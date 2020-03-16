Что из-за коронавируса сделать работодателю. И на сколько оштрафуют, если не сделать

Как распознать коронавирус у сотрудника. Какие меры рекомендует (сильно рекомендует) Роспотребнадзор и какими санкциями он грозит.

Минздрав предупреждает, что специфические средства профилактики коронавируса не разработаны. Но в целях воспрепятствования передачи возбудителя инфекции рекомендуется мыть руки, надевать медицинские маски, проводить дезинфекцию, обеззараживать воздух. Также сотрудники компаний могут орошать слизистые носа изотоническим раствором хлорида натрия, использовать лекарства для местного применения, имеющие барьерные функции.

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Как проводить дезинфекцию

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По данным Роспотребнадзора, коронавирусы имеют низкую устойчивость к дезинфицирующим средствам. Поэтому для профилактики и борьбы с инфекциями следует проводить профилактическую и очаговую (текущую, заключительную) дезинфекцию. Использовать можно хлорактивные, кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 процента), катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) (в концентрации не менее 0,5 процента), третичные амины (в концентрации не менее 0,05 процента), полимерные производные гуанидина (в концентрации не менее 0,2 процента), а также спиртовые кожные антисептики и дезинфицирующие средства.

Обеззараживать нужно все поверхности в помещениях, предназначенных для пребывания людей.

Профилактическую дезинфекцию следует проводить немедленно, как только появилась угроза заболевания. Она включает личную гигиену — частое мытье рук с мылом или протирание их кожными антисептиками, регулярное проветривание помещений, влажную уборку. Прекращать такие мероприятия рекомендуется только через 5 дней после ликвидации угрозы.

Текущая дезинфекция проводится при подтвержденном заболевании. В этом случае используют дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в присутствии людей. Обеззараживание осуществляется методами протирания, а также с помощью ультрафиолета, аэрозолей и дезинфицирующих средств. Заключительная дезинфекция необходима после выбытия больного из очага — следует использовать наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислородактивных соединений.

Предписания организациям общепита

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Роспотребнадзор рекомендует руководству организаций общепита не допускать к работе сотрудников с повышенной температурой, кашлем и насморком. Остальной персонал необходимо обеспечить одноразовыми масками из расчета 1 штука на три часа для одного работника, дезинфицирующими салфетками, антисептиками для обработки рук и иными асептическими средствами. Дезинфекцию можно проводить только средствами обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, разрешенными к применению в организациях общепита.

Профилактическая дезинфекция, помимо мер личной гигиены, также предполагает дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, влажную уборку. Проветривать помещение и протирать поверхности, включая ручки, столы, спинки стульев, дезинфицирующими салфетками следует через каждые 6 часов. Также нужно соблюдать концентрацию раствора согласно инструкции.

Для мытья посуды рекомендуется использовать посудомоечные машины с режимами обработки, обеспечивающими дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 °C в течение 90 минут. При ручной мойке должны быть предусмотрены трехсекционные ванны для столовой посуды и двухсекционные — для стеклянной посуды и столовых приборов. При этом ополаскивание посуды осуществляется в третьей секции проточной водой с температурой не ниже 65 °C.

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Рекомендации перевозчикам пассажиров

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Если по результатам предрейсового осмотра у водителя выявлены повышенная температура, кашель, насморк (проявления острой респираторной инфекции), то его нельзя допускать к работе. Остальных водителей нужно оснастить запасом одноразовых масок (одна на 3 часа), дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками и иными дезинфицирующими средствами. По окончании рабочей смены, а также не меньше 2 раз в сутки на долгих маршрутах, после высадки пассажиров необходимо проводить проветривание, влажную уборку салона и профилактическую дезинфекцию всех поверхностей. На длительных маршрутах допускается использование питьевой воды только в индивидуальных емкостях или одноразовой посуде. При этом во время перевозки нужно организовать сбор использованной одноразовой посуды и средств индивидуальной защиты в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты.

Рекомендуется проводить следующие виды дезинфекции:

профилактическую — это меры личной гигиены, влажная уборка салона, проветривание;

очаговую — проводится в инфекционном очаге при выявлении больного. Такая дезинфекция подразделяется на текущую (протирание дезинфицирующими средствами) и заключительную (проводится силами специализированных организаций после госпитализации больного и освобождения салона от людей).

Роструд рекомендовал не назначать командировки

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В Роструде предостерегли работодателей от отправки сотрудников в командировки в другие страны в связи с обострившейся там эпидемиологической ситуацией. Чиновники указывают на рекомендации коллег из Роспотребнадзора и Ростуризма, а также на нормы трудового законодательства. Согласно статье 212 ТК РФ работодатель обязан гарантировать защиту своих сотрудников во время выполнения работы.

При этом ведомство обращает внимание, что работник вправе отказаться от командировки только на основаниях, предусмотренных ТК РФ и трудовым соглашением.

1. Можно не выполнять поручение, не прописанное в договоре.

2. Для направления в командировку отдельных сотрудников необходимо их согласие, это:

матери детей до 3 лет;

родители-одиночки детей до 5 лет;

родители детей-инвалидов;

сотрудники, ухаживающие за больными родственниками.

3. Командировки запрещены для следующих работников:

беременных;

несовершеннолетних (кроме сфер спорта и культуры);

направленных работодателем на учебу (кроме связанных с ее прохождением);

инвалидов при наличии соответствующих противопоказаний;

кандидатов на время участия в выборах.

Как распознать коронавирус у сотрудника

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Минздрав выпустил временные рекомендации, где сообщил, что заподозрить инфицирование коронавирусом можно в случаях клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии в сочетании со следующими признаками:

поездка в эпидемиологически неблагополучные по 2019-nCoV страны и регионы за 14 дней до появления симптомов;

тесные контакты за последние 14 дней с инфицированными.

В качестве симптомов острой респираторной вирусной инфекции при 2019-nCoV в 90 процентах случаев зафиксированы повышение температуры тела, сухой или с небольшим количеством мокроты кашель (в 80 процентах случаев), одышка (55 процентов), миалгии и утомляемость (44 процента), ощущение заложенности в грудной клетке (> 20 процентов). Первыми симптомами могут быть миалгия (11 процентов), спутанность сознания (9 процентов), головные боли (8 процентов), кровохарканье (5 процентов), диарея (3 процента), тошнота, рвота, сердцебиение (без температуры).

При этом наиболее вероятным случаем заболевания 2019-nCoV ведомство называет наличие клинических проявлений тяжелой пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), сепсиса в сочетании с вышеуказанными признаками. Однако точность инфицирования в любом случае подтверждают положительные результаты лабораторных тестов.

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Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток.

Лицо, не выполнившее предписание органа санэпиднадзора, могут оштрафовать

В связи с распространением коронавируса Роспотребнадзор напомнил гражданам и компаниям об обязательности исполнения официальных предписаний. Согласно ст. 50 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 № 3 в случае возникновения угрозы распространения инфекционных заболеваний должностные лица, осуществляющие санэпиднадзор, вправе требовать и давать обязательные для исполнения предписания по вопросам:

проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,

меднаблюдения,

медобследования,

изоляции или госпитализации,

выполнения работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных заболеваний, в помещениях, где имеются условия для возникновения инфекций.

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Неповиновение такому требованию наказывается по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ предупреждением или штрафом от 500 до 1 тыс. рублей для граждан и от 2 до 4 тыс. рублей — для должностных лиц.

Если зафиксировано нарушение санитарного законодательства и требование о его устранении не выполнено в отведенный срок, то: