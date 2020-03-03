Как отказать соискателю, чтобы потом не оправдываться в суде

Отказ в работе после собеседования — это неизбежный атрибут процесса найма персонала. Но ответ должен быть взвешенным и мотивированным, за необоснованно принятое решение работодателя накажут вплоть до уголовной ответственности.

Почему соискателю отказывают

Отклонять кандидатуры претендентов на работу необходимо корректно и без дискриминации. Трудовое законодательство запрещает отказывать в заключении трудового договора без оснований. Главной причиной обоснованного отказа является несоответствие квалификации (деловых качеств) соискателя требованиям вакансии. Вот полный перечень, по которому возможен обоснованный отказ соискателю после собеседования:

Причина отказа Законодательная норма Не предоставлены документы, обязательные для заключения трудового договора Ст. 65 ТК РФ Ст. 283 ТК РФ Соискатель моложе 16 лет Ст. 63 ТК РФ Соискатель моложе 18 лет: при устройстве по совместительству;

на работу вахтовым методом;

на должность с запретом трудоустройства лиц, не достигших 18 лет Ч. 1ст. 244 ТК РФ Ст. 265 ТК РФ Ч. 5 ст. 282 ТК РФ Ст. 298 ТК РФ Запрет на прием женщин: на вредные (опасные) условия;

на подземные работы;

на подъем вручную тяжестей свыше предельно допустимых норм Ч. 1, 2 ст. 253 ТК РФ Отсутствие разрешения участника организации или ее уполномоченного органа с основного места работы при приеме на работу руководителя компании по совместительству Ст. 276 ТК РФ Запрет совместительства на работы, связанные с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, если по основному месту работы ведется аналогичная деятельность Ч. 1 ст. 329 ТК РФ Не предоставлены разрешение на работу или патент иностранным гражданином П. 4 ст. 13 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ Отсутствие медицинского осмотра, когда такой является обязательным Ст. 69 ТК РФ Ч. 1, 2 ст. 213 ТК РФ Ст. 266 ТК РФ Ст. 324 ТК РФ Соискатель находится в реестре дисквалифицированных лиц для работы на должности руководителя организации, аудитора пожарной безопасности и на других должностях Перечень указан в ст. 3.11 КоАП РФ Деловые качества соискателя не соответствуют требованиям, установленным для кандидата Ст. 64 ТК РФ Абз. 5, 6 п. 10 постановления пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2

Важно! После решения об отказе в трудоустройстве персональные сведения соискателя уничтожаются в течение 30 дней (ч. 4 ст. 21 закона № ФЗ-152).

Обязательно ли давать ответ претенденту

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Работодатель не обязан пояснять причину отказа по результатам собеседования до того момента, пока кандидат не обратится к нему с письменным требованием аргументировать решение. В случае поступления такого запроса у работодателя есть 7 рабочих дней на подготовку мотивированного ответа. За необоснованный отказ в заключении договора предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Нарушение при отборе персонала Ответственность Необоснованный отказ п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ предупреждение;

наложение штрафа на организацию в размере от 30 000 до 50 000 рублей;

штраф на должностных лиц организации и ИП в размере от 1000 до 5000 рублей. Повторный необоснованный п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ штраф на организацию в размере от 50 000 до 70 000 рублей;

штраф на должностных лиц организации и ИП в размере от 10 000 до 20 000 рублей;

дисквалификация должностных лиц организации на срок от 1 года до 3 лет. Необоснованный отказ беременной женщине или женщине, имеющей детей в возрасте до 3 лет (ст. 145 УК РФ) штраф в размере до 200 000 рублей или в размере зарплаты (другого дохода) за период до 18 месяцев;

обязательные работы на срок до 360 часов.

Как отказать кандидату

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Если корпоративной этикой признана необходимость обратной связи с неодобренными кандидатами, сделайте это, не указывая конкретных причин. Приведем несколько общеупотребимых способов, как отказать соискателю после собеседования:

1. Телефонным звонком — легко и быстро, но эмоционально тяжело. Иногда используется обратный звонок — соискатель сам перезванивает в оговоренные с рекрутером сроки.

2. Лично обычно отказывают непосредственно во время встречи с рекрутером или с лицом, принимающим решение. Причина — очевидное несоответствие претендента вакансии, ставшее известным только во время диалога.

3. Электронное сообщение — наиболее быстрый и эффективный способ, позволяющий использовать заранее заготовленные образцы.

4. СМС-сообщения — обычно используют в коммуникациях с соискателями, у которых нет электронной почты.

5. Широко используется «час Х» — по договоренности сторон, отсутствие обратной связи в определенное время оценивается кандидатом как отказ.

6. По почте обычно посылают отказы на письменные запросы соискателей, в соответствии со статьей 64 ТК.

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Когда дать ответ о трудоустройстве после собеседования

Закон никак не регулирует обязанность и период предоставления извещения, посылаемого по инициативе работодателя. Письменный отказ после собеседования направлять не обязательно. Но если к вам обращается кандидат, которому отказали, с просьбой сформулировать причины, то включаются нормы статьи 64 ТК РФ. Срок ответа в этом случае — семь рабочих дней.

Как составить письмо

Независимо от формы передачи, структура сообщения следующая:

благодарность за обращение и потраченное время;

четко сформулированный отказ без обоснования причины;

формулировка о готовности к сотрудничеству в будущем.

Чтобы оформить письменный отказ по всем правилам ТК, его необходимо дополнить следующими реквизитами:

полное наименование организации;

причины отказа (со ссылкой на должностные требования к заполняемой вакансии);

подпись руководителя или уполномоченного лица, ответственного за прием и увольнение работника;

проставляется печать организации или отдела кадров.

Важно! Извещение не должно содержать дискриминационных формулировок. Реквизиты документа внесите в журнал регистрации исходящей корреспонденции и отправьте почтой с уведомлением о вручении.

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Пример, как правильно отказать соискателю после собеседования в соответствии со статей 64 ТК РФ: