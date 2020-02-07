Что предпринять, если судебный пристав бездействует

Многие знают, как непросто получить денежные средства с должника, даже если у вас на руках имеется решение суда, а исполнительный лист передан в службу судебных приставов.

Очень часто возможность исполнения решения суда утрачивается в результате незаконного бездействия судебного пристава-исполнителя, несвоевременно обратившего взыскание на денежные средства или имущество должника.

До недавнего времени возместить полученный вред за счет службы судебных приставов было практически не реально. Разрешая спор по существу, суды ссылались на отсутствие причинно-следственной связи между бездействием пристава и заявленными к возмещению убытками.

В настоящее время ситуация может поменяться коренным образом. Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в своем Определении № 5-КГ19-56 от 04.06.2019 рассмотрела иск гражданина Алексеева С.Ю. к Федеральной службе судебных приставов о возмещении ущерба в сумме 1 018 228 руб. и расходов на уплату госпошлины в размере 13 291 руб.

Данное Определение в равной мере может быть использовано и юридическими лицами для защиты своих прав.

Краткая история дела

Алексеев С.Ю. являлся взыскателем по исполнительному производству о взыскании в его пользу по решению суда с должника ООО «Окна МСК» денежных средств в размере 1 009 990 руб.

На основании решения суда Алексееву С.Ю. выдан исполнительный лист, а постановлением судебного пристава-исполнителя от 14 августа 2015 г. наложен запрет на регистрационные действия в отношении зарегистрированных за должником автомобилей. В последствии, постановлением от 30 ноября 2015 г. обращено взыскание на денежные средства должника в размере 1 009 990 руб., находящиеся на счете в ПАО «Сбербанк России».

Но через два года, 18 декабря 2017 года, было принято постановление об окончании исполнительного производства, а исполнительный лист возвращен взыскателю. Из указанного выше постановления судебного пристава-исполнителя следовало, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.

В ходе исполнительного производства с должника, вместо 1 018 228 руб., взыскана сумма в размере 62 460,64 руб., в остальной части решение не исполнено.

Алексеев С.Ю. обратился в суд с претензией к службе судебных приставов, но суды отказали в иске, ссылаясь на отсутствие причинно-следственной связи между бездействием пристава и заявленными к возмещению убытками.

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ решила, что судебными инстанциями по настоящему делу допущены существенные нарушения норм материального и процессуального права и направило дело на новое рассмотрение.

Верховный суд указал:

— Частью 1 статьи 36 Закона об исполнительном производстве установлено, что содержащиеся в исполнительном документе требования

— В силу части 2 статьи 119 этого же Федерального закона заинтересованные лица вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных им в результате совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного исполнения.

— В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных действий осуществляется по правилам главы 17 Закона об исполнительном производстве, но не исключает применения мер гражданской ответственности за вред, причиненный незаконными постановлениями, действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя.

— Если в ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель не осуществил необходимые исполнительные действия по исполнению исполнительного документа за счет имевшихся у должника денежных средств или другого имущества, оказавшихся впоследствии утраченными, то на истца по иску о возмещении вреда, причиненного незаконным бездействием судебного пристава-исполнителя, не может быть возложена обязанность по доказыванию того обстоятельства, что должник не владеет иным имуществом, на которое можно обратить взыскание.

Верховный суд указал, что по настоящему делу основанием иска являлся не сам факт неисполнения решения суда, а его неисполнение вследствие незаконного бездействия судебного пристава-исполнителя, что повлекло прекращение исполнительного производства в 2017 году в связи с отсутствием у должника денежных средств и имущества.

Из установленных судом обстоятельств следует, что после возбуждения исполнительного производства должник располагал денежными средствами и иным имуществом, достаточным для погашения задолженности перед истцом в полном объеме, однако в результате бездействия судебного пристава-исполнителя такая возможность была утрачена.

Судебный пристав-исполнитель несвоевременно принял меры по аресту денежных средств, находящихся на счете должника в ПАО «Сбербанк России», поскольку вынес постановление о наложении ареста лишь 22 декабря 2015 г., то есть спустя месяц с момента поступления информации о наличии денежных средств на счете должника, когда денежные средства уже были сняты.

Кроме того никак не объяснено, почему при наличии у должника автотранспорта и нахождения на его счете в ПАО «Сбербанк России» денежных сумм в течение длительного времени не было исполнено решение суда о взыскании в пользу истца 1 009 990 руб.

На основании вышеизложенного Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ приняла решение отменить апелляционное определение и направить дело на новое рассмотрение .

Примечание: Данное Определение ВС включено в Обзор судебной практики № 4, утвержденной Президиумом ВС 25.12.2019 г. Практически это руководство для нижестоящих судов, что очень повышает шансы на положительное решение суда.

Вывод

Если вы не получили от должника присужденных сумм, взыскивайте убытки со службы судебных приставов. Докажите, что к началу исполнительного производства должник располагал деньгами и другим имуществом, чтобы погасить долг в полном объеме.