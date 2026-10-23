Кассовые операции в 2026 году: как организовать работу и не попасть на штрафы

Правила закреплены в Указании Банка России № 3210‑У — это основной документ для всех, кто проводит кассовые операции.

Фиксация каждой операции. Любое движение наличных должно быть оформлено: поступление — приходным кассовым ордером (ПКО), выдача — расходным (РКО). Это не формальность: отсутствие документа может стать основанием для штрафа.

Кассовая книга — только в цифре. С 2026 года бумажный вариант ушел в прошлое. Вести книгу можно исключительно в электронном виде, а юридическую силу ей придает усиленная квалифицированная электронная подпись (КЭП). Распечатывать и прошивать листы больше не требуется.

Лимит кассы: считать или отказаться. Лимит — это максимальная сумма, которую допустимо оставлять в кассе на конец рабочего дня. Его рассчитывают по одной из двух формул (по поступлениям или по выдачам) и утверждают приказом руководителя. Если лимит не установлен, он автоматически считается нулевым — значит, всю наличность нужно сдавать в банк.

Кто вправе не устанавливать лимит. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели могут официально отказаться от лимита — для этого достаточно издать соответствующий приказ. Тогда в кассе можно хранить любую сумму.

Когда деньги нужно сдать в банк. Сверхлимитные суммы подлежат сдаче. Исключения — периоды выплаты зарплаты и социальных пособий: в этом случае допустимо хранить наличные до 5 рабочих дней (включая день получения денег в банке). Также допускается превышение лимита в выходные и праздничные дни — но в первый рабочий день излишек необходимо сдать.

Ограничения по наличным расчетам. Между юридическими лицами и между юрлицом и ИП действует жесткий лимит: по одному договору нельзя проводить расчеты наличными на сумму свыше 100 000 рублей (или эквивалент в валюте по курсу ЦБ). Для расчетов с физлицами таких ограничений нет.

Хранение документов. Кассовые документы (ордера, кассовая книга) хранят минимум 5 лет. Документы по выплате зарплаты — 6 лет, а при отсутствии лицевых счетов — до 75 лет.