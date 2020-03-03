Как отказать соискателю, чтобы потом не оправдываться в суде

Отказ в работе после собеседования — это неизбежный атрибут процесса найма персонала. Но ответ должен быть взвешенным и мотивированным, за необоснованно принятое решение работодателя накажут вплоть до уголовной ответственности.
Почему соискателю отказываютОтклонять кандидатуры претендентов на работу необходимо корректно и без дискриминации. Трудовое законодательство запрещает отказывать в заключении трудового договора без оснований. Главной причиной обоснованного отказа является несоответствие квалификации (деловых качеств) соискателя требованиям вакансии. Вот полный перечень, по которому возможен обоснованный отказ соискателю после собеседования:
|Причина отказа
|Законодательная норма
|Не предоставлены документы, обязательные для заключения трудового договора
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Ст. 65 ТК РФ
Ст. 283 ТК РФ
|Соискатель моложе 16 лет
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Ст. 63 ТК РФ
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Соискатель моложе 18 лет:
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Ч. 1ст. 244 ТК РФ
Ст. 265 ТК РФ
Ч. 5 ст. 282 ТК РФ
Ст. 298 ТК РФ
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Запрет на прием женщин:
|Ч. 1, 2 ст. 253 ТК РФ
|Отсутствие разрешения участника организации или ее уполномоченного органа с основного места работы при приеме на работу руководителя компании по совместительству
|Ст. 276 ТК РФ
|Запрет совместительства на работы, связанные с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, если по основному месту работы ведется аналогичная деятельность
|Ч. 1 ст. 329 ТК РФ
|Не предоставлены разрешение на работу или патент иностранным гражданином
|П. 4 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
|Отсутствие медицинского осмотра, когда такой является обязательным
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Ст. 69 ТК РФ
Ч. 1, 2 ст. 213 ТК РФ
Ст. 266 ТК РФ
Ст. 324 ТК РФ
|Соискатель находится в реестре дисквалифицированных лиц для работы на должности руководителя организации, аудитора пожарной безопасности и на других должностях
|Перечень указан в ст. 3.11 КоАП РФ
|Деловые качества соискателя не соответствуют требованиям, установленным для кандидата
|Ст. 64 ТК РФ Абз. 5, 6 п. 10 постановления пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2
Важно! После решения об отказе в трудоустройстве персональные сведения соискателя уничтожаются в течение 30 дней (ч. 4 ст. 21 закона № ФЗ-152).
Обязательно ли давать ответ претендентуРаботодатель не обязан пояснять причину отказа по результатам собеседования до того момента, пока кандидат не обратится к нему с письменным требованием аргументировать решение. В случае поступления такого запроса у работодателя есть 7 рабочих дней на подготовку мотивированного ответа. За необоснованный отказ в заключении договора предусмотрена административная и уголовная ответственность.
|Нарушение при отборе персонала
|Ответственность
|Необоснованный отказ п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
|Повторный необоснованный п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ
|Необоснованный отказ беременной женщине или женщине, имеющей детей в возрасте до 3 лет (ст. 145 УК РФ)
Как отказать кандидатуЕсли корпоративной этикой признана необходимость обратной связи с неодобренными кандидатами, сделайте это, не указывая конкретных причин. Приведем несколько общеупотребимых способов, как отказать соискателю после собеседования:
1. Телефонным звонком — легко и быстро, но эмоционально тяжело. Иногда используется обратный звонок — соискатель сам перезванивает в оговоренные с рекрутером сроки.
2. Лично обычно отказывают непосредственно во время встречи с рекрутером или с лицом, принимающим решение. Причина — очевидное несоответствие претендента вакансии, ставшее известным только во время диалога.
3. Электронное сообщение — наиболее быстрый и эффективный способ, позволяющий использовать заранее заготовленные образцы.
4. СМС-сообщения — обычно используют в коммуникациях с соискателями, у которых нет электронной почты.
5. Широко используется «час Х» — по договоренности сторон, отсутствие обратной связи в определенное время оценивается кандидатом как отказ.
6. По почте обычно посылают отказы на письменные запросы соискателей, в соответствии со статьей 64 ТК.
Когда дать ответ о трудоустройстве после собеседованияЗакон никак не регулирует обязанность и период предоставления извещения, посылаемого по инициативе работодателя. Письменный отказ после собеседования направлять не обязательно. Но если к вам обращается кандидат, которому отказали, с просьбой сформулировать причины, то включаются нормы статьи 64 ТК РФ. Срок ответа в этом случае — семь рабочих дней.
Как составить письмоНезависимо от формы передачи, структура сообщения следующая:
- благодарность за обращение и потраченное время;
- четко сформулированный отказ без обоснования причины;
- формулировка о готовности к сотрудничеству в будущем.
- полное наименование организации;
- причины отказа (со ссылкой на должностные требования к заполняемой вакансии);
- подпись руководителя или уполномоченного лица, ответственного за прием и увольнение работника;
- проставляется печать организации или отдела кадров.
Важно! Извещение не должно содержать дискриминационных формулировок. Реквизиты документа внесите в журнал регистрации исходящей корреспонденции и отправьте почтой с уведомлением о вручении.Пример, как правильно отказать соискателю после собеседования в соответствии со статей 64 ТК РФ: