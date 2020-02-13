Уголовные риски главбуха. И почему пошли дела по мошенничеству

Многие правоведы сходятся сегодня во мнении, что в последнее время ключевыми для бизнеса становятся риски в уголовно-правовой плоскости. А это значит, что ряд, казалось бы, вполне повседневных направлений работы главного бухгалтера могут иметь весьма серьезные риски не только гражданско-правовой, так и уголовной ответственности.

Среди самых важных из них я бы отметил две. Это возможность привлечения к субсидиарной ответственности по законодательству о банкротстве, и как следствие к уголовной ответственности. А также комплекс рисков, связанных с бухгалтерским учетом и управлением финансами при выполнении работ, оказании услуг, закупок товаров по государственным и муниципальным контрактам.

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц по Закону о банкротстве — тема весьма обширная. Стоит напомнить, что Верховный Суд России в Постановлении Пленума «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» от 21.12.2017 г. № 53 расширил судебную практику, прямо предусмотрев возможность признания контролирующими должника лицами и привлечения к субсидиарной ответственности главных бухгалтеров и финансовых директоров организаций, чего ранее не было.

Для признания лица контролирующим и привлечения к ответственности необходимо наличие у него права давать обязательные для организации указания либо возможность иным образом определять ее действия, в том числе по совершению сделок и определению их условий, а также доказанность, что именно действия (бездействия) этого лица (лиц) послужили причиной банкротства (статьи 61.10, 61.11 Закона о банкротстве).

В качестве положительного момента следует отметить, что в отличие от руководителя организации (директора) главный бухгалтер изначально признается невиновным и его статус контролирующего лица и основания для ответственности подлежат доказыванию в ходе судебного разбирательства (неопровержимая презумпция и повышенный стандарт доказывания).

В то же время в отличие от процедуры взыскания убытков с членов органов управления организаций, когда устанавливаются все элементы вины по каждой конкретной сделке, при привлечении к субсидиарной ответственности суды исходят из уже наступившего факта банкротства организации. Следовательно, доказательство вины значительно упрощается. Сама вина заключается, чаще всего, не в форме активных действия, а виде пассивного бездействия, недостаточной степени осмотрительности и разумности на определенной управленческой позиции.

Риски на порядок увеличиваются, когда главный бухгалтер входит в состав органов управления организацией (правление, совет директоров и др.) либо своей подписью скрепляет договоры организации, что наиболее актуально для банковской сферы.

Вступивший в законную силу судебный акт арбитражного суда о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, подтверждающий их неосмотрительность и неразумность, причинение ущерба организации, возможные корыстные мотивы, дает впоследствии основания для возбуждения уголовных дел.

В зависимости от обстоятельств действия привлеченного к субсидиарной ответственности главного бухгалтера могут быть квалифицированы в диапазоне от злоупотребления полномочиями (статья 201 УК России) до соучастия в хищении в виде присвоения или растраты, мошенничества (статьи 160, 159 УК России).

Другой, не менее токсичной темой становиться работа по государственным и муниципальным контрактам.

К сожалению, в последние годы приходится видеть порой весьма вольное толкования статьи 159 УК России и пониженный стандарт доказывания вины подсудимого со стороны обвинения. В такой ситуации даже частичное невыполнение обязательств по поставке товаров, оказанию услуг по государственному либо муниципальному контракту несет прямые риски возбуждения уголовного дела в отношении руководителей организации-участника госзакупок.

И здесь у главного бухгалтера и других управленцев есть очень узкий коридор возможностей: либо давать показания в отношении директора и других интересующих правоохранительный орган лиц и остаться свидетелем, либо после предъявления обвинения стать в глазах обвинения участником организованной преступной группы или даже преступного сообщества.

На классический вопрос русской литературы «что делать?» хочется ответить словами чешского публициста Юлиуса Фучика: «Люди... будьте бдительны!»

Как ни банально это звучит, лучший способ минимизировать профессиональные риски — это, во-первых, придерживаться принципов добросовестности и разумности во взаимоотношениях с контрагентами. Во-вторых, максимально четко соблюдать все корпоративные процедуры согласования и контроля следок. А в-третьих — совершенствовать учет и своевременно пользоваться квалифицированной юридической помощью.