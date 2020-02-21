«Такого изобилия денег и накоплений у нас еще никогда не было»

Российский предприниматель Сергей Васильев о том, сколько накопили россияне и государство и поможет ли нам это.

Периодически пытаюсь проанализировать и понять, сколько мы накопили?

Давайте подсчитаем, сколько было у нас, государства и населения, накоплений, скажем два года назад. И с какой скоростью эти накопления росли?

Итак.

В начале 2018-го на счетах в российских банках у населения было около 25 трл. рублей. Кроме того, в пенсионных фондах совокупный объем активов был около 3 трл.

Это – в чистом виде накопления граждан.

Далее, наличные. По отчетам ЦБ на тот момент в обращении находилось около 8 трл наличных рублей. Возьмем, за предположение, что половина этих наличных находятся в кассах торговых организаций и предприятий, а остальные на руках у населения. Имеем еще около 4 трл руб накопления граждан в виде наличных рублей.

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Кроме того, на руках у населения есть и наличные доллары. Их, по подсчетам того же ЦБ, на тот момент было около 54.5 млрд $, что в эквиваленте еще 3 трл.

Итого имеем 25+3+4+3 = 35 трл рублей накоплений граждан.

Кроме населения, удалось к тому моменту накопить и Правительству. В ФНБ, Фонде Национального Состояния, созданному специально для резервного накапливания средств государственного бюджета, на начало 2018-го года была накоплена сумма в 4 трл.

Таким образом, совокупно, государство и население накопили к тому моменту 39 трл рублей, что по курсу доллара (57.6 руб/$) составляло около 680 млрд $.

А сколько сегодня? Как изменились эти цифры за два последних года?

На начало 2020-го на счетах граждан в российских банках хранятся 30.7 трл рублей.

В Пенсионных фондах сегодня около 6.5 трл.

Наличных в обращении уже около 10.6 трл. Если брать те же 50%, то получим наличных на руках населения около 5.3 трл

Наличных долларов возьмем туже сумму (вряд ли она уменьшилась, скорее даже подросла) 54.5 млрд $, что составляло на начало года 3.4 трл.

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Итого у население сегодня имеет уже накоплений на сумму 30.7+6.5+5.3+3.4 = 45.9 трл

За два года эти «накопления» увеличились на 10.9 трл руб.

Увеличило свои накопления и Правительство, активы ФНБ увеличились до 9 трл, (+ 5 трл. к цифре двухгодовалой давности)

Совокупные накопления населения и государства достигли цифры 55 трл рублей, это около 887 млрд $ (+200 млрд $ к цифре 2018-го).

Из всего этого можно сделать вывод – мы все копим!

И государство и население. Причем за эти два года население накопило даже больше, чем государство, более чем в два раза.

Можно сколько угодно спорить, что не все население «копит», что вклады в банках и накопления сегодня только у богатых, а основная масса населения наоборот в кредитах и долгах. Но статистика – точная наука. Внутренние сбережения граждан, суть частные российские капиталы, растут.

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Такого изобилия денег и накоплений у нас еще никогда не было…