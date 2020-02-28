Что будет с вычетом по НДС, если ваш поставщик – банкрот

В последние годы налоговые органы часто отказывали покупателям в вычете НДС, если их поставщиком были предприятия, ставшие банкротом или находящиеся в процессе банкротства, так как на основании пп.15. п.2 ст. 146 НК РФ операции по реализации имущества и имущественных прав должников-банкротов не облагаются НДС.

Обжаловать в суде действия налоговиков получалось не часто, так как у судов не было единой позиции по данному вопросу. Дошло до того, что Арбитражный суд ЦО обратился в КС РФ о проверке конституционности положения пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ.

КС РФ в своем Постановлении № 41-П от 19.12.2019 определил временный порядок применения подпункта 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ, а уже ФНС в письме от 28.01.2020 № КЧ-4-18/1198@ разъяснила порядок применения на практике, выводов сделанных Конституционным судом.

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Как всегда, дьявол кроется в деталях

Вот только некоторые из них:

1. При применении выводов Конституционного суда, изложенных в Постановлении № 41-П, необходимо учитывать, что сформулированные им решения и правовые позиции распространяются на реализацию товаров, произведенных в результате хозяйственной деятельности в ходе конкурсного производства, а также на реализацию в ходе конкурсного производства товаров, произведенных до признания должника несостоятельным (банкротом),но нереализованных до открытия конкурсного производства.

2. Пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ не подлежит применению в том истолковании, которое исключало бы предоставление вычета по НДС налогоплательщикам, которым была предъявлена сумма этого налога в цене продукции, произведенной организацией, признанной в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельной (банкротом), в процессе ее текущей хозяйственной деятельности.

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Как всегда ложка дегтя в бочку меда.

3. Покупатели продукции такой организации, реализованной ею с выставлением счета-фактуры, в котором выделена сумма НДС, имеют право на вычет по этому налогу, если не будет установлено, что его сумма, учтенная в цене продукции, произведенной и реализованной такой организацией в процессе ее текущей хозяйственной деятельности, при объеме и структуре ее долгов заведомо для ее конкурсного управляющего и для покупателя указанной продукции не могла быть уплачена в бюджет.

4. Основным признаком того, что сумма НДС может быть не уплачена в бюджет, является ведение должником убыточной деятельности.

Далее на двух листах идет описание обстоятельств, при которых сумма НДС не могла быть уплачена в бюджет, но нас интересует вопрос о возможности применения вычета предъявленного НДС и поэтому мы не будем рассматривать интересы налогового органа.

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Главное для покупателя доказать, что он не был осведомлен о невозможности уплаты в бюджет НДС поставщиком

А это, по мнению налогового органа, предполагается в следующих случаях:

— покупатель является заинтересованным (статья 19 Закона о банкротстве) по отношению к должнику и/или арбитражному управляющему и/или кредитору лицом (по аналогии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве) либо имеются иные доказательства, указывающие на взаимозависимость в соответствии с гражданским законодательством, либо позволяющие суду признать их таковыми (письма ФНС России от 19.12.2016 № СА-4-7/24347 и СА-5-7/2190дсп@);

— покупатель получил уведомление от налогового органа о наличии указанных обстоятельств (при этом необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 126 Закона о банкротстве сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к сведениям, признанным конфиденциальными или составляющими коммерческую тайну);

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— имеются иные основания (исходя из обстоятельств заключения либо исполнения сделок, особенностей процедур банкротства и т.п.) полагать, что контрагент знал (должен был знать) о таких обстоятельствах.

Кроме того, осведомленным о данных обстоятельствах предполагается бенефициар (выгодоприобретатель) от ведения заведомо убыточной деятельности (в том числе кредитная организация, получающая выгоду от сохранения стоимости предмета залога за счет ведения должником заведомо убыточной деятельности либо связанные с ним лица: покупатели, кредиторы (как текущие, так и включенные в реестр) и имеющие доступ к соответствующим материалам.

Ну, и самое интересное

налоговые органы принять не вправе

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Решение о начислении (доначислении) НДС на сумму, заявленную покупателем указанной продукции в качестве налогового вычета, и, соответственно, об отказе в предоставлении такого вычетаесли в ходе производства по делу о банкротстве ими, когда они участвуют в деле в качестве уполномоченного органа, не были приняты меры к прекращению организацией, признанной несостоятельной (банкротом), текущей хозяйственной деятельности, в процессе которой производится указанная продукция.

Данная правовая позиция сформулирована таким образом, что она:

— не ставит принятие решения об отказе в предоставлении вычета в зависимость от того, достигли ли цели меры, предпринятые налоговым органом, по прекращению хозяйственной деятельности должника;

— не распространяется на те случаи, когда налоговый орган является только текущим кредитором, то есть не является уполномоченным органом, участвующим в деле о банкротстве;

— предполагает необходимость во всех случаях открытия конкурсного производства (при отсутствии убедительного обоснования ведения безубыточной деятельности) принятия уполномоченным органом соответствующих мер.

Выводы

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Применяя выводы, сделанные КС РФ, можно работать с предприятиями, даже если они объявили о своем банкротстве, не боясь применять вычет по НДС.

Необходимо отслеживать изменения в НК РФ, т.к. данные выводы действуют только до внесения изменений в законодательство.