Вероятность налоговой проверки. Рассчитайте темп роста расходов над доходами

Для оценки вероятности существования нарушений в налоговой сфере налоговые органы анализируют всю имеющуюся у них информацию о предприятии.

По результатам проведенного всестороннего исследования налоговики относят организацию — налогоплательщика к категории тех, в отношении которых требуется повышенный налоговый контроль, или тех, для кого достаточно проводить текущий мониторинг.

Методика оценки риска проведения налоговой проверки

Частью такого анализа является проверка показателей финансово-хозяйственной деятельности компании на соответствие 12-ти критериям оценки риска проведения налоговой проверки.

Такими критериями является такая информация:

1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже её среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчётности убытков на протяжении нескольких календарных лет.

3. Отражение в налоговой отчётности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период.

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации.

6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы.

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.

10. Неоднократное снятие с учёта и постановка на учёт в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами).

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учёта от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

Таким образом, можно посоветовать предприятиям самим систематически проводить анализ своей финансово-хозяйственной деятельности по каждому критерию, используя различные методики.

Как рассчитывается темп роста показателей

Темп роста рассчитывается как отношение текущего показателя к базовому показателю (например, показателя за прошлый год и за текущий год).

Какие формы бухгалтерской и налоговой отчетности надо использовать для определения бухгалтерских и налоговых доходов и расходов

Бухгалтерские доходы и расходы определяются из формы № 2 «Отчет о финансовых результатах».

При этом размер бухгалтерских доходов вычисляется суммированием строк 2110, 060, 080, 090 Отчета о финансовых результатах .

Бухгалтерские расходы рассчитываются путем суммирования строк 2120, 030, 040, 070, 100 Отчета о финансовых результатах.

Налоговые доходы и расходы определяются из декларации по налогу на прибыль по строкам 010, 020, 030, 040 Листа 02.

Расчет темпа роста доходов и темпа роста расходов по налоговой и бухгалтерской отчетности отдельно

Расчет темпа роста доходов и темпа роста расходов по налоговой отчетности

Ситуация:

Согласно декларации по налогу на прибыль за 2019 г. доходы организации от реализации товаров (работ, услуг) составили 74 128 158 руб.

В свою очередь, расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, составили 65 555 546 руб.

За 2018 г. доходы от реализации составили 69 320 546 руб., а расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, — 64 226 645 руб.

1. Для начала определим темп роста доходов.

Он составит 107% ((74 128 158 руб. / 69 320 546 руб.) x 100%).

2. Теперь определим темп роста расходов.

Он составит 102% ((65 555 546 руб. / 64 226 645 руб.) x 100%).

Расчет темпа роста доходов и темпа роста расходов по бухгалтерской отчетности

Ситуация:

Согласно данным бухгалтерской отчетности за 2019 г. выручка организации от продажи товаров (работ, услуг) составила 75 220 546 руб.

В свою очередь, себестоимость проданных товаров (работ, услуг) составила 67 421 567 руб. Коммерческие расходы отражены в размере 123 847 руб., управленческие расходы — в сумме 24 166 руб.

За 2018 г. выручка от продажи товаров (работ, услуг) составила 70 508 454руб.

При этом себестоимость проданных товаров (работ, услуг) за 2018 г. составила 65 547 347 руб. Коммерческие расходы отражены в размере 95 133 руб., управленческие расходы — в сумме 19 269 руб.

1. Для начала определим темп роста доходов.

Он составит 107% ((75 220 546 руб. / 70 508 454 руб.) x 100%).

2. Теперь определим темп роста расходов.

Он составит 103% ((67 421 567 руб. 123 847 руб. 24 166 руб.) / (65 547 347 руб. 95 133 руб. 19 269 руб.) x 100%).

В чем заключается Методика расчета темпа роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг)

Фактически методика расчета темпа роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг)заключается в проверке двух показателей:

1) Налоговые расходы не должны расти быстрее налоговых доходов («Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг)»).

То есть, значение ТРн должно быть меньше или равно значению ТДн

2) Пропорция между расходами и доходами, отраженными в налоговой и финансовой отчётности должна сохраняться («Несоответствие темпов роста расходов по сравнению с темпом роста доходов по данным налоговой отчётности с темпами роста расходов по сравнению с темпом роста доходов, отраженными в финансовой отчётности»):

То есть, соотношение ТРн/ТДн и соотношение ТРб/Тдб должны приблизительно равны.

где ТРн(б) — темп роста расходов, определенный по налоговой (бухгалтерской) отчетности;

ТДн(б) — темп роста доходов, определенный по налоговой (бухгалтерской) отчетности.

Критерий определяют в три этапа.

Сначала выясняют соотношение роста затрат к росту доходов исходя из декларации по налогу на прибыль.

Потом тот же расчет производят по форме № 2

В последнюю очередь сопоставляют полученные итоги.

Методы сравнения темпов роста

Если исходить из названия критерия — опережающий темп роста расходов над доходами от реализации товаров (работ, услуг), то все кажется очевидным.

Рассчитываем темп роста расходов, темп роста доходов, а потом сравниваем эти два значения между собой.

И если доходы растут быстрее или равномерно с расходами, оснований для опасений нет.

Однако сравнению подлежат также разницы (или отношения) между темпами роста расходов и доходов по данным налоговой и бухгалтерской отчетности.

На практике налоговики применяют несколько методов сравнения темпов роста.

Перечислим их, укажем подробный алгоритм расчета.

Методы сравнения темпов роста:

Сравнение темпов роста доходов и расходов по данным налоговой (бухгалтерской) отчетности;

Сравнение темпов роста расходов по данным бухгалтерской и налоговой отчетности и темпов роста доходов по данным бухгалтерской и налоговой отчетности;

Сравнение разницы между темпом роста расходов и темпом роста доходов по налоговой отчетности с разницей между темпом роста расходов и темпом роста доходов по бухгалтерской отчетности.

Добавим, что, по нашему мнению, с точки зрения риска совершения налогового правонарушения, показательно только сравнение темпов роста расходов с темпами роста доходов по налоговой (бухгалтерской) отчетности.

К тому же только оно отвечает названию критерия опережающего роста расходов.

Заметим, что значение имеет любое несоответствие темпов роста.

На наш взгляд, существенным будет только опережение темпа роста расходов над темпом роста доходов.

Такое несоответствие темпов может свидетельствовать о том, что имеется завышение расходов или занижение доходов.

Метод сравнения темпов роста доходов и расходов по данным налоговой (бухгалтерской) отчетности

Отметим, что сопоставление темпов роста доходов (расходов) может производиться не только за два года.

Ведь одной из целей сравнения является выявление тенденций в деятельности налогоплательщика.

Поэтому, при оценки риска проведения проверки, можно анализировать показатели за три, четыре года и более.

Темпы роста доходов (расходов) за все прошедшие периоды определяются в аналогичном порядке.

Результаты сравнения темпов роста по данным налоговой (бухгалтерской) отчетности

Результат Вывод ТРн(б)> ТДн(б) Высока вероятность включения налогоплательщика в план выездных проверок ТРн(б)< ТДн(б) Имеется небольшая вероятность включения налогоплательщика в план выездных проверок ТРн(б)= ТДн(б) Показатель по данному критерию не заинтересует налоговый орган

где ТРн(б) — темп роста расходов, определенный по налоговой (бухгалтерской) отчетности;

ТДн(б) — темп роста доходов, определенный по налоговой (бухгалтерской) отчетности.

Пример:

Согласно декларациям по налогу на прибыль за 2019 и 2018гг. определен темп роста доходов организации в размере 107% и темп роста расходов в размере 102%.

В свою очередь, согласно бухгалтерской отчетности темп роста доходов составит 107%, а темп роста расходов — 103%.

1. Сравним темпы роста доходов: 107% = 107%.

Темпы роста доходов одинаковы.

2. Сравним темпы роста расходов: 102% < 103%. Как видим, темп роста расходов по бухгалтерской отчетности опережает темп роста расходов по налоговой отчетности.

В целях налогового контроля такое опережение, возможно, не заинтересует налоговиков. Но исключать иной вариант нельзя.

