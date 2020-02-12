3-НДФЛ за 2019 год: полный справочник

Рассмотрим порядок заполнения бланка, способы его предоставления в ФНС РФ и другие актуальные для годовой отчетности по налогу вопросы.

Кто представляет форму 3-НДФЛ

Статьей 229 НК РФ определен круг лиц, имеющих обязанность по предоставлению декларации, это:

индивидуальные предприниматели;

нотариусы, адвокаты и другие лица, ведущие частную практику;

иностранцы, работающие по найму граждан для личных, домашних и иных подобных нужд, а также в организациях, ИП или ведущие частную практику;

граждане, получившие вознаграждения от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по трудовым договорам и ГПД, включая доходы от сдачи имущества в аренду;

физлица, получившие доход от продажи недвижимости, находящейся в их собственности менее трех лет, или иных имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 217 кодекса;

граждане — налоговые резиденты РФ, за исключением лиц, указанных в п. 3 ст. 207 кодекса, получившие доходы от источников за границей;

физлица, получившие доходы, с которых налоговыми агентами не был удержан НДФЛ, за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в связи с невозможностью удержать с них налог;

граждане, выигравшие в лотерею, азартные игры или на тотализаторе;

физлица, зарабатывающие как наследники или правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а также произведений науки, литературы и искусства;

граждане, получившие подарки не от членов семьи и за исключением других случаев, когда такие доходы не подлежат налогообложению;

физлица, получившие денежный эквивалент недвижимости или ценных бумаг, переданных в целевой капитал некоммерческих организаций, за исключением случаев, предусмотренных п. 52 ст. 217 кодекса.

Кроме перечисленных категорий граждан форму З-НДФЛ в инспекцию подают по собственной инициативе физлица, имеющие права на получение налоговых вычетов с целью их подтверждения.

Новый бланк формы 3-НДФЛ

С отчетности за 2019 год применяется обновленный бланк декларации, утвержденный Приказом ФНС РФ от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@. Новая форма учитывает последние изменения в налогообложении доходов физических лиц. Изменения в форме незначительные:

скорректированы штрихкоды;

приведены в соответствие с НК РФ поля 071–073 приложения 2 к декларации, в которых следует отражать доходы по КИК, освобождаемые от НДФЛ;

при расчете стандартного вычета в отдельной строке будет указываться сумма, уплаченная за лекарства;

при отражении имущественного вычета по расходам на недвижимость нужно будет указать код 1, если речь идет о затратах на новое строительство, или 2, если объект был куплен.

Соответствующие изменения внесены и в порядок заполнения отчетности.

Начиная с 2019 года упрощен порядок получения социального налогового вычета по расходам на покупку лекарств. Раньше при приобретении лекарств для возврата 13 процентов от их стоимости нужно было, чтобы данные лекарственные препараты выписал врач и они были включены в утвержденный законом перечень. Теперь достаточно только назначения врача. Это значит, что вычет по налогу на доходы физических лиц можно получить при покупке любых лекарств, выписанных по рецепту лечащего врача. Кроме того, если налогоплательщик желает получить вычет за приобретенные в 2019 году лекарства в налоговом органе, то сделать это нужно, представив уже обновленную форму налоговой декларации 3-НДФЛ, которая действует с 01.01.2020.

Таким образом, для получения вычета на лекарства, необходимо учесть следующее:

по расходам на любые лекарства, приобретенные в 2019 году, подавать 3-НДФЛ нужно по обновленной форме (Приказ ФНС РФ от 03.10.2018 № ММВ-7/11/569@ в редакции Приказа ФНС РФ от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@, действующей с 01.01.2020);

по расходам на лекарства, входящим в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201, и приобретенные в 2017–2018 годах, надо по ранее действовавшей форме 3-НДФЛ (Приказ ФНС РФ от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ в редакции, действовавшей до 01.01.2020), заполняя отдельную декларацию на каждый календарный год — 2017 год и 2018 год.

Как следует заполнить декларацию

Декларация состоит из обязательных для заполнения разделов и листов, предусмотренных для отдельных налогоплательщиков. Как и прежде, в декларации есть титульный лист и разделы 1 и 2, которые заполняются в обязательном порядке всеми налогоплательщиками (в том числе в случае, когда предприниматель подает нулевую декларацию), приложения 1–8 и расчеты — по необходимости.

В порядке заполнения новой формы декларации появились поправки:

закреплено, что номер корректировки по уточненной декларации нельзя заполнять, если не была принята первичная отчетность;

изменены правила указания номера контактного телефона. «Указывается номер телефона налогоплательщика или его представителя с телефонным кодом страны (для физлиц, проживающих за пределами Российской Федерации) и иными телефонными кодами, требующимися для обеспечения телефонной связи. Номер телефона указывается в следующем формате: телефонный код страны, иной телефонный код, требующийся для обеспечения телефонной связи, номер».

Появилось семь новых кодов видов доходов, полученных от источников в РФ. Среди них 11 и 12 — это доходы от продажи иной недвижимости, исходя из цены договора и из кадастровой стоимости с коэффициентом 0,7 соответственно, а также 13 — доход от продажи транспортных средств.

