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Декларация по УСН: заполняем в программе Налогоплательщик ЮЛ

Если вы не пользуетесь платными программами ведения учета и формирования отчетности, для заполнения деклараций можно использовать бесплатную программу Налогоплательщик ЮЛ.

Скачать программу можно на сайте ФНС, там же есть инструкции по установке и работе.

Офрмление декларации по УСН можно в этой программе не займет много времени. Рассмотрим заполнение на примере декларации по УСН с объектом «доходы»

Сначала надо заполнить данные налогоплательщика. Идем в меню «Настройки» и ищем там строку «Налогоплательщики»

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Поскольку заполнять будем декларацию за индивидуального предпринимателя, то выбираем соответствующий вид налогоплательщика

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Заполнять все реквизиты не обязательно. Для заполнения декларации нам понадобится ФИО, ИНН, номер телефона и номер вашей ИФНС, куда будет направляться декларация. Можно сразу же заполнить ОКВЭД и ОКТМО, но можно это сделать и в процессе заполнения декларации. Паспортные данные и прочие реквизиты вносить не надо.

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Заполнять отчет будем через мастер документов

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В открытом списке документов надо будет найти нужную декларацию. Это не всегда просто, поэтому лучше искать по номеру (кнопка поиска в левом верхнем углу в виде бинокля)

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Программа запросит год сдачи отчета, а потом предложит ввести данные. Нажимаем кноку Ввод и печать документа.

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Заходим в декларацию и заполняем титульный лист. Все должно заполниться автоматом, кроме налогового периода, его надо выбрать из выпадающего списка. Если ранее не внесли ОКВЭД, надо сделать это сейчас. Обратите внимание, что у ИП в декларации не указывается ФИО в поле над подписью, если подписывает отчет сам предприниматель. Не надо пытаться внести туда эти данные.

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Переходим в раздел 2.1.2. Он пока не активен. Нам надо его добавить, нажав кнопку с двумя плюсиками

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В разделе сразу указываем признак налогоплательщика и заполняем поля, подсвеченные зеленым цветом. Поля 130-133 программа расчитает сама, после того, как вы нажмете кнопку с буквой Р

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Теперь идем в раздел 1.1, активируем его так же, как и предыдущий раздел. В поле ОКТМО добавляем нужный код, если не внесли его раньше. И нажимаем кнопку расчета (Р). Всё. На этом заполнение декларации закончено.

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Теперь нажмем кнопку «Печать» и получим декларацию для печати. Если вы не заполнили какое-то обязательное поле, программа вас об этом предупредит, выдав ошибку.

Декларацию можно не только распечатать, но и сохранить файл для отправки в электронном виде. Программа это позволяет сделать.

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Не забудьте подписать отчет и поставить дату, вписав её от руки.

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