В связи с этим организации целесообразно проверить данные своего учета.

Метод сравнения темпов роста доходов и роста расходов по налоговой отчетности с темпами роста доходов и роста расходов по бухгалтерской отчетности

Сравнение темпов роста расходов и роста доходов по данным налоговой и бухгалтерской отчетности не потребует значительных арифметических вычислений.

При оценке рисков важно любое несоответствие темпов роста.

На наш взгляд, налоговики скорее обратят внимание на следующие расхождения темпов:

— если темп роста доходов по бухгалтерской отчетности выше, чем темп роста доходов по налоговой отчетности, поскольку это может говорить о занижении доходов в налоговой отчетности;

— если темп роста расходов по налоговой отчетности выше, чем темп роста расходов по бухгалтерской отчетности, так как это может свидетельствовать о завышении расходов.

При наличии обоих несоответствий их значимость только усилится.

Налоговики могут истолковать их как признаки сокрытия выручки от реализации с одновременным завышением расходов.

Результаты сравнения темпов роста доходов по бухгалтерской и налоговой отчетности, а также темпов роста расходов по бухгалтерской и налоговой отчетности

Результат Вывод ТДн < ТДб и ТРн > ТРб очень высока вероятность включения налогоплательщика в план выездных проверок ТДн < ТДб при ТРн = ТРб или ТРн > ТРб при ТДн = ТДб высока вероятность включения налогоплательщика в план выездных проверок ТДн > ТДб при ТРн = ТРб или ТРн < ТРб при ТДн = ТДб или ТДн > ТДб и ТРн < ТРб имеется небольшая вероятность включения налогоплательщика в план выездных проверок ТРн = ТРб и ТДн = ТДб показатель по данному критерию не заинтересует налоговый орган

где ТРн — темп роста расходов, определенный по налоговой отчетности;

ТДн — темп роста доходов, определенный по налоговой (бухгалтерской) отчетности;

ТРб — темп роста расходов, определенный по бухгалтерской отчетности;

ТДб — темп роста доходов, определенный по бухгалтерской отчетности.

Несомненно, любым несоответствиям темпов роста могут быть и разумные объяснения.

Например, на показатели финансовой отчетности существенно влияет нестабильная экономическая ситуация. Однако выяснять это налоговики будут, возможно, уже в ходе выездной проверки.

Поэтому мы рекомендуем вам в любом случае проанализировать причины выявленного несоответствия и принять меры сообразно результатам анализа.

Пример:

Согласно декларациям по налогу на прибыль за 2019 и 2018 гг. определен темп роста доходов организации в размере 107% и темп роста расходов в размере 102%.

В свою очередь, согласно бухгалтерской отчетности темп роста доходов составит 107%, а темп роста расходов — 103%.

1. Сравним темпы роста доходов: 107% = 107%.

Темпы роста доходов одинаковы.

2. Сравним темпы роста расходов: 102% < 103%. Как видим, темп роста расходов по бухгалтерской отчетности опережает темп роста расходов по налоговой отчетности.

В целях налогового контроля такое опережение, возможно, не заинтересует налоговиков. Но исключать иной вариант нельзя.

В связи с этим организации целесообразно проверить данные своего учета.

Метод сравнения разницы между темпом роста расходов и темпом роста доходов по налоговой отчетности с разницей между темпом роста расходов и темпом роста доходов по бухгалтерской отчетности

При использовании этого метода необходимо сравнить два следующих показателя:

— результат сравнения темпа роста расходов с темпом роста доходов по данным налоговой отчетности; и

— результат сравнения темпа роста расходов с темпом роста доходов по данным бухгалтерской отчетности.

Каким образом проводить это сравнение, налоговики не пояснили.

Единственное, что понятно: существенным будет любое несоответствие показателей.

По нашему мнению, для удобства сравнения необходимо сначала определить:

— разницу между темпами роста расходов и доходов по данным налоговой отчетности; и

— разницу между темпами роста расходов и доходов по данным бухгалтерской отчетности.

Для этого из значения темпа роста расходов надо вычесть значение темпа роста доходов.

