Что изменилось в налогах при продаже имущества

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Налог по имуществу, полученному в дар

Согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ, при получении имущества в дар от близкого родственника одаряемый не платит налог. В случае если одаряемый в дальнейшем продает полученное в дар имущество, не соблюдая минимальный срок владения 3 года, то возникает обязанность уплатить налог. Теперь, чтобы уменьшить налоговую нагрузку, можно учесть расходы на приобретение этого имущества, которые понес даритель.

Главное, чтобы предыдущим владельцем эти расходы не учитывались при расчете налога. Такое нововведение применяется в отношении доходов, полученных с 1 января 2019 г.

До внесения поправок НК РФ не предусматривал возможности при продаже имущества, полученного в дар от близкого родственника, учесть расходы на его приобретение, поскольку они были понесены другим человеком.

В случае если имущество получено в дар от иных лиц, не являющихся близкими родственниками, возникает необходимость уплаты налога. При продаже этого имущества менее чем через 3 года одаряемый снова должен уплатить налог, но уже как с дохода, полученного при продаже. Именно в этом случае во избежание двойного налогообложения законодатель говорит о том, что можно учесть в расходах сумму, с которой был уплачен налог при получении дара.

Нововведение распространяется на доходы, полученные с 1 января 2019 г.

Также ранее возникал вопрос: рыночную или кадастровую стоимость принимать в качестве дохода за подаренное имущество при расчете НДФЛ? Теперь этот вопрос четко урегулирован. Согласно новой статье 214.10 НК РФ, в случае передачи имущества в дар сумма налога будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Нововведение распространяется на доходы, полученные с 1 января 2020 г.

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Продажа имущества с материнским капиталом

Не забыли законодатели и про семьи, которые получили материнский капитал за второго ребенка. Напомним, что одним из условий применения, согласно ч. 3 ст. 7 закона № 256-ФЗ, сертификата на материнский капитал является улучшение жилищных условий.

Как и положено, по закону выделяют доли в имуществе на родителей и на детей. Например, через два года супруги решили продать квартиру. Если минимальный срок владения не соблюден, то возникает обязанность уплатить налог. Супруги смогут уменьшить налог с помощью вычета по расходам на покупку доли, а как же быть в этой ситуации с детьми? Ведь у них есть обязанность заплатить налог, но никаких расходов они не понесли. Следовательно, применить вычет в размере расходов на покупку доли в имуществе нельзя.

Теперь для снижения налогового бремени ребенка, законодатели разрешили учесть расходы родителей, которые они понесли при покупке квартиры.

Иными словами, если раньше применять вычет в размере расходов, связанных с покупкой имущества, могли только родители, то в связи с изменениями вычет смогут применить и дети, несмотря на то что фактически расходы ими оплачены не были. Совершить эту процедуру также возможно, если уже применялся вычет при покупке квартиры или же вычет по процентам.

Еще одним приятным обстоятельством здесь выступает то, что изменение распространяется на доходы, полученные с 2017 г.

Уменьшение минимального срока владения для единственного имущества

Особенно приятным изменением является дополнение подпунктом 4 в п. 3 ст. 217.1 НК РФ, где говорится, что минимальный срок владения единственным жильем составит три года. Единственным жильем является пригодное для постоянного проживания помещение, находящееся в собственности у гражданина на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю. Таким образом, единственное жилье теперь можно будет продать без необходимости уплаты налога через три года. Действует нововведение в отношении доходов, полученных с 1 января 2020 г.

Стоит отметить, что новый минимальный срок владения распространяется не только на недвижимое имущество, но и на земельный участок на котором расположено такое жилое помещение, хозяйственное строение и сооружение. Также законодатель предусмотрел ситуацию, когда фактически налогоплательщик владеет уже не единственным жильем, а двумя объектами недвижимости. Такое жилье все равно будет признано единственным в ситуации, когда налогоплательщиком приобретено новое имущество в течение 90 календарных дней до момента перехода права собственности на единственное жилье от налогоплательщика к покупателю (абз. 2 пп. 4 п. 3 ст. 217.1).

С учетом всех вышеописанных поправок, хочется отметить, что в интересах налогоплательщика самому подать вовремя декларацию 3 — НДФЛ и учесть возможность применения вычетов, так как теперь налоговый орган сможет самостоятельно, на основе имеющихся данных или данных из РОСРЕЕСТРА, вычислять налоговую базу и высчитывать налог, который придется уплатить.