«Ночной бухгалтер». Налог на огород: его приняли в Госдуме, но можно не бояться

Последние новости про налог на огород, которые взбудоражили всю Россию.
Не читайте на ночь советских газет
Журналисты небухгалтерских СМИ, как всегда, ни в чем не разобрались и нагнали страху.
Поправки прошли уже три чтения в Госдуме. Но налога на огород для тех, кто решил посадить зеленюшку около веранды, не будет.
Закон расширит применение ПСН для ИП, которые ведут сельское хозяйство на больших участках и используют труд наемных работников.
Выдыхаем...
АСК НДС не работает
Разрывы по НДС будут искать по-новому.
Вот что нам рассказал инсайдер: На прошлой неделе в ФНС началось обучение сотрудников контрольно-аналитического отдела. Именно этот отдел занимается крупными расхождениями по НДС.
Так вот: методика работы по поиску схем с НДС изменится полностью...
О чем должен знать каждый бухгалтер и руководитель в 2020 году?
Приглашаем Вас 7 февраля на Экспертную гостиную «Изменения в налогах и отчетности. Риски и возможности для бизнеса. Особенности ВЭД», которая пройдет в Москве, на Покровке 47. Бесплатно.
За один день Вы узнаете обо всех изменениях в налогах 2020 и в отчетности за 2019 год, разберете кейсы на панельной дискуссии и сможете задать вопросы 20 экспертам в области налогов, права, аудита, ВЭД валютного, таможенного и банковского контроля.
Кадровые проверки как новые налоговые
Миллионы компаний попали в план проверок Роструда.
Действующий план проверок Роструда включает свыше 1,2 млн организаций.
А ведь это только плановые ревизии, которые ГИТ проведут в этом году по всей стране.
Ваша уберегающая от проверок редакция