Формулы расчета такие:

1) Ртн = ТРн — ТДн;

2) Ртб = ТРб — ТДб,

где Ртн — разница темпов роста расходов и доходов по данным налоговой отчетности;

Ртб — разница темпов роста расходов и доходов по данным бухгалтерской отчетности;

ТРн — темп роста расходов, определенный по налоговой отчетности;

ТДн — темп роста доходов, определенный по налоговой отчетности;

ТРб — темп роста расходов, определенный по бухгалтерской отчетности;

ТДб — темп роста доходов, определенный по бухгалтерской отчетности.

Положительный результат такого расчета покажет, что расходы растут быстрее, чем доходы, а отрицательный — что доходы растут быстрее, чем расходы.

Нулевой результат скажет о том, что темпы роста расходов и доходов совпадают.

Затем полученные значения можно сравнивать.

Их равенство будет свидетельствовать, что и в налоговом, и в бухгалтерском учете расходы и доходы увеличиваются (или уменьшаются) в одинаковых пропорциях.

Если же полученные разницы отличаются друг от друга, то налоговики могут заподозрить неладное.

Полагаем, что у налоговиков будет больше всего оснований обратить на организацию, если положительной разнице темпов в налоговом учете будет соответствовать отрицательная разница темпов в бухгалтерском учете.

Это будет означать, что налоговые расходы компании увеличиваются, а бухгалтерские расходы, наоборот, уменьшаются или же что налоговые доходы уменьшаются при росте бухгалтерских доходов.

Однако даже при наличии двух положительных разниц внимание налоговиков может быть привлечено, если значение разницы темпов роста в налоговом учете больше, чем в бухгалтерском.

При этом не указано, какое различие налоговики будут считать критическим для включения в план проверок.

Полагаем, что, если различие значений небольшое, то придавать этому значение не имеет смысла.

Прочие случаи неравенства разниц тоже связаны с риском включения в план выездных проверок. Однако он не столь велик.

Результаты сравнения различий между темпами роста расходов и доходов по данным налоговой отчетности и темпами роста расходов и доходов по данным бухгалтерской отчетности

Результат Вывод Ртн > Ртб при: Ртн >= 0, Ртб < 0 или Ртн > 0, Ртб <= 0 очень высока вероятность включения налогоплательщика в план выездных проверок при наличии существенных численных различий Ртн > Ртб при: Ртн > 0, Ртб > 0 высока вероятность включения налогоплательщика в план выездных проверок Ртн < Ртб или Ртн > Ртб при: Ртн < 0, Ртб < 0 есть небольшая вероятность включения налогоплательщика в план выездных проверок Ртн = Ртб показатель по данному критерию не заинтересует налоговый орган

Отметим, что вместо разниц для сравнения можно использовать отношения величин темпов роста, т.е. частное от деления темпа роста расходов на темп роста доходов. В этом случае об опережающем росте расходов будет свидетельствовать значение частного, превышающее единицу.

Несомненно, любым несоответствиям темпов роста могут быть и разумные объяснения.

Например, на показатели финансовой отчетности существенно влияет нестабильная экономическая ситуация.

Однако выяснять это налоговики будут, возможно, уже в ходе выездной проверки.

Поэтому мы рекомендуем организации в любом случае проанализировать причины выявленного несоответствия и принять меры сообразно результатам анализа.

Пример:

Согласно декларациям по налогу на прибыль за 2019 и 2018 гг. определен темп роста доходов организации в размере 107% и темп роста расходов в размере 102%.

В свою очередь, согласно бухгалтерской отчетности темп роста доходов составит 107%, а темп роста расходов — 103%.

1. Определим разницу между темпами роста расходов и доходов по данным налогового учета. Она составит −5% (102% — 107%).

2. Определим разницу между темпами роста расходов и доходов по данным бухгалтерского учета. Она составит −4% (103% — 107%).

3. Сравним значения.

Как видим, значение разницы между темпами роста расходов и доходов в налоговом учете меньше, чем в бухгалтерском.

В целях налогового контроля такое соотношение, скорее всего, не заинтересует налоговиков. Но исключать иной вариант нельзя.

В связи с этим организации целесообразно проверить данные своего учета.