Новый отчет СЗВ-ТД: простая инструкция

17 февраля последний день сдачи СЗВ-ТД. Посмотрите еще раз, кто из работодателей должен сдать этот отчет, есть ли вы в их числе, и если есть, то как заполнить.

Проверьте, были ли у вас в январе какие-то кадровые движения из перечисленных: • принимали работников; • переводили внутри фирмы; • увольняли; • присвоили/установили сотруднику вторую или последующую профессию, специализацию, квалификацию; • получили хотя бы от одного из сотрудников заявление о выборе способа ведения трудовой книжки; • кому-то из сотрудников по решению суда запретили заниматься определенной деятельностью. • организацию переименовали.

Если в январе ничего такого не случилось, в феврале отчет не сдаете. Если что-то будет в феврале — сдадите отчет в марте, если в марте — сдадите в апреле, и т.д.

Если весь год не будет никаких шевелений, отчет сдадите только в феврале 2021 года — это уже обязательно.

Если в январе этого года что-то из перечисленного было — отчет сдать нужно. Причем отдельно на каждого сотрудника, по которому были кадровые движения. По тем, у кого движений не было не сдаете.

Теперь о том, как заполнить отчет

Форму утвердил Пенсионный фонд Постановлением от 25.12.2019 № 730п.

Берите именно эту форму из утвержденного Постановления, потому что раньше были проекты, которые отличаются от окончательного варианта. Инструкции по заполнению в сети тоже могут быть устаревшими, если их писали в 2019 году до утверждения формы, когда она была еще на стадии проекта.

В шапку формы впишите реквизиты работодателя и данные на сотрудника.

Если получали от сотрудника заявление о выборе способа ведения трудовой, проставьте дату этого заявления в строке «Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки» или в строке «Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности» (если сотрудник выбрал электронный вариант и отказался от бумажной).

Заполняем таблицу:

1. Порядковый номер. 2. Дата события (прием, увольнение и т.д.). 3. «ПРИЕМ», «УВОЛЬНЕНИЕ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ», «ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТЬ» — в зависимости от вида события. 4. Должность, профессия, специальность по штатному расписанию, структурное подразделение если оно упомянуто в трудовом договоре. 5. Код выполняемой функции, но в инструкции по заполнению сказано, что эту часть нужно заполнять только с 01.01.2021г. при наличии. 6. Пункт ТК или закона как основание для увольнения. 7. Документ-основание (приказ и т.д.). 8. Дата документа. 9. Номер документа. 10. Столбец для отменяющей формы. Если до этого сдали отчет с неверными данными, заполните его еще раз таким же образом и в этом столбце поставьте знак «Х» напротив данных, которые нужно отменить.

Когда сдаете на сотрудника отчет ВПЕРВЫЕ, в табличную часть первым пунктом нужно сначала перенести последнюю запись из бумажной трудовой по состоянию на 1 января 2020 года. А уже второй строкой пойдет запись о кадровом событии января.

Приведу пример, чтобы было понятнее. В январе 2020 года вы уволили сотрудника, а до этого в июне 2018 года его переводили на другую должность — последняя запись в трудовой до увольнения именно об этом. Заявление о выборе способа ведения трудовой он еще не сдавал, значит эту часть отчета не заполняете. В табличной части в первой строке будет запись о его переводе на другую должность в 2018 году, а второй строкой — запись об увольнении.

Другой пример: в январе 2020 года сотрудник подал заявление о выборе способа ведения трудовой. Больше кадровых событий по нему не было — ни приемов, ни переводов, ни увольнений. Тогда указываете в СЗВ-ТД дату подачи заявления, а в табличной части будет только одна запись, аналогичная последней записи в трудовой по состоянию на 01.01.2020 года.

Это правило касается только первого отчета на каждого сотрудника, во всех последующих вы будете вписывать только текущие изменения за отчетный месяц, если они были.