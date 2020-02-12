Новое в законах-2020: платежи за экологию, ККТ, СОУТ

Традиционно в канун нового 2020 года был принят ряд законов (налоговых и неналоговых), которые непосредственно затрагивают деятельность хозяйствующих субъектов. О том, какие новые нормы нужно учитывать в работе, — в нашем материале.

Повышен МРОТ

С 1 января 2020 года МРОТ равен 12 130 руб. (в 2019 году МРОТ составлял 11 280 руб.). Поправки внесены Федеральным законом от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

В связи с этим работодателям необходимо просмотреть заработную плату своих сотрудников на предмет ее соответствия новым требованиям: по общему правилу если работник отработал месячную норму рабочего времени и выполнил нормы труда, то его минимальная зарплата должна быть не менее МРОТ (ст. 133 ТК РФ).

Еще один момент, на который непосредственно влияет МРОТ, — это пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а точнее их минимальный размер.

С 2020 года средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности равен 398,79 руб. (12 130 руб. x

24 мес. / 730 дн.).

Минимальный размер пособия по беременности и родам составит:

в общем случае — 55 830,6 руб. (398,79 руб. х 140 дн.);

при многоплодной беременности — 77 365,26 руб. (398,79 руб. х 194 дн.);

при осложненных родах — 62 211,24 руб. (398,79 руб. х 156 дн.).

В 2020 году минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком составляет 4 852 руб. (12 130 руб. х 40%).

Уточнен порядок лицензирования видов деятельности

С 28 марта 2020 года вступят в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 27.12.2019 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Согласно действующим нормам понятие «место осуществления лицензируемого вида деятельности» означает место, под которым понимаются помещение, здание, сооружение, иной объект, который предназначен для осуществления лицензируемого вида деятельности и принадлежит лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Исходя из определения осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу, не указанному в лицензии, до переоформления лицензии не допускается. Однако в ряде случаев не представляется возможным заранее определить место, где будет осуществляться лицензируемая деятельность.

На основании внесенных поправок положением о лицензировании конкретного вида деятельности могут устанавливаться виды работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, выполнение, оказание которых не по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности, указанному в лицензии, не потребуют переоформления лицензии (п. 1.1 ст. 18 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).

Перевод лицензирования в электронную форму

Федеральный закон от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», который вступит в силу с 1 января 2021 года, разработан в целях совершенствования лицензионной деятельности в РФ в части перевода лицензирования в электронную форму.

Будет внедрена «реестровая модель» в сфере лицензирования отдельных видов деятельности. В частности, предполагается отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий. Ознакомление заинтересованных лиц с фактом наличия у заявителя лицензии будет осуществляться посредством обращения к соответствующим реестрам лицензий, которые являются открытыми и общедоступными.

Принятие данного закона позволит значительно упростить процедуры лицензирования и получения информации о лицензировании для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также приведет к уменьшению документооборота в данной сфере. При этом выписка из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего органа, будет предоставляться без взимания платы.

Записи в реестрах лицензий, внесенные до дня вступления в силу данных поправок, будут приведены в соответствие действующему законодательству до 1 января 2022 года.

Расширены льготы для самозанятых граждан

28 декабря 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 474-ФЗ «О внесении изменений в статью 25.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (за исключением отдельных положений).

До начала действия рассматриваемых поправок физические лица, применяющие спецрежим в виде уплаты налога на профессиональный доход (самозанятые граждане), вправе принимать участие в закупках в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) на общих основаниях, наряду с иными участниками закупок. При этом в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства предусматриваются существенные меры поддержки (льготы) при участии в закупках (в том числе особенности проведения закупок у таких субъектов, обязательная квота закупок, сокращенный срок платы за поставленный товар, оказанную работу, выполненную услугу, участие в программах партнерства и развития).

Новый закон предусматривает применение положений Федерального закона № 223-ФЗ, касающихся участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, в течение срока проведения эксперимента в отношении самозанятых граждан путем облегчения доступа к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым отдельными видами юридических лиц, и будут способствовать достижению целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Особый порядок вступления в силу закона обусловлен необходимостью разработки и принятия изменений в Постановлении Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также обеспечения подготовки к указанным изменениям.

Введен идентификационный номер для СОУТ

С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О специальной оценке условий труда», который разработан по результатам анализа практики применения законодательства о СОУТ.

