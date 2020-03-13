Клерк.Ру

Компании должны купить пятидневный запас антисептиков, а сотрудники не есть на работе. Роспотребнадзор выпустил письмо

Роспотребнадзор выпустил целое письмо для работодателей в целях борьбы с инфекцией.

В целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, руководителям организаций любых организационно-правовых форм предписывается:

  • Держать на месте антисептики (не менее чем пятидневный запас) и обрабатывать руки сотрудникам при входе.
  • Измерять работникам температуру.
  • Проверять, вызывают ли заболевшие себе врачей.
  • Отправлять на двухнедельный карантин прилетевших из стран «черного списка».
  • Напоминать работникам о соблюдении гигиены.
  • Качественно убирать помещения.
  • Каждые два часа проветривать помещение.
  • Применять в помещениях бактерицидные лампы.
При этом, рекомендовано ограничить:

  • Любые корпоративные мероприятия.
  • Направление сотрудников, в страны, где зарегистрирована инфекция.
  • Поездки в такие страны в отпуск.
Отдельно написали про прием пищи:

📌 Реклама
Отключить

  • Использовать одноразовую посуду.
  • Многоразовую посуду мыть при температуре не ниже 65 градусов по Цельсию.
  • Запретить прием пищи на рабочих местах.
  • Если нет отдельной столовой, выделить комнату для приема пищи, с раковиной для мытья рук с горячей водой.
И в итоге — при поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора, незамедлительно предоставлять информацию о контактах с инфицированными.

А вот и само письмо:

РПН1РПН2РПН3

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить