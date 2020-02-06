Бизнес жалуется на блокировку счетов без объяснения причин

Предприниматели стали чаще сталкиваться с проблемой блокировки счетов в банках без объяснений причин.

Например, в аппарат бизнес-омбудсмена по Республике Татарстан получает от 2 до 12 сигналов от бизнеса каждый месяц.

Чаще всего счета блокируются в результате действий налоговиков по взысканию с бизнесменов недоимки, о которой они могут и не подозревать.

В августе прошлого года ФНС издала официальный приказ, где указала на необходимость приостанавливать операции по личным счетам предпринимателей при наличии у них задолженности по платежам в бюджет.

Защитники интересов предпринимательства утверждают, что в республике к автоматическим блокировкам чаще всего прибегают в филиалах небольших федеральных банков, тогда как в татарстанских, наоборот, не доводят до крайней черты и «снимают» острые моменты без ущерба для малого бизнеса.

Без предупреждения

Татарстанский бизнес жалуется, что вопреки обещаниям усложнить процедуру блокировки счетов предпринимателей, его постоянно подвергают «шоковой терапии» с подачи налоговиков. Как заметил управляющий одного из промпарков республики с 30 резидентами, блокировка счета равнозначна прекращению хозяйственной деятельности, что не раз случалось среди предпринимателей в индустриальном парке. Источники объясняют активность налоговиков абсолютной цифровой прозрачностью проведения финансовых операций, которые позволяют видеть «насквозь» и контролировать каждый шаг бизнеса.

— Жалобы предпринимателей на блокировку счетов стали регулярными. В среднем от двух до 12 обращений поступает в месяц. Так или иначе, подобные обращения требуют особого внимания, — подтвердила тревожную тенденцию в разговоре с «Реальным временем» исполняющая обязанности бизнес-омбудсмена РТ Венера Камалова, — Иногда блокирует банк по собственной инициативе, иногда — по требованию ФНС, но этим тяжелым инструментом в республике не перестают пользоваться.

Более того, ФНС в работе по взысканию недоимки с бизнеса пригрозила и самим банкам. Налоговики начали штрафовать кредитные учреждения, которые отказываются блокировать личные счета ИП из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов. Но проблема в том, что банки не уведомляют и не объясняют предпринимателям, почему платежи по счету приостановлены. «Ведь блокируют без объяснения причин!» — с возмущением отмечает Камалова. Все это осложняет разблокировку счета и восстановление работы бизнеса.

Банки получили карт-бланш по приказу ФНС

Возросшую активность ФНС в блокировках счетов в самих федеральных банках объяснили новыми инструкциями от налоговиков.

— В августе прошлого года ФНС издала приказ, который обязывает банки приостанавливать личные счета предпринимателя, если у него есть недоимка в бюджет, — рассказали «Реальному времени» в татарстанском представительстве федерального банка.

По словам собеседника, формально данный приказ синхронизирован с положениями ст. 47 НК. В нем разрешается взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней и штрафов за счет иного имущества налогоплательщика, то есть налоговая вправе взыскивать недоимку с личного счета предпринимателя. Причем даже если на счету находятся алименты на ребенка, социальные пособия и другие деньги, все равно они уйдут в оплату долга. При этом ФНС обходит службу судебных приставов в вынесении требования о приостановке счета, понимая, что иначе это займет много времени, говорит собеседник в банке.

— Конечно, приказ ФНС не имеет юридической силы закона, но все равно банки ему подчиняются, — констатировал спикер.

Правда, оценить перспективы оспаривания требований ФНС он затруднился, так как банки по определению являются агентами налоговиков по проведению этих операций.

В Сбербанке «Реальному времени» подтвердили, что требования ФНС выполняются беспрекословно. «Мы не можем отказываться — мы агент налогового органа, — говорит представитель Сбербанка. — Если налоговая выставила требование, то либо арест счета, либо блокируется определенная сумма для погашения недоимки». В «Ак Барс Банке» сообщили о единичных случаях блокировки счетов ИП.

Это не единичные факты — две-три жалобы в месяц

Официальной статистики о том, сколько татарстанских бизнесменов ежемесячно попадают в «черный список» на приостановку банковского обслуживания, в открытом доступе нет — эти конфиденциальные сведения лишь у ФНС и банков. Но то, что с конца лета жалобы татарстанских предпринимателей на блокировку счетов участились, заметили не только в Совете по предпринимательству при президенте РТ.

Торгово-промышленная палата Татарстана также ежемесячно получает по две-три таких жалобы, сообщил «Реальному времени» первый зампред Артур Николаев. Иногда такие блокировки случались «из-за копеечной пени».

Правда, нужно понимать, что не каждый предприниматель обращается за помощью в таких ситуациях, предпочитая разбираться самостоятельно, без публичной огласки. Более того, как заметил Артур Николаев, некоторые успели приспособиться к действиям налоговиков, открыв для подстраховки дополнительные счета в нескольких банках.

— У строителей бывают и транзитные операции, и с наличкой работают, из-за чего для ФНС счета становятся подозрительными. Поэтому компании одновременно в двух-трех банках открывают расчетные счета, чтобы можно было оперативно проводить перечисления. Но количество банков не безгранично — их количество как шагреневая кожа сжимается, — заметил Николаев.

Проблему неоднократно поднимали на Совете по предпринимательству с участием президента Татарстана, после чего Центробанк разъяснил порядок взаимодействия банков с клиентами. В сообщениях регулятора говорится, что банкам необходимо предоставлять информацию о причинах блокировки счетов. «По запросу клиента банк обязан подробно объяснить причины блокировки. Но по поступающим обращениям мы видим, что банки не всегда готовы раскрывать эту информацию. Когда идет блокировка без объяснения причин, предприниматели могут повторно попадать в подобные сложные ситуации. Для нас эта ситуация актуальная и проблемная», — заявила Камалова, добавив, что оперативная информация помогла бы спасти немало предприятий.

В УФНС по РТ, отвечая на запрос «Реального времени» о масштабах блокировки счетов бизнеса в Татарстане, отметили, что приостановление налоговым органом операций по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей осуществляется в случае неисполнения налогоплательщиком обязанностей, установленных налоговым законодательством, в частности, уплачивать законно установленные налоги и представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах.

«Намертво блокируют» средние федеральные банки

Больше всего на внезапные блокировки счетов жалуются предприниматели, которые обслуживаются в филиалах федеральных банков, средних по величине активов.

— Надо сказать, что в крупных республиканских банках такие моменты в большей степени «снимаются» (счета разблокируются после устранения причины), — сообщила Венера Камалова, добавив, что ситуацию трудно урегулировать в работе с некрупными федеральными банками, где блокировка происходит намертво. — Больше всего обращений поступает в адрес филиалов некрупных федеральных банков, где нет филиального руководителя. Они блокируют без объяснения причин. Контакт с ними затруднен.

Аналогичную оценку дает и первый зампред ТПП Артур Николаев:

— Закрывают не наши. Наше банковское сообщество все-таки старается беречь предпринимателей, которые у них обслуживаются. Блокировки происходят в средних по величине банках.

Названий этих банков спикеры не приводят, но подходящих по параметрам кредитных организаций, работающих в Татарстане с предпринимателями, чуть более десятка. Например, «Совкомбанк», банк «Уралсиб», банк «Зенит», «ОТП-банк». Как правило, они выдают кредиты по сниженным процентным ставкам, но с условием открытия в нем расчетного счета, и таким образом аккумулируют все больше предпринимателей.

Источник: Реальное время