Результаты проведенной спецоценки подлежат передаче в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ) организацией, проводящей специальную оценку условий труда, в течение десяти рабочих дней со дня утверждения отчета.

Вместе с тем результаты контрольно-надзорной деятельности Рос-

труда, информация, поступающая от органов исполнительной власти субъектов РФ, профсоюзов и работников, свидетельствуют о том, что в ряде случаев в нарушение требований законодательства отчеты во ФГИС СОУТ организациями, проводившими СОУТ, по тем или иным причинам не передаются либо передаются в неполном объеме. Это создает риски возможного умышленного сокрытия отчетов, что фактически снижает достоверность и репрезентативность накапливаемых во ФГИС СОУТ данных, а также не позволяет своевременно выявить с использованием автоматических сервисов ФГИС СОУТ возможные нарушения и принять меры по восстановлению нарушенных прав работников.

Внесенные поправки предлагают установление дополнительного механизма контроля за передачей отчетов, предусматривающего присвоение СОУТ идентификационного номера во ФГИС СОУТ, исчисление срока действия результатов проведенной спецоценки со дня их передачи во ФГИС СОУТ (с сохранением прежнего порядка в отношении результатов проведения СОУТ, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну), направление организацией, проводящей СОУТ, уведомления работодателю о передаче отчета во ФГИС СОУТ.

Кроме того, практика показала, что установлены только требования к организациям при их допуске на рынок проведения СОУТ и не пре-

дусмотрены нормы, регулирующие отношения, возникающие в процессе деятельности допущенных организаций. В связи с этим законом предлагается установить обязанность организации, проводящей СОУТ, передавать в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере труда, информацию:

о сокращении в установленном порядке области аккредитации испытательной лаборатории (центра), являющейся структурным подразделением такой организации, с указанием вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, которые были исключены из области аккредитации;

об изменении состава экспертов организации, имеющих выданный в установленном порядке сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.

По результатам рассмотрения обозначенной информации в случае выявления фактов несоблюдения указанными организациями установленных требований их деятельность приостанавливается до момента устранения выявленных нарушений.

При этом предусматривается норма о том, что требования к представлению информации о сокращении области аккредитации действуют до 31 декабря 2021 года. Данный период необходим для налаживания электронного взаимодействия между ФГИС СОУТ и информационной системой Росаккредитации для передачи этой информации в рамках электронного межведомственного взаимодействия.

Кроме того, внесены изменения, предусматривающие возможность осуществления экспертизы качества СОУТ по заявлениям органов исполнительной власти, а также устанавливающие обязательность результатов этой экспертизы и результатов рассмотрения разногласий по вопросам ее проведения для всех участников специальной оценки условий труда и определяющие полномочия по передаче соответствующих результатов во ФГИС СОУТ.

Сельские учреждения культуры освободили от применения ККТ

8 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 510-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», который разрешил не применять ККТ отдельным организациям культуры.

Муниципальные дома и дворцы культуры, муниципальные дома народного творчества, муниципальные клубы, муниципальные центры культурного развития, муниципальные этнокультурные центры, муниципальные центры культуры и досуга, муниципальные дома фольклора, муниципальные дома ремесел, муниципальные дома досуга, муниципальные культурно-досуговые и культурно-спортивные центры, муниципальные музеи (за исключением указанных муниципальных учреждений культуры, располагающихся в городах, районных центрах (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), поселках городского типа) вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов за оказанные ими услуги населению в области культуры, перечень которых будет утвержден Правительством РФ.

К таковым организациям можно отнести государственные, муниципальные учреждения культуры, расположенные преимущественно в сельской местности, — это музеи, дома культуры, ремесленные центры, муниципальные библиотеки и др. У таких учреждений небольшие финансовые обороты (до 100 000 руб. в год), на названные организации не распространяются нормы по предоставлению налогового вычета при приобретении ККТ, при этом они имеют большое социальное значение для жизни населенных пунктов, зачастую являясь единственным культурным учреждением.

По данным Росстата, в 2017 году количество организаций культурно-досугового типа (в сельской местности) по стране составляет 38 000. При стоимости применения ККТ в среднем 23 000 — 25 000 руб. (вместе с регулярным обслуживанием) внедрение оценочно приведет к дополнительным расходам отрасли культуры — около 900 000 000 руб. При этом расходы будут отнесены на себестоимость услуг, что приведет к повышению стоимости социально значимых услуг для населения.

Рассматриваемые поправки приняты в целях снижения социальной напряженности, а также себестоимости услуг, предоставляемых населению домами и дворцами культуры, домами народного творчества, музеями и другими учреждениями. Под освобождение не будут подпадать организации, расположенные в городах, районных центрах, поселках городского типа. По мнению разработчиков обозначенных поправок, такие учреждения имеют финансовые возможности для приобретения ККТ, а наличный оборот средств их зачастую бывает значительным.

Введен новый вариант внесения квартальных авансовых платежей «за экологию»

С 1 января 2020 года вступили в силу поправки, внесенные Федеральным законом от 27.12.2019 № 450-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Согласно новому порядку внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду лица, обязанные вносить плату, вправе выбрать один из следующих способов определения размера квартального авансового платежа для каждого вида негативного воздействия на окружающую среду, за которое взимается плата:

в размере 1/4 части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей уплате (с учетом корректировки размера платы) за предыдущий год;

в размере 1/4 части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, при исчислении которой платежная база определяется исходя из объема или массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов, лимитов на размещение отходов производства и потребления;

в размере, определенном путем умножения платежной базы, которая определена на основе данных производственного экологического контроля об объеме или о массе выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ либо об объеме или о массе размещенных отходов производства и потребления в предыдущем квартале текущего отчетного периода, на соответствующие ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду с применением установленных коэффициентов.

Квартальные авансовые платежи не вносятся в текущем отчетном периоде лицами, обязанными вносить плату, в случае начала осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности указанными лицами в течение данного отчетного периода.

Выбранный способ определения размера квартального авансового платежа на год, следующий за отчетным периодом, по каждому виду негативного воздействия на окружающую среду указывается лицами, обязанными вносить плату, в составе декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный период.

Правила исчисления квартальных авансовых платежей определяются в соответствии с установленными правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По мнению разработчиков данных поправок, внесение указанных изменений позволит минимизировать случаи переплат субъектами хозяйственной и иной деятельности при внесении авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

В настоящее время обозначенная проблема носит массовый характер и достигла существенного масштаба. По данным Росприроднадзора за 2016 год и I полугодие 2017 года от компаний поступило почти 19 000 заявлений на зачет или возврат излишне уплаченных сумм платы на общую сумму порядка 4 300 000 000 руб. Для крупных компаний речь идет о значительных суммах отвлекаемых средств — миллионах рублей по компании. Такая ситуация негативно влияет на финансовую устойчивость предприятий и организаций реального сектора экономики, приводит к существенному повышению трудозатрат сотрудников территориальных органов Росприроднадзора и влечет за собой снижение возможностей для субъектов РФ и органов местного самоуправления, в бюджеты которых поступает 95% платы за негативное воздействие на окружающую среду, планировать свои доходы, поскольку при принятии Росприроднадзором (его территориальными органами) решения о возврате излишне уплаченных сумм платы произойдет уменьшение доходов соответствующих бюджетов (на суммы ранее уплаченных природопользователями квартальных авансовых платежей).

Создано единое пространство доверия электронной подписи

С 1 июля 2020 года вступит в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электронной подписи» и статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (за исключением отдельных положений).

Данные поправки разработаны в целях создания единого пространства доверия электронной подписи. В настоящее время в Российской Федерации сформирована нормативно-правовая база, обеспечивающая возможность осуществлять электронное взаимодействие между всеми субъектами правоотношений в цифровой среде с использованием единой усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Однако при взаимодействии с различными ведомствами пользователи (как юридические и физические лица, так и органы государственной власти) сталкиваются с проблемой отсутствия возможности применять для идентификации и аутентификации в информационных системах соответствующих ведомств при получении государственных услуг и направлении межведомственных запросов один единый сертификат ключа проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (квалифицированный сертификат), соответствующий требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Одной из причин возникновения указанной проблемы является требование ведомств по содержанию в квалифицированных сертификатах объектных идентификаторов (OID) тех или иных полномочий, закрепляемых за пользователем в рамках конкретной информационной системы.

Сертификаты, выданные аккредитованными удостоверяющими центрами (УЦ), не могут быть использованы для проверки электронной подписи в отдельных информационных системах, поскольку в них отсутствуют требуемые идентификаторы. Такое ограничение привело к тому, что УЦ предлагают пользователям квалифицированные сертификаты, предназначенные для работы с конкретным ведомством (организацией).

