Бухгалтеры-бюджетники могут остаться без работы

История развивается по спирали. И вот на очередном ее витке Минфин России и Федеральное казначейство воссоздают нормативно-правовые основания для централизации бухгалтерского учета в бюджетной сфере.

Это было недавно...

Сеть централизованных бухгалтерий была хорошо развита в СССР. ЦБ, как правило, обслуживали школы, дошкольные и социальные учреждения, некоторые учреждения здравоохранения, расположенные в пределах одного административного образования (города, района). Хозяйственная деятельность таких учреждений была однотипной, бухгалтерские операции стандартными, поэтому содержать бухгалтера в их штате было экономически неоправданно. Более рациональным считалось организовать ведение централизованного бухучет таких учреждений небольшим количеством бухгалтеров.

В конце 90-х годов прошлого века ситуация резко изменилась. Под знаменами самостоятельности, повышения эффективности и ответственности начальствующих лиц в каждом небольшом учреждении появился свой главбух, он же кадровик, плановик и так далее. Финансово-хозяйственная деятельность учреждений стала более разнообразной, руководители самостоятельно принимали разные управленческие решения, а в результате совершаемые хозяйственные операции перестали быть типовыми. В итоге очень скоро многие ЦБ были ликвидированы.

Тем не менее, ЦБ сохранилось в некоторых регионах и муниципальных образованиях. Как правило, чем дальше от крупных городов, тем острее ощущается дефицит квалифицированных бухгалтеров-бюджетников. Поэтому опытные специалисты, работающие в ЦБ, позволяют сохранять на плаву сеть обслуживаемых учреждений.

Попытки воссоздать ЦБ в бюджетной сфере начались уже с конца нулевых XXI века. Особенно большой резонанс вызвали события в Санкт-Петербурге, где под разными предлогами руководители городских финансовых служб стремились в короткие сроки перевести большинство городских учреждений в районные ЦБ.

Однако развитию ЦБ до недавнего времени мешало отсутствие соответствующей нормативной базы. При централизованном обслуживании у учреждений возникали проблемы с налоговой инспекцией, с контролирующими органами в части установления ответственности за нарушения, с организацией документооборота и так далее. Но постепенно ситуация начала меняться.

Цели Минфина

Минфин уже давно подбирается к заветной цели по централизации управленческих полномочий.

Еще в 2009 году на семинаре-совещании руководителей финансовых органов субъектов РФ «Задачи финансовых органов субъектов РФ по обеспечению исполнения бюджета в условиях кризиса», который проходил 18-19 марта 2009 года в городе Туле, было объявлено о необходимости новых подходов к централизации бухгалтерского учета. На этом мероприятии руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин сказал: «Бюджетный учет, как и вообще учет для каждого юридического лица, — это дорогое удовольствие. Требуются профессионалы. Поэтому только через централизацию учета, через программное обеспечение, централизующее этот учет на уровне муниципальных районов, можно решать вопросы по качественному составлению отчетности». Потом эта мысль не раз проходила красной нитью во многих других его выступлениях. А за прошедшее десятилетие органами власти разных уровней был накоплен опыт централизации бухгалтерского учета учреждений бюджетной сферы в условиях рыночной экономики.

По мере накопления органами власти опыта возникла и необходимость создания нормативной основы для реализации ими соответствующих функций. Так на федеральном уровне «первой ласточкой» стало внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ. Так особенности исполнения федерального бюджета в 2018 году были установлены Федеральным законом от 14.11.2017 № 315-ФЗ. Тогда в БК РФ была введена законодательная норма о централизованном ведении бюджетного учета и формировании бюджетной отчетности Федеральным казначейством.

Затем в разделе «Цель III» Публичной декларации целей и задач Минфина России на 2018 год было указано, что финансовое ведомство нацелено, в частности, на:

— создание в Федеральном казначействе единого центра компетенций по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной и иной отчетности; — выработку предложений по систематизации функций (полномочий) ФОИВ и подведомственных им учреждений, оптимизации их состава, численности и расходов на содержание.

В конце прошлого года руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин в своем интервью «Российской газете», в частности, рассказал, что в 2020 году Казначейство займется бухгалтерским учетом еще 21 федерального органа власти. При этом в общей сложности 414 территориальных органов и 120 казенных учреждений передадут ФК полномочия по ведению бухгалтерии.

Другими словами Минфин и Федеральное казначейство последовательно и уверенно идут к намеченным целям.

Настройка нормативной базы

Корректировка нормативной базы, необходимой для формирования основ централизации бухучета, началась в прошлом году. Так 26 июля 2019 года Президентом был подписан Федеральный закон № 247-ФЗ о внесении изменений в Закон о бухгалтерском учете. В частности, изменениями установлено, что согласно пункту 1 статьи 7 Закона о бухучете бюджетным законодательством могут быть установлены случаи, когда ведение бухучета и хранение документов не будет организовывать руководитель экономического субъекта. А согласно пункту 3.1 этой статьи порядок передачи полномочий по ведению бухучета и представлению отчетности организациями бюджетной сферы устанавливается бюджетным законодательством РФ.

Эти положения статьи 7 Закона о бухучете несколько перекликаются с изменениями в стандарт «Концептуальные основы» (утв. приказом Минфина от 31.12.2016 № 256н), внесенные приказом Минфина от 10.06.2019 № 94н. Данные изменения устанавливают порядок формирования единой учетной политики централизованной бухгалтерией, в случае передачи учреждениями ей полномочий по ведению бухучета и составлению отчетности. Очевидно, что ЦБ будет самостоятельно разрабатывать свою учетную политику, которая станет единой для всех обслуживаемых ею учреждений. А руководитель учреждения вынужден будет принять условия ЦБ и вряд ли сможет как-то влиять на ее единую учетную политику.

В январе и феврале 2020 года вступили в силу приказы Минфина России, которыми внесены изменения в федеральные стандарты бухучета для учреждений бюджетной сферы. Большинство таких изменений носят технический характер. Однако почти в каждый стандарт дополнен поправкой о ведении бухучета согласно требованиям единой учетной политики при централизации учета. Такие изменения внесены в стандарты:

— «Непроизведенные активы» приказом Минфина России от 10.12.2019 № 218н;

— «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности)» приказом Минфина России от 13.12.2019 года № 231н;

— «Долгосрочные договоры» приказом Минфина России от 16.12.2019 № 235н;

— «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» приказомМинфина России от 19.12.2019 № 243н;

— «Основные средства» приказом Минфина России от 25.12.2019 № 253н;

— «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» приказом Минфина России от 25.12.2019 № 251н.

«Вишенкой на торте» стали приказы Федерального казначейства от 31 декабря 2019 года:

— № 41н «Об утверждении Графика документооборота при централизации учета»;

— № 49н «Об утверждении Рабочего плана счетов централизованного бухгалтерского учета и Порядка его применения».

В настоящий момент оба приказа Федерального казначейства применяются для ведения бюджетного учета федеральных органов исполнительной власти, обслуживаемых ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России». При этом График документооборота состоит из 365 страниц и охватывает практически все возможные хозяйственные операции.

Скорее всего, формирование нормативной основы для централизации бухучета в бюджетной сфере в 2020 году будет продолжено.

Не унывать!

Разговоры о централизации бухучета многих бухгалтеров-бюджетников повергают в уныние. И не мудрено — ведь они могут лишиться рабочего места, а накопленный за долгие годы опыт может оказаться невостребованным.

Но не стоит предаваться этим мрачным мыслям!

Ведь в случае передачи учреждением полномочий по бухучету в централизованную бухгалтерию руководитель останется перед выбором:

а) приобретать специальные знания самому и вникать во все изменения законодательства;

б) во всем довериться специалистам ЦБ.

Вряд ли руководитель решится разобраться в хитросплетениях законодательства — у него и других дел хватает. Довериться «чужому» бухгалтеру — тоже решение непростое.

Однако есть и другой вариант! Руководитель может организовать в учреждении управленческий учет и поручить его ведение «бывшему» главному бухгалтеру.

Так как финансовое состояние учреждения теперь во многом зависит от данных бухгалтерской отчетности, то его руководителю необходимо трезво и обдуманно подходить к подписанию форм отчетности. Желательно проверить основные показатели отчетности, подготовленной специалистами ЦБ, до ее подписания и при необходимости потребовать корректировки отдельных показателей. Таким образом, при правильной организации управленческого учета опытному бухгалтеру будет, куда приложить свои умения и навыки в случае, когда часть полномочий по ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности будет передана в централизованную бухгалтерию или в казначейство.