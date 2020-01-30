Миллионы компаний попали в план проверок Роструда

Действующий план проверок Роструда включает свыше 1,2 млн организаций. А ведь это только плановые ревизии, которые ГИТ проведут в этом году по всей стране.

Регламентом Роструда предусмотрены и внеплановые проверки, по которым никаких графиков, разумеется, не составляется. Они инициируются в определенных случаях, к примеру, если работодатель допускает ситуации угрозы вреда жизни и здоровью граждан, задерживает зарплату.

Проверки ГИТ не менее жесткие и нервозные, чем налоговые. А все потому что инспекции по труду сверху проверяются прокуратурой. Если там найдут доказательства, что ГИТ формально отработала работодателя и плохо защищала права граждан, выдают предписания, увольняют сотрудников ГИТ или привлекают их к другой дисциплинарной ответственности. Новости об этом появляются регулярно, сегодня, к примеру, под раздачу попали 10 инспекторов из Самары.

Мы рекомендуем привести в порядок кадровый учет. В этом вам поможет онлайн курс нашего учебного центра. Программа:

• как организовать учет с нуля;

• какие документы должны быть обязательно;

• какие ошибки вырастут в огромные штрафы;

• примеры заполнения документов;

• советы, основанные на практике прохождения трудовых и налоговых проверок.

После прохождения онлайн-курса вы научитесь разбираться в трудовом законодательстве, улаживать споры между сотрудниками и работодателем и объяснять права и обязанности работникам и руководителю. А также получите сертификат ИПБ России сразу на 40 часов.

Записаться на курс

Купить курс за 10 500 с выдачей сертификата ИПБ на 40 часов

Нажимайте на кнопку ниже. После оплаты с вами свяжется менеджер.