Новые нормы содержат положения, направленные на решение обозначенной проблемы в части регулирования процедур установления и проверки полномочий лица, использующего электронную подпись в различных информационных системах и обеспечение достоверности идентификации лица с использованием электронного сервиса, обеспечивающего электронное взаимодействие.

Кроме того, вводится понятие и устанавливается механизм использования метки доверенного времени — достоверной информации в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью; также предлагается внедрение и использование машиночитаемых доверенностей в целях подтверждения полномочий в цифровой среде.

Предлагается создание нового института доверенных третьих сторон — организаций, уполномоченных осуществлять деятельность по проверке электронных подписей в электронных документах в фиксированный момент времени, а также осуществлять документальное подтверждение результатов такой проверки.

Полностью все новшества начнут действовать с 1 января 2022 года.

Утратил силу перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств нерезидентов на счета резидентов — физических лиц

С 1 января 2020 года начали действовать поправки к валютному законодательству, внесенные Федеральным законом от 27.12.2019 № 457-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Утратил силу перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств нерезидентов на счета резидентов — физических лиц, а именно таких:

суммы доходов от сдачи в аренду (субаренду) нерезидентам расположенного за пределами территории РФ недвижимого и иного имущества физического лица — резидента;

денежные средства, выплачиваемые в виде накопленного процентного (купонного) дохода, иных доходов по внешним ценным бумагам (дивиденды, выплаты по облигациям, векселям, выплаты при уменьшении уставного капитала эмитента внешней ценной бумаги);

денежные средства, полученные физическим лицом — резидентом в результате отчуждения им внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской бирже либо на иностранной бирже;

денежные средства, выплачиваемые физическому лицу — резиденту в виде дохода, полученного от передачи в доверительное управление денежных средств и (или) ценных бумаг доверительному управляющему — нерезиденту;

денежные средства, полученные физическим лицом — резидентом от нерезидента от продажи физическим лицом — резидентом нерезиденту по договору купли-продажи транспортного средства, находившегося в собственности физического лица — резидента за пределами территории РФ;

денежные средства, полученные физическим лицом — резидентом от нерезидента от продажи физическим лицом — резидентом нерезиденту недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности физического лица — резидента за пределами территории РФ.

Гарантии, предусмотренные в рамках амнистии капитала, закреплены в УПК РФ

8 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2019 № 498-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», который ввел уточнения и дополнения в УПК РФ.

В ходе реализации Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 140-ФЗ) выявлена неоднозначность формулировок указанного закона в системной взаимосвязи с положениями УПК РФ, приводящая к отказу в предоставлении гарантий, предусмотренных законом, декларантам и лицам, сведения о которых содержатся в специальной декларации, отдельными судьями, прокурорами и следователями.

Исходя из буквального толкования ст. 4 Федерального закона № 140-ФЗ в случае представления в установленном порядке специальной декларации соответствующим лицам предоставляются следующие гарантии:

полное освобождение от уголовной ответственности за совершение деяний, сведения о которых содержатся в специальной декларации, содержащих признаки отдельных составов преступлений;

установлен абсолютный запрет в отношении декларанта и (или) номинального владельца имущества в случае совершения им любого деяния, предусмотренного УК РФ, на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта представления декларации или документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации, а также сведений, содержащихся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации, если это доказательство представлено не самим декларантом.

Вместе с тем в настоящее время правоприменительная практика складывается таким образом, что в ходе предварительного следствия и в рамках доследственной проверки возникают случаи, когда специальная декларация, поданная в рамках «амнистии капитала» изымается и в дальнейшем используется в качестве доказательств, а в некоторых случаях такая декларация используется в качестве повода для возбуждения уголовных дел.

В связи с вышесказанным предлагается напрямую признать недопустимыми доказательствами при производстве любого уголовного дела сам факт представления специальной декларации, а также документы и (или) сведения, содержащиеся в такой декларации или в документах, представленных одновременно с декларацией, в том случае, когда такие доказательства представляются не самим декларантом, а получены в ходе оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий.

Кроме того, ст. 164 УПК РФ, устанавливающая общие правила производства следственных действий, дополнена положением, согласно которому при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, запрещается изъятие соответствующей специальной декларации.

Данные поправки направлены на устранение возможностей для правоприменения, концептуально противоречащего государственной политике в рассматриваемом вопросе, и на недопущение отказа в предоставлении гарантий, предусмотренных Федеральным законом № 140-ФЗ, со стороны отдельных «правоприменителей и правоохранителей».