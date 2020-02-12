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Новый отчет СЗВ-ТД: простая инструкция

17 февраля последний день сдачи СЗВ-ТД. Посмотрите еще раз, кто из работодателей должен сдать этот отчет, есть ли вы в их числе, и если есть, то как заполнить.

Проверьте, были ли у вас в январе какие-то кадровые движения из перечисленных:

• принимали работников;

• переводили внутри фирмы;

• увольняли;

• присвоили/установили сотруднику вторую или последующую профессию, специализацию, квалификацию;

• получили хотя бы от одного из сотрудников заявление о выборе способа ведения трудовой книжки;

• кому-то из сотрудников по решению суда запретили заниматься определенной деятельностью.

• организацию переименовали.

Если в январе ничего такого не случилось, в феврале отчет не сдаете. Если что-то будет в феврале — сдадите отчет в марте, если в марте — сдадите в апреле, и т.д.

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Если весь год не будет никаких шевелений, отчет сдадите только в феврале 2021 года — это уже обязательно.

Если в январе этого года что-то из перечисленного было — отчет сдать нужно. Причем отдельно на каждого сотрудника, по которому были кадровые движения. По тем, у кого движений не было не сдаете.

Теперь о том, как заполнить отчет

Форму утвердил Пенсионный фонд Постановлением от 25.12.2019 № 730п.

Берите именно эту форму из утвержденного Постановления, потому что раньше были проекты, которые отличаются от окончательного варианта. Инструкции по заполнению в сети тоже могут быть устаревшими, если их писали в 2019 году до утверждения формы, когда она была еще на стадии проекта.

В шапку формы впишите реквизиты работодателя и данные на сотрудника.

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Если получали от сотрудника заявление о выборе способа ведения трудовой, проставьте дату этого заявления в строке «Подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки» или в строке «Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности» (если сотрудник выбрал электронный вариант и отказался от бумажной).

Заполняем таблицу:

1. Порядковый номер.

2. Дата события (прием, увольнение и т.д.).

3. «ПРИЕМ», «УВОЛЬНЕНИЕ», «ПЕРЕВОД», «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)», «ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ», «ЗАПРЕТ ЗАНИМАТЬ ДОЛЖНОСТЬ» — в зависимости от вида события.

4. Должность, профессия, специальность по штатному расписанию, структурное подразделение если оно упомянуто в трудовом договоре.

5. Код выполняемой функции, но в инструкции по заполнению сказано, что эту часть нужно заполнять только с 01.01.2021г. при наличии.

6. Пункт ТК или закона как основание для увольнения.

7. Документ-основание (приказ и т.д.).

8. Дата документа.

9. Номер документа.

10. Столбец для отменяющей формы. Если до этого сдали отчет с неверными данными, заполните его еще раз таким же образом и в этом столбце поставьте знак «Х» напротив данных, которые нужно отменить.

А теперь внимание! Когда сдаете на сотрудника отчет ВПЕРВЫЕ, в табличную часть первым пунктом нужно сначала перенести последнюю запись из бумажной трудовой по состоянию на 1 января 2020 года. А уже второй строкой пойдет запись о кадровом событии января.

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Приведу пример, чтобы было понятнее. В январе 2020 года вы уволили сотрудника, а до этого в июне 2018 года его переводили на другую должность — последняя запись в трудовой до увольнения именно об этом. Заявление о выборе способа ведения трудовой он еще не сдавал, значит эту часть отчета не заполняете. В табличной части в первой строке будет запись о его переводе на другую должность в 2018 году, а второй строкой — запись об увольнении.

Другой пример: в январе 2020 года сотрудник подал заявление о выборе способа ведения трудовой. Больше кадровых событий по нему не было — ни приемов, ни переводов, ни увольнений. Тогда указываете в СЗВ-ТД дату подачи заявления, а в табличной части будет только одна запись, аналогичная последней записи в трудовой по состоянию на 01.01.2020 года.

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Это правило касается только первого отчета на каждого сотрудника, во всех последующих вы будете вписывать только текущие изменения за отчетный месяц, если они были.

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