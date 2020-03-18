Что изменилось в налогах при продаже имущества

29 сентября 2019 г. были приняты поправки в НК РФ, которые затронули, в частности, налог на доходы физических лиц при продаже недвижимости. Рассмотрим суть изменений и также их сроки вступления в силу.
Налоговая инспекция сама рассчитает налоговую базу
Зачастую в налоговой практике есть такие прецеденты, когда человек продал имущество, обязан сдать декларацию о доходах, но не сделал этого. Следовательно, у инспекции нет никаких данных о сделке, поэтому налог рассчитать невозможно.
Теперь при продаже имущества в качестве налоговой базы инспектором будет учитываться цена продажи имущества, если такая информация есть в налоговом органе. Если таких данных нет, то базой будет считаться кадастровая стоимость, умноженная на коэффициент 0,7. Кадастровую стоимость имущества налоговый инспектор узнает с помощью запроса в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) на 1 января года, в котором прошла сделка купли-продажи.
То есть если декларация при продаже не подана до 30 апреля года, следующего за годом продажи, то налоговый орган самостоятельно рассчитает налог и выставит требование к его уплате с начисленной пеней, если налог не оплачен в установленный срок.
Нововведение применяется в отношении доходов, полученных с 1 января 2020 г.