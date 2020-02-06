Работа в ночное время: как не налететь на проблемы с ГИТ

Я не специалист в новейшей истории России. Но выкладки автора вызывают у меня сомнения. Например ...
Вспоминать истории 60-летней давности, так себе аргумент. Там еще и лоботомию можно вспомнить, а ...
Оно так и было до конца 50-х, пока артели не запретили
Министерство здравоохранения знает, наверное, тогда предполагается другую соль продавать в аптека...
Да уж. Забыла - кому там соляной бизнес из Чаек принадлежит. Видимо мало монополии. Как удобно за...
Да когда ж они определятся наконец?! А у меня тут другой вопрос возник в этом контексте. Это что ...
ок, пара десятков из 140 миллионов.
У вас идеализированные представления о медицине США и Европы. А зря. Погуглите "талидомид", напри...
Вот производители соли-то обогатятся! :-)
Карты, телефоны, бесконтактные платежи.... Проблем потратить деньги быстро - никаких нет и не был...
А кто сказал, что они этим пользуются? Это хардкорный квест получается, с элементами хоррора, ког...
Да. Но курьеры до НПД хотя бы частично были трудоустроены. кое-кто хоть серые зарплаты, но получа...
Статья заказушная в стиле гипотетического ответа правительства на вопрос граждан - почему мы (пра...
Ну вот, а вы русских хаете.... смотрите какой гений - в одиночку 65 госконтрактов обслужил и моло...
чем не думать они меня два раза карточку с крыльями и мне же ещё аварию поставили...
Снявши голову, по волосам не плачут
Капитализм строят 300-400 лет минимум, до сих пор не решены его врожденные болезни типа голода с ...
А кто сказал что они будут платить 4%.
В 70 лет получат все даже воры в законе.
А Счетная палата ворон считает?
И бесплатной медициной они пользуются тоже с этих четырёх процентов?...
Интересно, а кто им потом пенсию будет платить, если они взносы не платят?...
В вашем организме "глутаматика" куда больше, чем вы его едите. Почему - догадайтесь сами. Это раз...
Поезжайте в Бангладеш. Там как раз - "Капитализм, счастье, за.бись!" (с)...
Подскажите, пожалуйста.Зарегистрировался как самозанятый 05.02.2020г. Собираюсь подать заявление ...
Здесь и сравнивать нечего.У меня имеется удостоверение ветерана труда и пенсионная справка (я ее ...
Мои рекламные слоганы для социальной рекламы ЭТК Мы вам ее в гроб положим!Мне нужна твоя одежда, ...
Думаю, что все сбои, ошибки и прочая дребедень от того, что государственные органы не несут никак...
Да уж, ничего не скажешь, напридумали... Сегодня сдала (не факт походу еще) новую форму СЗВ-ТД - ...
то есть на телефоне обязательно должен стоять пароль на вход, иначе при потере или краже все банк...
Начали бы лучше запрещать глютаматик натрия и всякую такую ерунду...
Да, и у нас такая же фигня. Прислали требования по ИП, хотя всё было оплачено в конце декабря. Сп...
И для курьеров удобно, думаю. Их же сейчас целая армада. ...
@Ольга Петровна А зачем вам НПД, если есть ип с деятельностью?...