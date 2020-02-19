У бухгалтеров появился свой профсоюз

Теперь у бухгалтеров России появился свой профсоюз. В феврале состоялась первая встреча клиентов программы БухСофт с разработчиками.

Как часто бывает в работе учетной программы — обновление случается тогда, когда его не ждешь. Работать становиться не то, что непривычно, а неудобно или даже невозможно. Разработчики бухгалтерской программы БухСофт решили, что пора менять отношение к созданию учетных программ. Они спросили Клиентов — как им удобно, что им необходимо, и где какая кнопочка должна появится (или исчезнуть).

Первая встреча Экспертного совета состоялась 5 февраля. Приехали не только москвичи, но и бухгалтеры из Чебоксар, Орска и Перми. Обсудили каждый блок программы — отметили удобство работы в блоке зарплата и кадры. Это отдельная гордость разработчиков программы БухСофт.

Теперь встречи с Клиентами программы БухСофт будут носить регулярный характер.

А как вы считаете — кто в программе хозяин — бухгалтер или программист?

Вы бы хотели вступить в такой Профсоюз?