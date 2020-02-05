Рост доходов населения может обрушить экономику. И при чем тут СССР

В конце 80-х годов прошлого века, во времена СССРПравительство запустило целый ряд реформ хозяйственной жизни страны, которые привели к взрывному росту доходов населения.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook утверждает, что это обрушило советскую экономику. Предлагаем ознакомиться с этим мнением.

Рост доходов населения, это благо или зло? Казалось бы, этот вопрос звучит странно. Вроде бы очевидно, что растущие доходы населения — это хорошо. Но вспоминая конец 80-х, когда только начиналась реформироваться советская экономика, именно бурный рост «доходов населения» и привел к развалу денежной системы страны.

Потому — полезно было бы вспомнить, как и почему это случилось, чтобы не повторить тех ошибок.

Начав в 1987-м году воплощать в жизнь решения июньского Пленума ЦК КПСС, Правительство запустило целый ряд реформ хозяйственной жизни страны. Были приняты Закон «О Госпредприятиях» и Закон «О кооперации». Казалось, что разделив советскую экономику на ячейки («госпредприятия») и запустив новые форму хозяйствования («кооперативы»), социалистический рынок быстро запустит новые механизмы стимулирования, и экономика сразу пойдет вверх.

Но сами эти законы ещё ничего не меняли в сути, поэтому одновременно с ними Правительство ввело ряд стимулирующих инициатив. Предприятиям разрешили использовать часть сверхнормативной прибыли для увеличения ФОТ (фонда оплаты труда), а так же использовать излишки фондов оплаты, при росте производительности труда.

Вроде бы — предпосылки были верными!

Увеличивай производство продукции, увеличивай прибыль — и получишь часть прибыли в ФОТ. Улучшай производительность труда, экономь ресурсы — и получишь часть от сэкономленного в ФОТ. Вроде бы все по-честному!

Но оказалось, что именно эти две «инициативы» в течение нескольких лет и обрушили советскую экономику.

Сразу же, с 1988-го года стали опережающими темпами расти «доходы населения», а при этом экономика стала падать, и накапливаться бюджетный дефицит.

После запуска новых экономических стимулов, фонд оплаты труда теперь определялся не сверху, а внутри самого предприятия, через установленные нормативы. Эти соотношения должны были обеспечить зависимость оплаты труда от объемов производства.

Но тут народ сразу стал «химичить» на местах.

Например. Повышение заработной платы в отдельных предприятиях производилось за счет сокращения сотрудников, но в пределах действующего фонда. Вроде бы, общий Фонд оплаты не повышался. Но, уволенный сотрудник тут же устраивался в другом предприятии или в соседний кооператив, и там получал такую же зарплату, как и раньше.

И получалось, что, при сохраненном ФОТ на этом конкретном предприятии, суммарно по стране общий фонд зарплаты увеличивался.

Кроме того, предприятиям разрешили оставлять в своем распоряжении до 70% СВЕРХплановой прибыли и увеличивать за счет нее ФОТ. Но по факту, все предприятия давно научились занижать свои планы, и потом они легко их ПЕРЕвыполняли, оставляли эту «свехприбыль» на предприятии и отправляли ее на увеличение фонда зарплат.

Эти два фактора и привели к взрывному росту «доходов населения» в стране.

В 1988-м году доходы населения увеличились на 8,4%, а в 1989 уже на 11%, при том что ежегодный прирост доходов в предыдущий пятилетке был не более 3-4%, т.е. темп роста доходов ускорился в 2-3 раза за два года. При том, что рост ВВП остановился, а к концу 1989-го начал даже падать.

Народ обдурил своих начальников!

Начальники думали, что своими «стимулами» они побудят народ больше работать и производить, а по факту, народ стал больше получать зарплаты за ту же самую, или меньшую работу.

При этом население не успевало тратить эти свои новые «доходы», с полок сметали все. Превышение доходов населения над расходами в 1988-м году составило 42 млрд рублей, а в 1989-м уже 60 млрд рублей и равнялось всему приросту доходов за год. Т.е. люди, по-просту, не успевали тратить эти сверх заработанные деньги.

Страна не производила в достаточном количестве товаров, чтоб удовлетворить этот новый денежный спрос.

Но самым показательным и критическим стал 1991-й год!

За январь-сентябрь 1991-го ВВП страны снизился на 13%, а при этом доходы населения продолжали расти. За 9 месяцев 1991-го на 63% к такому же периоду 1990-го года, а в III квартале 1991-го года в 2 раза к 1990-му.

Эти цифру кажутся сегодня немыслимыми, но это факт — ВВП страны падал, а доходы населения страны росли!

Начался процесс распада Союза, что еще более усугубило ситуацию. Вновь избранные Верховные Советы отдельных Республик, включая РСФСР (под руководством Ельцина) своими новыми решениями стали торпедировать любые меры Правительства СССР исправить картину.

В начале 1991-го года, Верховный Совет СССР, видя плачевную ситуацию с финансами и дефицитом бюджетом, ввел ряд ограничений на рост фондов оплаты труда, на выплату кооперативам и прочее, чтобы сбить спираль роста необеспеченных доходов. Но Республики, своими решениями, стали отменять действия этих Законов на своих территориях.

И начался еще более тотальный рост «доходов населения».

Средства на оплату труда выдавались уже практически независимо от конечных результатов производства. Производство падало, а расходы на оплату труда продолжали расти.

В июле 1991-го года суммарный ФОТ на всех предприятиях увеличился на 74.3% к июлю 1990-го, в августе 1991-го (когда случился ГКЧП) на 83.5%, в сентябре в 2 раза.

И хотя В. Павлов, новый Премьер СССР, провел денежную реформу и реформу цен, подняв ценники на многие товары и услуги, рост «доходов населения» все еще сильно опережал рост расходов. Советские начальники на самом верху еще пытались, какими-то методами и инструментами, справится с ситуацией, но народ все еще забирал себе больше. В целом, за 1991-й год прирост доходов населения оценивался на уровне 90%, а расходы населения повысились на 70%.

Но система шла уже в полный разнос.

В декабре 1991-го был распущен СССР, а с января 1992-го, российское Правительство Е. Гайдара, объявило о полной либерализации цен, торговли и вообще... всего и вся.

Рынок ушел в эпоху гиперинфляции и «доходы населения» мгновенно обрушились.

Вместе с ними, обесценились в пыль и все накопления советских граждан, как давно заработанные за жизнь, так и неожиданно привалившие в конце 80-х.

Все начали жить с чистого листа, с нуля.