Отмена пенсионных удостоверений: пять причин, почему люди недовольны

Во время очередной масштабной пенсионной реформы в 2015 году произошло и одно, казалось бы, незначительное изменение: отменили пенсионные удостоверения.
С тех прошло 5 лет и за это время пенсионеры могли бы привыкнуть к нововведению и оценить положительные моменты от такой задумки законодателей, но, как показывает практика, быстро привыкают только к хорошему. А отмену пенсионных удостоверений люди хорошим новшеством не считают. По-крайней мере, такой вывод можно сделать на основе анализа мнения наших читателей.
На днях обсуждение этой темы происходило в «Яндекс.Дзен».
Справка вместо корочекНапомним, с 2015 года пенсионные удостоверения больше не выдаются. Вместо них пенсионер может получить справку о размере пенсии и предъявлять ее по месту требования с целью получения льгот.
Например, в некоторых магазинах и аптеках для пенсионеров действуют скидки. Где-то пенсионерам положен льготный проезд в автобусе, где-то — на электричке и т. д.
В справке указаны ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки, размер пенсии.
Получить справку можно несколькими способами:
— обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда лично;
— заказать по телефону, в своем районном Управлении, а по мере готовности забрать;
— оформить в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru.
Никто из участников обсуждения этой темы на нашем канале в «Дзене» не сказал: «Ну отменили, и отменили. Справка ничем не хуже картонно-дермантиновых корочек, а даже лучше».
В основном люде реагируют на такую замену негативно.
Чем же недовольны пенсионеры, чем их не устраивает такая справка?
Мы проанализировали комментарии наших читателей и составили список отрицательных моментов этой замены.
1. Справка мнетсяКартонное удостоверение можно спокойно носить в кармане или в сумке. Его внешний вид от такой транспортировки не испортится.
А вот со справкой в этом отношении все печально. Она легко может помяться, порваться. В случае ее порчи (а это неизбежно при частом использовании) пенсионеру придется получать новую справку. А это лишняя суета.
2. Справка слишком большаяСогласитесь, носить в кармане или сумке жесткое удостоверение небольшого размера гораздо удобнее, чем большую тонкую бумажку форматом А4.
По этому поводу наши читатели шутят, перефразируя стихи Маяковского:
Я достаю из широких штанин
Справку формата А4,
Смотрите, завидуйте,
Я — пенсионер России.
3. В справке указан размер пенсииСправка именуется «О размере пенсии». В итоге пенсионерам приходится в магазинах или в автобусе предъявлять сведения о своих доходах.
Вот что пишут в комментариях:
Выдают справку А4 формата. При входе в автобус надо предъявлять. А в ней КРУПНЫМ шрифтом — размер моей пенсии. Вы когда в автобус входите предъявляете кондуктору справку о своей зарплате? НЕТ! А пенсионер всем показывает — в аптеке, в магазине, в автобусе. Это нормально?
4. Справку считают несерьезным документомХотя пенсионные удостоверения отменены уже 5 лет назад, до сих не все об этом знают и продолжают требовать от пенсионеров этот документ.
А когда пенсионер предъявляет вместо корочек простенький лист бумаги, ему попросту не верят. Такой историей, в частности, поделился один из участников обсуждения:
Однажды в магазине у меня потребовали пенсионное удостоверение. Я показал справку, на что мне ответил продавец: «Таких можно дома напечатать уйму, давай корочку и всё». Я объяснил, что в ПФ сейчас не выдают удостоверения. Последовал ответ: «Какое нам дело, возьми и предоставь...». Пришлось уйти ни с чем.Другой пенсионер тоже жалуется: «Никаких скидок по справке не делают, ее даже смотреть отказываются».
5. На справке нет фотоСправка выдана на имя пенсионера, но как доказать, что именно ты владелец этой справки? В итоге пенсионерам приходится дополнительно предъявлять паспорт.
При входе в автобус кроме этой справки требуют кондукторы паспорт, слюнявят палец, листая страницы, ищут прописку.Добавим, что некоторые пенсионеры самостоятельно покупают бланк удостоверения и просят пенсионщиков заполнить его и вклеить фотографию. Но получают отказ:
— пишут в комментариях
Мы с женой купили 2 пенсионных удостоверения, обратились в ПФР. Отказ. Сказали, что выдача удостоверений запрещена.У канала «Клерка» на «Яндекс. Дзене» почти 17 тысяч подписчиков. Вы еще не подписались?