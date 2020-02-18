Уплата НДФЛ за счет средств налогового агента

Правомерна ли уплата работодателем из своих средств НДФЛ за работника? Надо ли отражать доначисленный инспекцией налог в формах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ? Какие разъяснения по данным вопросам представлены в Письме ФНС РФ от 10.01.2020 № БС-4-11/85@.
Может ли работодатель уплатить НДФЛ за работника?До 01.01.2020 Налоговый кодекс содержал прямой запрет на перечисление НДФЛ за счет средств организаций и предпринимателей, которые производили выплаты физическим лицам.
В частности, в Письме от 24.10.2019 №03-04-06/81632 Минфин особо отметил, что положениями гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ установлен определенный порядок исчисления, удержания и перечисления налоговым агентом сумм НДФЛ с доходов, выплачиваемых физическим лицам данным лицом. Указанный порядок выполнения налоговым агентом обязанностей, возложенных на него положениями Налогового кодекса, не может быть изменен.
При выполнении организацией обязанностей налогового агента по НДФЛ необходимо учитывать следующее:
- на основании п. 1 ст. 226 НК РФ организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, подлежащие налогообложению, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму НДФЛ;
- согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате;
- в соответствии с п. 6 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода;
- по правилам п. 9 ст. 226 НК РФ (в редакции, действующей на момент издания разъяснений Минфина) уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. Кроме того, при заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.
Кроме того, в Письме УФНС по г. Москве от 31.05.2019 №20-15/090309@ специалисты ведомства, учитывая положения п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 41, абз. 2 п. 5 ст. 208 НК РФ, пришли к выводу: если НДФЛ уплачен юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, у физического лица возникает налогооблагаемый доход в виде экономической выгоды в денежной форме в размере уплаченных за него юридическим лицом соответствующих сумм налога.
Однако Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №325-ФЗ) внесены поправки, в частности, в п. 5 ст. 208 и п. 9 ст. 226 НК РФ. Указанные новшества вступили в силу 1 января 2020 года (п. 3 ст. 3 Федерального закона №325-ФЗ).Согласно п. 9 ст. 226 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) налоговый орган вправе доначислить (взыскать) НДФЛ по итогам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) налога налоговым агентом за счет собственных средств последнего.
При этом в соответствии с п. 5 ст. 208 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств, при доначислении (взыскании) налоговым органом таких сумм по итогам налоговой проверки в случае их неправомерного неудержания (неполного удержания) не признаются доходами физического лица.
Исходя из системного толкования положений п. 5 ст. 208 и п. 9 ст. 226 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) налога налоговым агентом налоговый орган доначисляет (взыскивает) налог по итогам налоговой проверки за счет средств налогового агента и такие суммы не признаются доходами физического лица (Письмо ФНС РФ от 10.01.2020 № БС-4-11/85@).
К сведению
Согласно пп. 9 п. 3 ст. 45 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком со дня предъявления налоговым агентом в банк поручения на перечисление в бюджет в счет уплаты налога по результатам налоговой проверки в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) соответствующих сумм налога налоговым агентом со счета налогового агента в банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа.
Диспозиция п. 5 ст. 208 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) предусматривает исключение из правил, когда в случае доначисления (взыскания) налога налоговым органом по итогам налоговой проверки за счет средств налогового агента такие суммы НДФЛ не признаются доходами физического лица.
К сведению
С учетом положений ст. 208, 209 НК РФ (в редакции Федерального закона №325-ФЗ) после уплаты налоговым агентом за налогоплательщика за счет собственных средств сумм НДФЛ, доначисленных инспекцией по результатам проверки, отсутствуют основания для дальнейшего удержания налоговым агентом сумм НДФЛ с доходов работника, с которым трудовые отношения не прекращены.