Что такое вообще этот управленческий учет? Лайфхаки

Есть три вида учета:

Налоговый учет, на основе которого бухгалтерия считает налоги. Бухгалтерский учет — это сведение баланса, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала и т. д. Управленческий учет — это учет всех важных показателей в бизнесе (маркетинг, продажи, производство, финансы и т. д).

Это цифровые показатели для принятия решений по управлению организации. Все три отчета я рекомендую делать, ведь на основе этих отчетов можно понять реальное положение дел в бизнесе.

Очевидным плюсом ведения управленческого учета является его свободная форма. Вы сами выбираете, какие показатели вам необходимы для принятия решений в своем бизнесе (цена клика, количество звонков в день или производственные расходы).

В этом видео Марат Самитов рассказывает об управленческом учете.