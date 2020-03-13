Компании должны купить пятидневный запас антисептиков, а сотрудники не есть на работе. Роспотребнадзор выпустил письмо

Роспотребнадзор выпустил целое письмо для работодателей в целях борьбы с инфекцией.

В целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, руководителям организаций любых организационно-правовых форм предписывается:

Держать на месте антисептики (не менее чем пятидневный запас ) и обрабатывать руки сотрудникам при входе.

) и обрабатывать руки сотрудникам при входе. Измерять работникам температуру.

Проверять, вызывают ли заболевшие себе врачей.

Отправлять на двухнедельный карантин прилетевших из стран «черного списка».

Напоминать работникам о соблюдении гигиены.

Качественно убирать помещения.

Каждые два часа проветривать помещение.

Применять в помещениях бактерицидные лампы.

При этом,

Любые корпоративные мероприятия.

Направление сотрудников, в страны, где зарегистрирована инфекция.

Поездки в такие страны в отпуск.

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Отдельно написали про прием пищи:

Использовать одноразовую посуду.

Многоразовую посуду мыть при температуре не ниже 65 градусов по Цельсию.

Запретить прием пищи на рабочих местах.

Если нет отдельной столовой, выделить комнату для приема пищи, с раковиной для мытья рук с горячей водой.

И в итоге — при поступлении запроса из территориальных органов Роспотребнадзора, незамедлительно предоставлять информацию о контактах с инфицированными.

А вот и само письмо: