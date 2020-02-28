Четыре совета по подготовке к выездной проверке

Если вы получили «письмо счастья» от налоговой о предстоящей выездной проверке, не ждите у моря погоды и не надейтесь на авось, а начинайте готовиться. Придумывать отмазки и подчищать хвосты во время проверки будет уже поздно.

Раз назначили проверку, скорее всего, налоговики увидели какие-то косяки у себя в АСК НДС-2. А значит, вас будут шерстить на предмет связей с недобросовестными контрагентами и нереальности сделок. И ваша задача позаботиться заранее о том, чтобы ничего из этого не доказали.

Что нужно сделать:

1. Привести в порядок документы по всем спорным сделкам, чтобы в них не было несоответствий, противоречий, ошибок оформления.

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Сверьте даты подписания договора и первички, цены, объем, количество, вес, номера и марки автомобилей при транспортировке.

Был ли человек, который подписывал от имени контрагента, директором на тот момент по документам? Мог ли транспорт, который фигурирует в документах, доставить такое количество товара? Куда его доставили? Есть ли документы, подтверждающие проезд транспорта на территорию компании, пропуска для водителей? А нужно ли вам было столько товара? Где этот товар сейчас? Все должно сходиться.

2. Подготовить доказательства, что проявляли должную осмотрительность при выборе контрагента.

У вас есть досье на контрагентов?

3. Подготовиться к вопросам и допросам.

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Расспросить могут любого причастного к сделке — от директора компании до водителя или даже сторожа. Показания должны сходиться с информацией в договоре и первичкой. Если прошло много времени и люди толком ничего не помнят, придется освежить память и подготовиться, иначе это будет трактовано против вас. Менеджеры должны суметь рассказать, как искали поставщика, по какому принципу выбирали, кто и как согласовывал условия сделки. Завскладом — от кого поступил товар и что с ним было дальше. Водитель — откуда и на какой машине вез товар, кто оформлял документы и т.д. Повторюсь — все должно сходиться.

4. Подготовиться к выемке.

Позаботьтесь, чтобы в бумагах и на электронных носителях не было ничего лишнего, чего не должно было быть. Например, чужих печатей, или документов, которые должны были поступить к вам от контрагента, но почему-то оформляли на вашем компьютере. Прошерстите почту, 1С, часть информации перенесите в облака, в общем, сделайте так, чтобы ничего лишнего не нашли.

В идеале лучше не действовать вслепую, а раскошелиться на специалиста — налоговых адвокатов. Они лучше знают, как копают налоговики, какие нестыковки находят, какие вопросы задают и где можно проколоться. Адвокат и подготовиться поможет, и во время проверки не даст наломать дров, а еще будет следить, чтобы налоговики не зарывались и не превышали полномочия. Зафиксируют нарушения, которые потом можно будет обернуть в свою пользу.

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Предупреждён — значит вооружен. Не теряйте время.