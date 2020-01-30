Как начисляется 13-я зарплата

Тринадцатая зарплата — это вариант премии, положенной в том случае, если такое правило учтено в локальных документах организации. Законодательно любые виды бонусов никак не закреплены, но в Трудовом кодексе указано, что руководитель может премировать сотрудников в соответствии с собственной системой оплаты труда. Выплачивается это поощрение обычно в конце года, до праздников, в фиксированном размере.

Суть вопроса

В Трудовом кодексе не сказано о том, что значит 13 зарплата. В народе так называют премиальные поощрительные выплаты по итогам года. Основная цель этого поощрения — это финансовое стимулирование сотрудников, повышение их рабочей активности и заинтересованности.

Законодательно никак и нигде не регламентируются суммы, которые руководитель коммерческой организации обязан платить сотрудникам в качестве поощрения. Точный размер 13 зарплаты в бюджетной организации по ТК РФ тоже не установлен. Но в 191 статье ТК РФ закреплены некоторые способы поощрения работников.

В организации необходимо разработать и утвердить положение о премировании работников. В документе подробно прописывают все виды, условия и правила поощрения. Точного алгоритма, как начисляется 13 зарплата в России, не существует.

Но организация обязана закрепить внутренний порядок официально:

в положении по оплате труда;

в учетной политике как приложение к документу;

в отдельном распоряжении (приказе) руководителя.

В зависимости от утвержденных норм определяется основной алгоритм получения дополнительных денег.

Кому положены премии

Только руководство компании вправе принять решение, кому положена 13 зарплата, в России в 2020 году специального указания на этот счет не содержит ни один нормативный акт, включая Трудовой кодекс. Сразу отметим, что законодательство не устанавливает никаких ограничений, и работодатель самостоятельно определяет, кого премировать по итогам года, а кого нет. Например, руководитель компании вправе объявить благодарность отличившемуся сотруднику: обычно выдают 13 зарплату, почетную грамоту или ценный подарок.

Генеральный директор вправе поощрить всех работников предприятия либо издать приказ, в котором перечислены конкретные специалисты. И начисление, и отказ в начислении должны мотивироваться. Простыми словами, отказать в премии разрешено за проступок, невыполнение плановых показателей и иные нарушения внутреннего трудового распорядка и дисциплины. Просто так лишить работника 13-й выплаты нельзя, на это должны иметься специальные основания.

Конечно, руководитель вправе выплатить поощрение провинившемуся специалисту как бы авансом, чтобы мотивировать его к дальнейшим подвигам. Но такая ситуация спровоцирует волнения внутри коллектива. Следовательно, распределяя премиальную выплату между подчиненными, учитывайте их стаж, достижения, заслуги и качество выполняемой работы.

Алгоритм премирования: определяем нормативы

Чтобы избежать спорных ситуаций при начислении тринадцатой зарплаты работникам, закрепите в локальном распоряжении компании следующие аспекты:

1. Кому положены выплаты премиальной части. Выплатить премию допускает не только штатным сотрудникам, но и работникам-совместителям или работающим по договору ГПХ и уволившимся в этом году или вышедшим на пенсию.

2. Критерии стимулирования. Руководство обычно принимает решение о стимулировании сотрудников, которые особенно отличились в работе, достигли высоких показателей и результатов. Пропишите, по каким критериям осуществляется и как считается 13 зарплата.

3. В каком размере выплачивается. Поскольку предельной суммы премиальной выплаты в законодательстве не установлено, в каждой компании принимается индивидуальное решение.

4. Как рассчитывается 13 зарплата. Допускается оформить ее в виде фиксированной суммы либо выплаты, определенной в процентном соотношении к окладу или от среднегодового заработка, или произвести расчет 13 зарплаты по баллам. Конкретный алгоритм расчета премии, который признан действующим в организации, следует детально отработать, а затем подробно расписать в положении о премировании.

Также закрепите в документе отдельные условия. Например, сколько процентов 13 зарплата составит от оклада и что выплачивается она только при наличии средств в бюджете компании (экономия, прибыль). Если этого не сделать, сотрудники потребуют поощрение через суд.

Как рассчитывать премиальную часть

Определим ключевые моменты, как рассчитать 13 зарплату. В первую очередь работодатель совместно с главным бухгалтером определяет сумму средств, которую планируется потратить на премирование работников. Обычно формируют бюджет премирования за счет чистой прибыли или сэкономленных средств. Затем бухгалтер рассчитывает индивидуальные суммы премий в соответствии с утвержденными в организации правилами.

Премию принято выплачивать в конце декабря текущего года или в начале следующего года, если локальными актами компании не предусмотрено, в каком месяце ее выдают. Важно, чтобы 13-я зарплата не входила в систему оплаты труда и считалась именно разовой премией с плавающей датой выплаты, иначе датой выплаты надо считать день перечисления заработной платы.



Но по желанию вы можете предусмотреть выплату и в декабре, до Нового года. Например, в некоторых фирмах премии выплачивают после сдачи годовой бухгалтерской отчетности или привязывают сроки к другим значимым датам, например, день создания компании.

Пример: Руководитель издал приказ о премировании секретаря по итогам года в размере 45% от должностного оклада. Оклад секретаря, в соответствии со штатным расписанием, — 20 000,00 рублей. Расчет премиальной выплаты: 20 000,00 × 45% = 9000,00 рублей.

Вне зависимости от того, как исчисляется 13 заработная плата за год, она подлежит налогообложению в обычном порядке. То есть с начисленной суммы удержат подоходный налог — НДФЛ — в размере 13%. Также работодатель обязан начислить страховые взносы на премиальную надбавку.

Как оформить премию

Оформить 13 зарплату обязательно отдельным приказом руководителя. В документе следует указать:

1. Мотив поощрения (по итогам года, за достижение качественных и количественных показателей).

2. Вид стимулирования или как выдавать: ценный подарок, денежная сумма.

3. Список работников, которым назначена 13 зарплата.

4. Размер премии в соответствии с положением о премировании.

Образец приказа о премировании работников в конце года до праздников: