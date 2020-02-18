Уплата НДФЛ за счет средств налогового агента

Правомерна ли уплата работодателем из своих средств НДФЛ за работника? Надо ли отражать доначисленный инспекцией налог в формах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ? Какие разъяснения по данным вопросам представлены в Письме ФНС РФ от 10.01.2020 № БС-4-11/85@.

Может ли работодатель уплатить НДФЛ за работника?

До 01.01.2020 Налоговый кодекс содержал прямой запрет на перечисление НДФЛ за счет средств организаций и предпринимателей, которые производили выплаты физическим лицам.

В частности, в Письме от 24.10.2019 №03-04-06/81632 Минфин особо отметил, что положениями гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ установлен определенный порядок исчисления, удержания и перечисления налоговым агентом сумм НДФЛ с доходов, выплачиваемых физическим лицам данным лицом. Указанный порядок выполнения налоговым агентом обязанностей, возложенных на него положениями Налогового кодекса, не может быть изменен.

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При выполнении организацией обязанностей налогового агента по НДФЛ необходимо учитывать следующее:

на основании п. 1 ст. 226 НК РФ организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, подлежащие налогообложению, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму НДФЛ;

согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате;

в соответствии с п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода;

по правилам п. 9 ст. 226 НК РФ (в редакции, действующей на момент издания разъяснений Минфина) уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. Кроме того, при заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.

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О недопустимости уплаты НДФЛ за счет средств налоговых агентов говорилось также в письмах Минфина РФ от 11.09.2019 №03-04-06/69945, от 30.07.2019 №03-04-05/57148, от 26.06.2019 №03-04-05/46839, от 24.05.2018 №03-04-05/35261 и др.

Кроме того, в Письме УФНС по г. Москве от 31.05.2019 №20-15/090309@ специалисты ведомства, учитывая положения п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 41, абз. 2 п. 5 ст. 208 НК РФ, пришли к выводу: если НДФЛ уплачен юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, у физического лица возникает налогооблагаемый доход в виде экономической выгоды в денежной форме в размере уплаченных за него юридическим лицом соответствующих сумм налога.

Однако Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №325-ФЗ) внесены поправки, в частности, в п. 5 ст. 208 и п. 9 ст. 226 НК РФ. Указанные новшества вступили в силу 1 января 2020 года (п. 3 ст. 3 Федерального закона №325-ФЗ).

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Согласно п. 9 ст. 226 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) налоговый орган вправе доначислить (взыскать) НДФЛ по итогам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) налога налоговым агентом за счет собственных средств последнего.

При этом в соответствии с п. 5 ст. 208 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств, при доначислении (взыскании) налоговым органом таких сумм по итогам налоговой проверки в случае их неправомерного неудержания (неполного удержания) не признаются доходами физического лица.

Исходя из системного толкования положений п. 5 ст. 208 и п. 9 ст. 226 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) налога налоговым агентом налоговый орган доначисляет (взыскивает) налог по итогам налоговой проверки за счет средств налогового агента и такие суммы не признаются доходами физического лица (Письмо ФНС РФ от 10.01.2020 № БС-4-11/85@).

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К сведению

Согласно пп. 9 п. 3 ст. 45 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком со дня предъявления налоговым агентом в банк поручения на перечисление в бюджет в счет уплаты налога по результатам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) соответствующих сумм налога налоговым агентом со счета налогового агента в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа.

Диспозиция п. 5 ст. 208 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) предусматривает исключение из правил, когда в случае доначисления (взыскания) налога налоговым органом по итогам налоговой проверки за счет средств налогового агента такие суммы НДФЛ не признаются доходами физического лица.

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К сведению

С учетом положений ст. 208, 209 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) после уплаты налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств сумм НДФЛ, доначисленных инспекцией по результатам проверки, отсутствуют основания для дальнейшего удержания налоговым агентом сумм НДФЛ с доходов работника, с которым трудовые отношения не прекращены.

Надо ли отражать доначисленный инспекцией налог в формах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?