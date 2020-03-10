Можно уволить сотрудника за то, что он сидит в интернете на работе

В 2019 году портал HH проводил опрос, в котором приняли участие почти 6500 соискателей. Основным в исследовании стал вопрос о том, смогут ли они обходиться без Интернета. Хотя большая часть ответила утвердительно, почти 85% сказали, что используют Сеть в личных целях несколько раз в день. При этом на работе это делают редко или периодически более 60% опрошенных.

Это действительно одна из серьезных проблем, которая беспокоит работодателей. Но механизмы защиты и способы решения есть: если договориться мирно не получается, отстоять позицию компания может в суде. Одно из таких дел, например, рассматривал Верховный суд республики Коми.

Государственная организация вынесла выговор сотруднице за использование Интернета в личных целях. Работница с этим не согласилась, обратившись в суд с требованием отменить наказание и выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей. При этом она отметила, что обязанности исполняет добросовестно и Интернет использует только в профильных целях.

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Первая инстанция встала на ее сторону, однако дело дошло до республиканского Суда. В ходе рассмотрения выяснилось, что непосредственный начальник сотрудницы несколько раз видел на ее мониторе открытые страницы сторонних сайтов —. При этом в организации запрещено использование Сети для личных целей, запрет установлен в Правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР), с которыми сотрудница ознакомлена. Запрет связан в том числе и с безопасностью данных о клиентах, что подвергалось угрозе при входе на посторонние ресурсы. Руководитель попросил провести служебное расследование, и его результаты подтвердили — работница пользовалась Интернетом для личных целей.

В итоге Верховный суд Республики Коми апелляционным определением от 17.06.2019 по делу № 33-3692/2019 решил, что работодатель действовала правильно, выговор объявлен законно, так как запрет был установлен локальным актом компании, с которым сотрудник ознакомлен под роспись.

И подобная практика не единична, более того, неоднократное нарушение может привести к увольнению. Именно так поступил один из работодателей, и Мосгорсуд встал на его сторону.

В той ситуации сотрудник регулярно пользовался на работе Интернетом в личных целях. На основании докладных записок и по итогам служебных расследований его несколько раз привлекали к дисциплинарной ответственности. Кроме того, он не выполнял и другие поручения, например, отказался ехать в командировку, посчитав, что это не входит в его должностные обязанности. В итоге после шести взысканий компания уволила его, работник с этим не согласился и обратился в суд.

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Два наказания судья отменил, так как они относились к идентичным проступкам в один и тот же период времени. Однако четыре остальных взыскания: замечания, выговор и увольнение — компания применила справедливо. Работник неоднократно нарушал ПВТР, с которыми был ознакомлен, не выполнял поручения, не исправился после первых взысканий, процедура оформлена правильно, и все сделано по закону. В итоге Апелляционным определением Мосгорсуда от 14.03.2019 по делу № 33-8544/2019 увольнение было признано законным.

Действительно, Интернет становится проблемой, которая все серьезнее беспокоит работодателей. Порой дело даже не в «съеденном траффике», который приходится на соцсети и новостные сайты. Это отчасти можно решить удаленной работой, когда сотрудник трудится дистанционно и использует домашний интернет.

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Но интернет-серфинг отнимает рабочее время, снижает эффективность.

Не менее опасным является и риск утечки персональной и конфиденциальной информации. А это грозит огромными санкциями. Недавно был принят закон, который увеличил штрафы за нарушения в области защиты персональных данных: они теперь могут исчисляться миллионами.

Но работодатели вправе и должны устранять риски, связанные с Интернетом. Правильный и легитимный документальный фонд, соблюдение нюансов кадровых процедур помогут избежать проблем, бороться с нарушениями недобросовестных сотрудников и вместе с тем поощрять эффективных работников и сделать трудовые отношения открытыми и честными.