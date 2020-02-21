Осторожно, госконтракт! Почему бухгалтеру стоит бояться уголовки

1 августа 2019 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление № 1001, согласно которому квота малого бизнеса в закупках госкомпаний увеличена с 18% до 20%. Мера направлена на поддержание роста доли малого предпринимательства в экономике.

После принятия Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупки осуществляются посредством проведения запросов котировок, электронных аукционов и прочих процедур, обеспечивающих прозрачность конкурентной борьбы поставщиков. Контрактная система создавалась для исключения коррупции при госзакупках.



Исполнение контрактов для предпринимателя требует определенных ресурсов на входе. Поскольку в большинстве случаев авансирование не предусмотрено, предпринимателю нужно:

📌 Реклама Отключить

иметь собственные средства для исполнения контракта на закуп материалов, выплату заработной платы, своевременное перечисление налогов, и прочих текущих расходов;

перечислить от 5% до 30% начальной цены контракта в обеспечение его исполнения в соответствии с п. 6 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ — не от выигранной цены, а от максимальной на старте торгов!

Есть альтернатива перечислению обеспечительного платежа — получение банковской гарантии. Оформить ее не сложно, но это стоит денег. Плюс, как и в случае с оформлением кредита, требуются удовлетворяющие банк финансовые показатели отчетности.

В теории, для успешно работающего малого предприятия выиграть госконтракт реально. Государство точно заплатит, поэтому на бумаге это хороший способ заработать. Будь белым и эффективным — работай на государство. Но на практике не все так радужно.

📌 Реклама Отключить

Успешное исполнение госконтракта, отсутствие претензий со стороны заказчика и подписанные акты приемки работ не гарантируют предпринимателю отсутствия проблем с государством в будущем. Нередки случаи, когда через 2-3 года правоохранительные органы проводят выемку документов заказчика и исполнителя госконтракта и возбуждают в отношении одной или обеих сторон контракта уголовное дело.

Дела возбуждаются по разным основаниям:

превышение должностных полномочий — ст. 286 УК РФ;

халатность — ст. 293 УК РФ;

получение взятки — ст. 290 УК РФ;

подкуп работника контрактной службы — ст. 200.5 УК РФ;

мошенничество — ст. 159 УК РФ.

Какое обвинение предъявят правоохранители — вопрос не принципиальный.

Сценарий примерно один и тот же. Сначала исполнителю предложат сознаться в даче взятки должностному лицу Заказчика. Затем, когда исполнитель откажется — взяток же не было, обвиняемым по уголовному делу станет он сам. Понять правоохранителей можно — им нужно повышать раскрываемость.

Но в последнее время создается впечатление, что посыл обвинения часто сводится к простой мысли: исполнитель по госконтракту не имеет права получать прибыль. То есть прибыль, полученная по госконтракту, равна сумме ущерба бюджету. А для сбора надлежащих доказательств достаточно либо найти «правильного» эксперта, либо получить мнение конкурента, что товар, работу, услугу можно получить дешевле.



Очень надеюсь, что я ошибаюсь. Ведь с точки зрения предпринимательской деятельности, которая направлена на систематическое получение прибыли, себестоимость исполнения контракта не может быть равна его цене. Если предприниматель работает эффективно, прибыль неизбежна, в том числе и от госконтрактов. Ради нее предприниматель и работает.



Чтобы после исполнения работ по госконтракту не столкнуться с претензиями правоохранители, советуем максимально соблюдать меры предосторожности. Они просты как правила личной гигиены:

📌 Реклама Отключить

закупать товар у официальных поставщиков, стабильно работающих на рынке;

нанимать подрядчиков, у которых в штате есть сотрудники соответствующей квалификации, а в собственности или аренде спецтехника;

привлекать экспертов, которые смогут подтвердить объемы выполненных работ и оказанных услуг, а также пояснить расчеты по заработной плате;

ни в коем случае не пользоваться услугами «обнальщиков», даже если вы применяете спецрежим и налоговых рисков не усматриваете.

Чем больше подтверждающих документов вы представите в случае проведения доследственной проверки, тем прозрачнее и понятнее будет ваш бизнес для представителей закона. А это значит больше шансов, что проверка не перейдет в уголовное дело.

В предпринимательской среде популярна шутка: «Отсутствие у твоего делового партнера судимости свидетельствует о его низкой деловой активности». К сожалению, в этой фразе лишь доля шутки. Предприниматели в наше время — это люди, которые постоянно находятся в зоне риска. Они рискуют всем, в том числе свободой.

А ведь именно предприниматели — это движущая сила рыночной экономики. Мое внутреннее убеждение таково: те люди, которые с учетом сложившихся трендов продолжают заниматься предпринимательской деятельностью, настоящие патриоты России!