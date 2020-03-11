Прежде всего нужно понять, что деньги — это далеко не все. Нельзя ограничиваться одной лишь денежной мотивацией — не всегда это работает и не у всех компаний есть возможность постоянно удерживать сотрудников деньгами и платить им больше, чем конкуренты.

Если вы просто назначите высокие оклады, к вам будут стекаться люди, которые хотят получать больше, отсидев положенное количество часов. А платить меньше за плохую работу вы не сможете, потому что оклад урезать нельзя, и у вас не будет возможности для маневров. А вам нужно, чтобы человек хотел работать лучше и больше.

Правило № 1. Разделите зарплату на части — фиксированную и переменные

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Фиксированную сотрудник получает в любом случае, а вот остальное нужно заработать. Это может быть премия за выполненный объем, за соблюдение сроков, за отсутствие ошибок и т.д. Тогда сотрудник получит полную сумму только если отработает на все 100%, а не просто отсидит в офисе. Причем фиксированная часть должна быть существенно меньше полной, например, 30-50%, потому что выкладываться за лишние 2-3 тысячи рублей человек не будет.

Правило № 2. Используйте условно-денежную мотивацию

Это когда сотрудник получает от компании материальные блага, но не в виде денег. Денежную премию быстро потратят и забудут, а вот совместную поездку или подаренный телефон будут помнить долго, и это повысит лояльность сотрудников к работодателю. Только подарок должен быть нужным, иначе достигнете противоположного эффекта, поэтому подходите к выбору индивидуально.

Правило № 3. Не пренебрегайте неденежными поощрениями

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Не хлебом единым жив человек и благодарность, грамота, доброе слово, упоминание в корпоративном СМИ и другие способы признания заслуг могут быть не менее эффективными, чем деньги. Человеку нужно знать, что его ценят. Иногда даже просто поговорив с человеком можно подстегнуть в нем желание работать.

Правило № 4. Разработайте адекватную тарифную сетку, чтобы бухгалтеры хотели расти в должности

Если рядовой бухгалтер получает у вас 25 тысяч рублей, а ведущий или начальник отдела — 30 тысяч, то ни о каком стремлении работать лучше и расти не может быть и речи, потому что разница в доходах маленькая, а работы и ответственности у старших по должности намного больше. Разница в доходах у бухгалтеров разного уровня должна быть существеннее. Причем если на начальной позиции у бухгалтера будет маленькая зарплата, а уже на следующей ступени существенно выше, сразу «отвалятся» те, кто идет работать только ради денег, а останутся люди с желанием расти и развиваться.

Правило № 5. Не уравнивайте сотрудников во всем

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Когда один работает посредственно, а другой старается вовсю, но зарабатывают они одинаково, у второго быстро пропадет желание делать больше и лучше. Такая беда есть во многих крупных компаниях, где нет никакой гибкости в оплате труда и поощрениях.

Правило № 6. Исключите самодурство и формальный подход

Если бухгалтер работает хорошо и выдает нужный результат, какой смысл наказывать его за опоздания и личные разговоры по телефону? Вам шашечки или ехать?

Главное, нужно понять, что мотивация — это процесс постоянный и творческий. Не думайте, что раз повысив всем зарплату на 5 тысяч рублей, вы получите в ответ рвение и старание на долгое время. Выделяйте ключевых специалистов, мотивируйте их больше. Выясняйте, что мешает сотрудникам работать лучше, и постоянно придумывайте новые способы мотивации, сочетайте их между собой.