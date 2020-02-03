Отмена пенсионных удостоверений: пять причин, почему люди недовольны

Во время очередной масштабной пенсионной реформы в 2015 году произошло и одно, казалось бы, незначительное изменение: отменили пенсионные удостоверения.

С тех прошло 5 лет и за это время пенсионеры могли бы привыкнуть к нововведению и оценить положительные моменты от такой задумки законодателей, но, как показывает практика, быстро привыкают только к хорошему. А отмену пенсионных удостоверений люди хорошим новшеством не считают. По-крайней мере, такой вывод можно сделать на основе анализа мнения наших читателей.

На днях обсуждение этой темы происходило в «Яндекс.Дзен».

Справка вместо корочек

Напомним, с 2015 года пенсионные удостоверения больше не выдаются. Вместо них пенсионер может получить справку о размере пенсии и предъявлять ее по месту требования с целью получения льгот.

Например, в некоторых магазинах и аптеках для пенсионеров действуют скидки. Где-то пенсионерам положен льготный проезд в автобусе, где-то — на электричке и т. д.

В справке указаны ФИО пенсионера, дата рождения, СНИЛС, наименование подразделения ПФР, дата выдачи справки, размер пенсии.

Получить справку можно несколькими способами:

— обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда лично;

— заказать по телефону, в своем районном Управлении, а по мере готовности забрать;

— оформить в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru.

Никто из участников обсуждения этой темы на нашем канале в «Дзене» не сказал: «Ну отменили, и отменили. Справка ничем не хуже картонно-дермантиновых корочек, а даже лучше».

В основном люде реагируют на такую замену негативно.

Чем же недовольны пенсионеры, чем их не устраивает такая справка?

Мы проанализировали комментарии наших читателей и составили список отрицательных моментов этой замены.

1. Справка мнется

Картонное удостоверение можно спокойно носить в кармане или в сумке. Его внешний вид от такой транспортировки не испортится.

А вот со справкой в этом отношении все печально. Она легко может помяться, порваться. В случае ее порчи (а это неизбежно при частом использовании) пенсионеру придется получать новую справку. А это лишняя суета.

2. Справка слишком большая

Согласитесь, носить в кармане или сумке жесткое удостоверение небольшого размера гораздо удобнее, чем большую тонкую бумажку форматом А4.

По этому поводу наши читатели шутят, перефразируя стихи Маяковского:

Я достаю из широких штанин Справку формата А4, Смотрите, завидуйте, Я — пенсионер России.

3. В справке указан размер пенсии

Справка именуется «О размере пенсии». В итоге пенсионерам приходится в магазинах или в автобусе предъявлять сведения о своих доходах.

Вот что пишут в комментариях:

Выдают справку А4 формата. При входе в автобус надо предъявлять. А в ней КРУПНЫМ шрифтом — размер моей пенсии. Вы когда в автобус входите предъявляете кондуктору справку о своей зарплате? НЕТ! А пенсионер всем показывает — в аптеке, в магазине, в автобусе. Это нормально?

4. Справку считают несерьезным документом

Хотя пенсионные удостоверения отменены уже 5 лет назад, до сих не все об этом знают и продолжают требовать от пенсионеров этот документ.

А когда пенсионер предъявляет вместо корочек простенький лист бумаги, ему попросту не верят. Такой историей, в частности, поделился один из участников обсуждения:

Однажды в магазине у меня потребовали пенсионное удостоверение. Я показал справку, на что мне ответил продавец: «Таких можно дома напечатать уйму, давай корочку и всё». Я объяснил, что в ПФ сейчас не выдают удостоверения. Последовал ответ: «Какое нам дело, возьми и предоставь...». Пришлось уйти ни с чем.

Другой пенсионер тоже жалуется: «Никаких скидок по справке не делают, ее даже смотреть отказываются».

5. На справке нет фото

Справка выдана на имя пенсионера, но как доказать, что именно ты владелец этой справки? В итоге пенсионерам приходится дополнительно предъявлять паспорт.

При входе в автобус кроме этой справки требуют кондукторы паспорт, слюнявят палец, листая страницы, ищут прописку. — пишут в комментариях

Добавим, что некоторые пенсионеры самостоятельно покупают бланк удостоверения и просят пенсионщиков заполнить его и вклеить фотографию. Но получают отказ:

Мы с женой купили 2 пенсионных удостоверения, обратились в ПФР. Отказ. Сказали, что выдача удостоверений запрещена.