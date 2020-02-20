Как расстаться с прогульщиком: история одного увольнения

От злостных прогульщиков хочется избавиться как можно скорее. Поэтому иногда кадровики предпочитают не тратить время на длительную процедуру увольнения за прогул, а «не заметить», например, что заявление об увольнении написано совсем другим человеком. Вот только упрощает ли это работу на самом деле?

История

Проходя с утра по коридору мимо отдела развития и услышав непривычный шум, кадровик зашла в кабинет — узнать, в чем дело.

— Как вы нам сейчас нужны! — обрадовались сослуживцы. — Воронин вам ничего не писал, не говорил?

Кадровик отрицательно покачала головой: последний раз Ивана Воронина она видела неделю назад, когда вручала уведомление о необходимости объяснить причины неявки на работу. Он, помнится, очень обиделся, начал объяснять, что кого-то предупреждал, но Ирина твердо сказала, что ей, в соответствии со статьей 193 Трудового кодекса, нужны письменные объяснения, а не устные. Работник их не предоставил, а сегодня с утра позвонил начальнику и сообщил, что больше здесь не работает. Очень ему не понравилась маленькая зарплата и требование каких-то объяснений.

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— Я предложил встретиться с вами, бухгалтерией, выяснить все вопросы, но он уперся: «больше у вас не работаю», и все. Вот и хотел узнать, он хоть заявление написал?

Поскольку заявление Ирина не получала, договорились, что начальник отдела позвонит Воронину и разъяснит процедуру увольнения, а также напишет докладную записку о случившемся. Кадровик же составит акт об отсутствии работника на рабочем месте и направит ему уведомление с очередным требованием объяснить причины неявки на работу. В принципе, для увольнения за прогул хватило бы имеющегося проступка и акта об отсутствии объяснений со стороны работника, но Ирина привыкла четко фиксировать любые нарушения дисциплины.

Пока она готовила документы, Воронин, так и не появившийся на работе, стал звонить сотрудникам других отделов. Одному пожаловался, что из его зарплаты вычли налоги, на что не имели права, другому сообщил, что увольняться ему незачем, потому что ничего он здесь не подписывал и, значит, ничего не должен. Перед обедом позвонил в бухгалтерию и спросил, когда может получить расчет, чем привел в замешательство расчетчика, потому что у нее были документы только на увольнение одной работницы канцелярии.

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После обеда к Ирине заглянула старший бухгалтер и сообщила, что ей передали заявление Воронина, поскольку Ирины не было на месте. Мельком глянув на листок, кадровик протянула еще не подшитое заявление увольняющейся сегодня сотрудницы.

— Найди десять отличий.

Оба заявления были написаны одной рукой.

— А это очень принципиально? Не проще ли избавиться от него как можно быстрее? Понятно, что работать не будет.

— От тебя не ожидала! Заявления хранятся в одной папке, это всплывет при первой же проверке. И потом, ты уверена, что он не оспорит это увольнение, не потребует восстановления на работе, оплаты вынужденного прогула? После всех слухов, которые начал распускать сегодня утром по телефону.

Бухгалтер согласилась, что в этом случае лучше не рисковать. А Ирина задумалась: позвонить Воронину и сказать, чтобы написал заявление собственноручно или уволить за нарушение трудовой дисциплины? По отношению к будущим работодателям честнее расстаться с ним по подпункту «а» пункта шесть статьи 81 ТК.

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Теперь надо решить, будет основанием увольнения прогул недельной давности или лучше отправить на домашний адрес уведомление с требованием объяснить сегодняшнюю неявку и подождать, пока получит и отреагирует? С одной стороны, совершенный проступок оформлен должным образом, с другой — расторгать трудовой договор с отсутствующим работником по инициативе работодателя нельзя. Значит, надо дождаться появления Воронина на работе и в тот же день оформить докладную на имя директора и приказ об увольнении.

Шпаргалка

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Дисциплинарное взыскание, особенно увольнение, вынесенное с нарушением порядка применения дисциплинарных взысканий, указанного в ст. 193 ТК, будет отменено судом (см. апелляционное определение Ростовского областного суда от 27.11.2018 по делу № 33-20911/2018, п. 34 постановления пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 ).

Помимо восстановления на работе недобросовестного работника, работодатель будет обязан оплатить ему время вынужденного прогула, моральный вред и судебные издержки (часть вторая ст. 391, часть вторая ст. 394 ТК, определение Верховного Суда РФ от 23.04.2010 № 5-В09-159, ст. 98 ГПК). А еще время вынужденного прогула входит в стаж работы, дающий право на ежегодный отпуск (часть первая ст. 121 ТК).

Штраф за нарушение трудового законодательства по ст. 5.27 КоАП (при первичном нарушении — от 1000 рублей на должностное лицо до 50 000 — на юридическое и штраф от 10 000 рублей или дисквалификации на должностное лицо, до 70 000 рублей на юридическое — при повторном) не идет ни в какое сравнение с суммами, присуждаемыми судом.

Работодатель вправе удовлетворить желание работника об увольнении «по собственному» и не выносить взыскание. Но при этом необходимо строго соблюдать порядок ст. 80 ТК, и в первую очередь убедиться, что заявление написано и подписано самим работником. Также настоятельно рекомендуем соблюсти двухнедельный срок между датами волеизъявления и ухода, чтобы работник не смог обвинить работодателя в лишении его права на отзыв заявления (п. 22 постановления пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). Если работник настаивает на более ранней дате расставания, безопаснее уволить его по соглашению сторон.

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Советуем, несмотря на договоренность о расторжении трудового договора по инициативе работника, получить объяснения причин совершенного проступка, а при их отсутствии составить соответствующий акт. Если недобросовестный сотрудник отзовет свое заявление в день увольнения, вы сможете расстаться с ним по «виновной» статье.