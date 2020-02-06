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Работа в ночное время: как не налететь на проблемы с ГИТ

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Привлечение сотрудников к работе в ночное время имеет свои особенности. К ним относится сокращенный рабочий день, оплата труда в повышенном размере, перечень лиц, которых нельзя привлекать к такому труду и т.д. Рассмотрим, все эти особенности более подробно.

Продолжительность работы в ночное время

По Трудовому кодексу РФ работа с 22 часов вечера до 6 часов утра признается ночной (ст. 96 ТК РФ). Продолжительность труда в ночное время суток подлежит сокращению на 1 час по сравнению с работой в дневное время. То есть, если в организации установлен 8-часовой рабочий день, ночью сотрудники должны трудиться не более 7 часов. Отработка за сокращенный час не предусмотрена.

Не сокращается на 1 час работа в ночное время, если:

  • Сотрудник принят именно на ночную работу.
  • Работнику установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.
  • Невозможность сокращения работы ночью обусловлена условиями труда.
  • В организации установлен сменный график работы при 6-дневной рабочей неделе с одним выходным.
Список работ, при которых продолжительность дневного и ночного труда уравнивается, работодатель может прописать в коллективном договоре или ином локальном акте организации.

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Кто не может привлекаться к работе в ночное время

Запрещено привлекать к ночной работе (ст. 96 ТК РФ):

  • беременных женщин;
  • несовершеннолетних граждан (тех, кому не исполнилось 18 лет).
Этот запрет не действует на граждан, участвующих в создании и исполнении художественных произведений и на сотрудников, указанных в ТК РФ и иных федеральных законах.

Некоторых сотрудников к ночному труду можно привлекать только с их письменного согласия и уведомления о том, что они вправе отказаться от такого графика работы. К ним, в частности, относятся:

  • женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
  • инвалиды;
  • сотрудники, имеющие детей-инвалидов;
  • работники, ухаживающие за больными членами семьи (на основании медицинского заключения);
  • одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до 5 лет.
Привлекать этих сотрудников к ночной работе можно только, если она не запрещена им по медицинским показаниям.

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Оплата труда за работу в ночное время

Работа в ночное время суток оплачивается в повышенном размере. Расчет происходит за каждый час труда (ст. 154 ТК РФ). Размер доплаты составляет:

  • Минимум — 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы (Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554).
Размер надбавки не зависит от режима работы: она выплачивается в том числе сотрудникам с суммированным учетом рабочего времени и сменным режимом работы.

  • Максимум — законом не ограничивается.
Работодатель вправе установить повышенный размер доплаты за работу в ночное время на свое усмотрение.

Точные суммы надбавки за ночную работу прописываются в локальном нормативном акте, коллективном или трудовом договоре с сотрудником.

Отдельными правовыми актами (отраслевыми соглашениями) может быть установлен повышенный размер минимальной надбавки за работу в ночное время суток.

Подводим итоги

  • Работой в ночное время признается труд с 22 часов вечера до 6 часов утра.
  • Нельзя привлекать к ночной работе беременных женщин и несовершеннолетних граждан.
  • Оплата за труд в ночное время суток производится в повышенном размере.
  • Минимальный размер надбавки за ночную работу — 20% от часовой тарифной ставки (оклада за час работы).

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