Количество листов в новой форме осталось прежним — 13.

Так, например, физлица в статусе ИП включат в состав декларации титульный лист, разделы 1, 2 и приложение 3 декларации с указанием доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а для получения социального вычета на лечение гражданам необходимо будет заполнить:

титульный лист, разделы 1 и 2;

приложение 1 — для отражения доходов, подлежащих налогообложению, а также сумм исчисленного и удержанного работодателем НДФЛ;

приложение 5 — для расчета социального вычета на лечение.

В случае если получить всю сумму вычета или его остатка нужно от налоговой, понадобится также справка о доходах по форме 2-НДФЛ и заявление о возврате излишне уплаченной суммы налога, в котором указываются реквизиты банковского счета для зачисления переплаты.

Форма заявления о возврате, утвержденная Приказом ФНС РФ от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@, действует в редакции Приказа ФНС РФ от 30.11.2018 № ММВ-7-8/670@. Поэтому начиная с 09.01.2019 заявление о возврате нужно подавать в налоговую именно по указанной форме.

В какой форме можно отчитаться

Для представления декларации налогоплательщики могут выбрать любой удобный способ из четырех: лично или через представителя, по почте, в электронном виде по ТКС или воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС РФ.

В последнем варианте подписать отчет необходимо усиленной неквалифицированной подписью, получить которую можно в рамках того же сервиса. Аналогичным способом можно направить вместе с декларацией отсканированные копии подтверждающих документов. В этом случае дублировать пакет документов на бумажном носителе не нужно, если только оригиналы не затребуют специалисты ведомства.

Сроки сдачи

В соответствии со статьей 229 НК РФ налоговая декларация представляется не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Если указанный день приходится на выходной, предусмотрен перенос на ближайший рабочий день. В 2020 году последний день подачи декларации приходится на четверг, поэтому никаких переносов не предвидится.

При этом, если декларация подается исключительно с целью получения социальных или имущественных вычетов, представить ее можно в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок — не позднее 30 апреля 2020 года — Информация ФНС «О декларационной кампании — 2020».

Когда нужно уплатить налог по декларации

В силу пункта 4 ст. 228 НК РФ налог, посчитанный исходя из сведений налоговой декларации, уплачивается налогоплательщиком по месту жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.Реквизиты для уплаты налога вы можете уточнить в своей налоговой инспекции. Вы также можете сформировать платежный документ, воспользовавшись сервисом «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», либо уплатить налог через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Ответственность

Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь:

привлечение к ответственности в виде штрафа;

начисление пеней;

взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд.

За нарушение срока подачи декларации установлен штраф в размере процентов от не уплаченной в установленный срок суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый месяц просрочки уплаты. При этом штраф не может быть больше 30 процентов от суммы налога и меньше 1 тыс. рублей. Даже если сумма налога, которую вы рассчитали, равна нулю, при несвоевременной сдаче декларации будет начислен штраф в размере 1 тыс. рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ).

По общему правилу за неуплату налога в срок предусмотрен штраф. Однако если вы не уплатили НДФЛ в срок, но правильно его исчислили и представили декларацию, штраф не налагается, взыскиваются только пени (пп. 2–4, 5 ст. 75, ст. 122 НК РФ, письмо Минфина РФ от 18.10.2017 № 03-11-09/68364).

2. Пени за несвоевременную уплату НДФЛ

Пени — это денежная сумма, которая начисляется на сумму задолженности по налогу, если вы не уплатите его в срок. Пени начисляются на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки уплаты налога и рассчитываются по формуле (пп. 1, 3, 4 ст. 75 НК РФ):

(не уплаченная в срок сумма налога) x (количество календарных дней просрочки) x (1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Банка России).

С 17.12.2018 ключевая ставка (ставка рефинансирования) Банка России составляет 7,75 процента (Указание Банка России от 11.12.2015 № 3894-У, Информация Банка России от 14.12.2018).

При этом сумма пеней на недоимку, образовавшуюся после 27.12.2018, рассчитывается по день исполнения обязанности по уплате налога включительно и не может превышать размер этой недоимки (п. 3 ст. 75 НК РФ, п. 5 ст. 1, ч. 2, 5 ст. 9 Закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ).

3. Взыскание задолженности через суд

В случае нарушения сроков подачи декларации и уплаты налога налоговый орган направит вам требование об уплате налога (недоимки), пеней и штрафа. При неисполнении требования налоговый орган в течение 6 месяцев со дня истечения срока исполнения требования может обратиться в суд с заявлением о взыскании задолженности за счет вашего имущества, если ваша задолженность превышает 3 тыс. рублей. Если же задолженность меньше этой суммы, то взыскать ее через суд инспекция может только по истечении трех лет после окончания срока исполнения требования. В таком случае налоговый орган должен подать заявление в суд в течение 6 месяцев со дня истечения трехлетнего срока (пп. 1–3 ст. 48 НК РФ).