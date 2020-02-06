Работа в ночное время: как не налететь на проблемы с ГИТ

Привлечение сотрудников к работе в ночное время имеет свои особенности. К ним относится сокращенный рабочий день, оплата труда в повышенном размере, перечень лиц, которых нельзя привлекать к такому труду и т.д. Рассмотрим, все эти особенности более подробно.

Продолжительность работы в ночное время

По Трудовому кодексу РФ работа с 22 часов вечера до 6 часов утра признается ночной (ст. 96 ТК РФ). Продолжительность труда в ночное время суток подлежит сокращению на 1 час по сравнению с работой в дневное время. То есть, если в организации установлен 8-часовой рабочий день, ночью сотрудники должны трудиться не более 7 часов. Отработка за сокращенный час не предусмотрена.

Не сокращается на 1 час работа в ночное время, если:

Сотрудник принят именно на ночную работу.

Работнику установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

Невозможность сокращения работы ночью обусловлена условиями труда.

В организации установлен сменный график работы при 6-дневной рабочей неделе с одним выходным.

Список работ, при которых продолжительность дневного и ночного труда уравнивается, работодатель может прописать в коллективном договоре или ином локальном акте организации.