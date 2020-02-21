Обзор изменений-2020 для бухгалтеров

Вот уже целых полтора месяца 2020 года мы живем и работаем по новым правилам. Однако есть много нововведений, которые нам еще предстоит принять и начать использовать в своей работе. Давайте проанализируем некоторые законодательные акты, вступившие в силу с начала 2020 года и поговорим о том, что нас еще ожидает.

Отчетность

С 1 января 2020 года бухгалтерскую отчетность за 2019 год сдаем только в ФНС и уже в электронном виде. В органы статистики отчетность более не представляем, сдаем только в налоговую. Но есть исключение, например, для организаций, работающих с государственной тайной. Они так же продолжат представлять отчетность в Росстат. Изменения внесены федеральными законами N 247-ФЗ от 26.07.2019, № 444-ФЗ от 28.11.2018.

Оцениваю это нововведение в целом как положительное – меньше бумажной волокиты и почтовых расходов. Подпись руководителя на бумаге более не обязательна, электронный баланс равносилен балансу на бумаге.

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Но совсем про Росстат забывать не стоит, очень большое количество статистических форм претерпели изменения. Формы очень часто меняются, и всё зависит конкретно от вашей компании. Проверяйте их актуальность перед сдачей отчетности.

Про изменения в формы бухгалтерской отчетности не написал разве что ленивый. Однако еще раз сделаю акцент на этих изменениях. В заголовках добавили строки для отметок по обязательному аудиту. Не забывайте раскрывать эту информацию, включая сведения об аудиторе (Приказ Минфина от 19 апреля 2019 г. № 61н).

Мне достаточно часто приходится анализировать данные бухгалтерской отчетности и то, что бухгалтеры «зашифровали» в строки баланса иногда даже для меня становится неожиданным сюрпризом. Но если есть аудиторское заключение, то информация становится более прозрачной и понятной. А для налоговой службы – это еще один способ дополнительного контроля за организацией.

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С 1 января 2020 года так же введены новые правила по отчетности по налогам и взносам. Если в прошлом году компании с численностью до 25 человек могли сдавать отчетность по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ на бумажных носителях, то с начала 2020 года этим правилом могут воспользоваться только компании с численностью не более 10 человек. Все остальные должны представлять отчетность только в электронном виде. Хочу обратить Ваше внимание, что отчет по форме 6-НДФЛ и справку 2-НДФЛ с признаком 1 в 2020 году надо сдать до 1 марта (срок сократили), справку 2-НДФЛ с признаком 2 сдают по-прежнему тоже 1 марта, сроки сдачи стали одинаковыми (основание: Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ).

Пенсионный фонд РФ тоже не отстает от ФНС и вводит свои изменения. Разработана и уже применяется с января 2020 года новая форма СЗВ-ТД. Она обязательна абсолютно для всех компаний, имеющих наемных работников. Эта форма будет содержать данные обо всех кадровых перемещениях ваших сотрудников. Ждем закона о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года, ведь именно с этим связано нововведение. Отчетность в фонд надо сдавать ежемесячно, до 15 числа, следующего за отчетным. Первый отчет бухгалтерам надо сдать до 17 февраля 2020 года. Форма, формат и порядок его заполнения утверждены постановлением Правления ПФР от 25.12.19 № 730п.

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На мой взгляд, это хорошее нововведение, несмотря на то, что работы бухгалтерам прибавилось. Данные Пенсионного фонда дополнятся информацией, необходимой, прежде всего, людям для подтверждения стажа при выходе на пенсию.

Теперь давайте коснёмся специальных режимов налогообложения, здесь так же много изменений.

Единый сельскохозяйственный налог

В недалеком прошлом вы могли автоматически получить освобождение от уплаты НДС. Чтобы применить этот спецрежим в 2020 году, доходы компании, полученные в 2019 году, должны быть не менее 90 млн. рублей и необходимо подать заявление в ФНС (ФЗ от 27.11.2017 N 335-ФЗ). Да, это меньше на 10 млн. рублей, чем в 2018 году, но недостаточно для многих малых предприятий.

Изменения коснутся небольших фермерских хозяйств, чей доход не дотягивает до установленного минимума. Налоговая нагрузка, к сожалению, опять ляжет на плечи нас, обычных потребителей.

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Патентная система налогообложения

С января 2020 года индивидуальным предпринимателям разрешили получать один патент вместо нескольких. Но это возможно, только если виды деятельности схожи. Регионы создали дополнительный перечень видов деятельности, разделив его на группы и подгруппы. Это относится только к бытовым услугам (ФЗ от 18.07.2019 № 176-ФЗ).

Если вы торгуете меховыми изделиями или лекарствами, то применять ПСН более нельзя, так как этим изделиям необходима специальная маркировка.

Аналогичное изменение коснулось и налогоплательщиков на ЕНВД. На этом специальном режиме запретили продавать лекарства, обувь и меховые изделия. Причина та же – необходимость маркировки. А с 2021 года ЕНВД отменят полностью.

Для индивидуальных предпринимателей изменения коснулись и размера страховых взносов. Жаль, но они будут увеличены. Ранее страховые взносы для ИП рассчитывали, исходя из МРОТ и индекса-дефлятора. Не думаю, что эту процедуру можно было назвать простой и удобной. Теперь же для ИП установили фиксированный размер платежа и прописали его в налоговом кодексе. По крайней мере, так будет удобнее.

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За пенсионное страхование за 2020 год предпринимателям надо будет заплатить 32 448 рублей в срок до 31 декабря 2020 года, а за медицинское страхование – 8 426 рублей так же до конца текущего года. Дополнительный платеж в размере 1% от суммы доходов, превысивших 300 000 рублей, остается в силе, но суммарно все платежи не должны превышать 259 584 рублей.

Упрощенная система налогообложения

Правительством РФ разработан законопроект «О внесении изменений в главу 26 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части реализации отдельных положений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»)» для компаний на УСН.

Если в течение года компания превысит лимит использования спецрежима, то она переходит на промежуточный режим и не теряет права применения УСН. Налог в переходный период будет повышен на несколько пунктов: 8% против ранее используемых 6% и 20% против ранее используемых 15%. Количество сотрудников при этом не должно превышать 130 человек, а доход не должен быть более 200 млн. рублей. Если до конца года удастся вернуться в лимит, УСН возвращается в обычном виде.

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Хорошая инициатива, очень надеюсь, что этот законопроект примут.

Ещ изменения налогового законодательства

Все изменения по налогу на прибыль вступили в действие с 1 января 2020 года за исключением новых форм документов на перевозку грузов, они начнут действовать с сентября текущего года.

До 31 декабря 2020 года вводилось ограничение по уменьшению базы по налогу на прибыль за счет убытков прошлых лет не более чем на 50%. Законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 продлили еще на год действие этого ограничения.

С 1 января 2020 года вводится новое правило для исчисления амортизации. Нужно выбрать метод амортизации (линейный или нелинейный способ), который будет действовать в течение полных пяти лет. Нелинейный способ позволяет больше списывать в расходы в первые периоды пользования основными средствами. Однако перейти на линейный метод компания сможет не раньше, чем через пять лет.

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Так же изменения коснулись и налоговой декларации, которая вводится в отчетности за 2019 год.

Как позитивный факт, отметим бессрочное сохранение нулевой ставки для образовательных и медицинских учреждений.

Налоговые консультанты давно предрекали ужесточение правил бухгалтерского и налогового учета. Несколько лет налоговики были заняты собираемостью налога на добавленную стоимость, и это с успехом им удалось. Теперь же на очереди налог на прибыль. Документальное подтверждение затрат и их экономическая обоснованность ставятся во главу угла.

С 1 января 2020 года налоговые органы наконец-то уточнили порядок принятия к вычету НДС при создании нематериальных активов. Законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 устранено несоответствие арбитражной практики и налогового законодательства. Теперь для принятия НДС к вычету не нужно ждать ввода в эксплуатацию НМА.

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Если вы в своей работе используете универсальные передаточные документы (УПД), то будьте внимательнее, не используйте старые формы. Налоговые органы посчитают это нарушением. С 2020 года введены новые формы счетов-фактур и УПД (Приказ ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@), используйте только их.

С 1 января 2020 г. экспедиторы и перевозчики на железнодорожном транспорте, смогут вздохнуть свободнее. Им разрешено применять нулевую ставку НДС при перевозке или транспортировке порожнего железнодорожного подвижного состава или контейнеров. Под указанную ставку так же попадут и работы (услуги), связанные с этим видом деятельности компаний. Но обязательное условие при этом - указание стоимости услуг в перевозочных документах (закон № 322-ФЗ).

Восстановление НДС – это камень преткновения в судебных спорах. Но и здесь законодатели постарались внести ясность, установив новые основания для восстановления входного НДС. Эти изменения коснулись организаций, которые совмещают общую систему налогообложения и ЕНВД. Восстанавливать налог нужно в периоде (квартале) совмещения. Так же изменения коснулись реорганизации компаний. Ранее восстанавливать НДС при реорганизации не требовалось, что активно использовали как схему оптимизации. Теперь же внесены поправки в налоговый кодекс Законом №325-ФЗ, в котором прописали условия восстановления. Еще одна лазейка в законе закрыта.

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Вообще изменений по НДС немного по сравнению с предыдущими периодами. В большинстве своем это расширение перечней операций по налогу на добавленную стоимость или состава организаций, которые обязаны сдавать декларацию по НДС.

Земельный и транспортный налоги претерпели небольшие изменения. Основное изменение - с 2020 года исключена обязанность у налогоплательщиков по сдаче отчетности по этим видам налогов. Сдать декларацию по земельному и транспортному налогу за 2019 год нужно было до 01 февраля 2020 года, а дальше налоговые органы самостоятельно будут рассчитывать налоги и присылать суммы для оплаты.

Такой опыт работы есть у налоговиков с физическими лицами. Я всегда ратую за уменьшение ненужной бумажной волокиты, подобные изменения соответствует духу сегодняшнего времени. Но, к сожалению, мой личный опыт работы с налоговыми органами говорит об обратном. Неповоротливые, медленные, допускающие ошибки сотрудники налоговых органов не в состоянии сегодня должным образом внедрять изменения, которые принимаются на высшем уровне. Как говорится – «Кадры решают всё». Нужно и дальше повышать профессиональный уровень налоговых кадров.

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Льготы по транспортному налогу теперь носят заявительный характер. Организациям следует подать заявление и приложить обосновывающие льготу документы в налоговую. В течение 30 рабочих дней ФНС должна рассмотреть ваше заявление и уведомить о возможности применения льготы.

По налогу на имущество организаций практически все изменения так же вносятся с 1 января 2020 года. Самые основные изменения – отмена расчетов по авансовым платежам, новая форма декларации и обновленный перечень объектов для налога по кадастровой стоимости.

Снизили предельную ставку по налогу на имущество. Налог на имущество – это региональный налог. Ранее регионам было дано право устанавливать свои ставки налога на имущество, но с 2020 года регионы не смогут пользоваться такими преференциями и установить ставку больше, чем определено в НК РФ. Повысить ставку налога смогут только Крым и Севастополь.

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За 2019 год можно подать одну декларацию, если объекты недвижимости находятся в одном субъекте Российской Федерации, но зарегистрированы в разных налоговых инспекциях. Подайте до 2 марта 2020 года уведомление об этом в региональное УФНС, отчитывайтесь потом в любой из выбранных инспекций (п. 20 ст. 1 закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Приказ ФНС России от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@). На мой взгляд – это очень удобно.

С июля 2020 года налоговые органы начнут новую кампанию - будут собирать информацию о нецелевом использовании сельскохозяйственных земель. Эти изменения так же внесены Законом №325-ФЗ от 29.09.2019г.

Изменения законодательства коснулись и акцизов, и торгового сбора, и НДПИ.

По акцизам много изменений вводится с апреля текущего года. У предпринимателей осталось совсем немного времени подготовиться к нововведениям. А вот перечень подакцизных товаров расширили уже с начала 2020 года. Теперь в этот перечень входят электронные не одноразовые сигареты, пиво крепостью до 0,5 градусов, виноград для производства вин и спиртных напитков и другие виноматериалы.

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Повышение налогового бремени отразится в первую очередь на кошельке граждан. И до повышения акцизов бутылка хорошего вина стоила не дешево, а с нового года даже боюсь предположить, насколько виноделы поднимут цены и это точно будет не ставка акциза, а больше.

С начала 2020 года были внесены изменения в налог на добычу полезных ископаемых. Изменения касаются только добычи редких металлов, таких как кадмий, теллур и других.

А Минфин уже в январе разработал предложения по увеличению налога для компаний, ведущих добычу полезных ископаемых, не относящихся к углеводородам. В этом списке угольные компании, которые совсем не в восторге от такой инициативы чиновников. Всегда нужно соблюдать баланс между налоговой нагрузкой и налоговыми послаблениями. Возможно, предложи Минфин угольной отрасли послабление в экспортной сфере, предпринимателям не было бы так мучительно больно.

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Хочу отметить нововведение об отдельных кодах в платежных поручениях для разных типов выплат. Их введут в действие с 01 июня 2020 года. Это сделано для того, чтобы судебные приставы и кредиторы не могли взыскивать социальные выплаты. Очень правильное изменение. Знаю о многих случаях от знакомых, когда с карточки списывали пенсионные выплаты. Нужно обосабливать такие выплаты, чтобы исключить случайную блокировку счета.

Наверняка все уже знают о введении системы «Честный ЗНАК». Это национальная система маркировки и прослеживания продукции. На сайте честныйзнак.рф можно получить информацию о товарах с обязательной маркировкой. А с марта 2020 года начнется маркировка обуви, о чем уже размещена информация на сайте. Исключения составляют обувь из магазина беспошлинной торговли duty-free, обувь на складе производителя, возвратная и экспортная.

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Очень хочется, чтобы обувь, одежда и другие товары в нашей стране были качественными и безопасными, а введение новых форм защиты качественной продукции не отражалось на кошельке граждан.

Хочу завершить обзор изменений, касающихся уплаты налогов и сборов, которые начнут действовать с апреля 2020 года и позже.

Ранее налоговые органы блокировали расчетные счета при любых долгах компании, но с апреля текущего года, если ваша задолженность перед бюджетом не превышает 3 000 рублей, блокировать счет не станут. Рекомендую на регулярной основе проводить сверку с бюджетом во избежании таких ситуаций.

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Но если задолженность накопилась и превышает 1 млн. рублей, то ФНС будет вправе принять дополнительные меры, чтобы взыскать недоимку. Сотрудники налоговой службы вправе прийти к вам в компанию, осмотреть помещения, запросить документы об имуществе компании. А если задолженность продолжает накапливаться, а руководители и участники не принимают никаких мер к погашению или урегулированию ситуации, попросту бездействуют, то налоговые органы могут наложить арест на имущество или взять собственность компании в залог. Такое новое право указано в законе № 325-ФЗ от 29.09.2019г. Если арест имущества компании все же состоялся, то можно использовать компромиссное решение – заменить арест банковской гарантией или поручительством третьего лица. В настоящее время арест можно заменить только залогом имущества.

Среди ужесточающих мер контроля есть и приятные мелочи. С октября 2020 года будет снят запрет на зачет переплаты по налогам разных видов. Налоги разных бюджетов и уровней можно зачитывать между собой. Это очень мудрое решение, на мой взгляд, но уж очень много времени потребовалось на его принятие. Судебная практика давно доказала, что по факту в бюджете страны недоимки не происходит, если есть переплата по другому налогу. Но для того, чтобы урегулировать эти межбюджетные наполнения потребовалось много лет.

В завершение своего обзора хочу сказать – очевидно, что налоги платить нужно, так как это источник наполнения бюджета страны. Это здоровье и благосостояние наших граждан, транспорт и дороги, жилье и отдых, и многое другое. Но чтобы окончательно не запутаться в сложной системе налогообложения и не обрекать свой бизнес на нелепые ошибки при попытках налоговой оптимизации, работайте с профессионалами, следите за изменениями в законодательстве, получайте, добивайтесь (если имеете право) льгот для вашего бизнеса. Удачи!