Компании должны купить пятидневный запас антисептиков, а сотрудники не есть на работе. Роспотребнадзор выпустил письмо

Роспотребнадзор выпустил целое письмо для работодателей в целях борьбы с инфекцией.
В целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, руководителям организаций любых организационно-правовых форм предписывается:
- Держать на месте антисептики (не менее чем пятидневный запас) и обрабатывать руки сотрудникам при входе.
- Измерять работникам температуру.
- Проверять, вызывают ли заболевшие себе врачей.
- Отправлять на двухнедельный карантин прилетевших из стран «черного списка».
- Напоминать работникам о соблюдении гигиены.
- Качественно убирать помещения.
- Каждые два часа проветривать помещение.
- Применять в помещениях бактерицидные лампы.
- Любые корпоративные мероприятия.
- Направление сотрудников, в страны, где зарегистрирована инфекция.
- Поездки в такие страны в отпуск.
- Использовать одноразовую посуду.
- Многоразовую посуду мыть при температуре не ниже 65 градусов по Цельсию.
- Запретить прием пищи на рабочих местах.
- Если нет отдельной столовой, выделить комнату для приема пищи, с раковиной для мытья рук с горячей водой.
А вот и само письмо: