и шагов отпустят в свободное плавание. С одним единственным лозунгом, «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Из этого вывод – у страны был свой большой и вполне проработанный план реформ. Он, возможно, был не хуже «китайского». Но в отличии от Китая, который является мононациональной страной, без республиканского устройства, без борьбы региональных кланов, СССР был империей.

Кроме того, Китай сохранил Компартию, как руководящую силу в стране, удержав управление в единых руках в сложный этап реформы. А Ельцин демонстративно вышел в 90-м из КПСС, а страна отменила пункт Конституции о главенстве партии.

Именно развал Союза, и отмена 6-й статьи Конституции, спровоцированные Ельциным в борьбе с Горбачевым за власть, обнулили многолетние фундаментальные наработки планов реформ, и Россия с головой окунулась в новую неведомую для себя стихию, из которой выбиралась следующие десять лет…