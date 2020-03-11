Маркировка не обойдет стороной и бюджетные организации

Бухгалтерия госсектора 📌 Реклама

Деятельность учреждений строго регламентирована законодательством и направлена на предоставление различных государственных и муниципальных услуг населению или различным организациям. Из бюджета соответствующего уровня на покрытие расходов, производимых в процессе деятельности учреждения, ему выделяют финансирование. Другими словами учреждения являются «последним звеном» в сложном процессе исполнения расходной части любого бюджета.

Однако, учреждениям предоставлено право ведения предпринимательской деятельности — но строго в рамках уставных целей. При этом большая часть учреждений получает доходы от оказания различных услуг (научных, образовательных, культурных и т.п.). Но некоторые учреждения занимаются и производством товаров. Например, сеть учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН) является, пожалуй, крупнейшим производителем самых разных товаров среди учреждений бюджетной сферы. Кроме того, существуют различные учреждения дополнительного профобразования, учебные комбинаты, на которых в образовательных целях организовано производство товаров. Такие товары учреждения затем могут реализовывать на различных выставках, ярмарках, фестивалях и других подобных мероприятиях.

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В ходе хозяйственной деятельности могут возникать ситуации, когда руководитель учреждения принимает решение о реализации ненужного, неиспользуемого имущества. Например, учреждение приобрело комплект автомобильных шин для служебной машины. Но машина попала в аварию и была списана. Других машин, на которые могли бы быть установлены приобретенные автомобильные шины, в учреждении не числится. Поэтому руководитель принимает решение реализовать их, а вырученные денежные средства использовать на нужды учреждения.

До недавнего времени хозяйственные операции по реализации товаров учреждениями не вызывали особых проблем. Однако уже в этом году ситуация изменилась в связи с введением системы мониторинга маркированных товаров.

Особенно это актуально для тех учреждений, которые в уставных целях занимаются производством и реализацией изделий легкой промышленности (трикотажа), обуви и некоторых технологичных изделий.

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Поэтому должностным лицам всех учреждений целесообразно в самое ближайшее время проанализировать хозяйственную деятельность и принять решение о статусе учреждения в системе мониторинга маркируемых товаров. А выбранный учреждением статус определит возможности хозяйственной деятельности учреждения в ближайшей перспективе.

Выбор статуса

Так, например, согласно пункту 2 Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации (утв. постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 № 1956) участниками оборота товара не являются юридические лица, приобретающие товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей). Аналогичные указания содержатся и в других постановлениях Правительства РФ, определяющих правила маркировки соответствующих товаров.

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А поскольку учреждения приобретают товары для собственных нужд, следовательно, такие товары изначально не предназначаются для последующей перепродажи. В пункте 3 статьи 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о контрактной системе как раз говорится, что целью осуществления учреждениями закупок являются обеспечение государственных и муниципальных нужд для выполнения функций и полномочий государственных органов РФ, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, государственных органов субъектов РФ, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов.

Таким образом, учреждения по своей сути — это конечные потребители маркированных товаров.

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Тем не менее, выбор статуса «конечный потребитель» имеет определенные последствия.

Статус «Конечный потребитель»

— не ведет приносящую доход деятельность;

— не планирует реализовывать имущество и активы;

— не занимается производством товаров, а только оказывает услуги,

В системе мониторинга маркированных товаров такое учреждение является полноценным конечным потребителем. И в этом году предпринимать какие-то дополнительные управленческие решения руководству учреждения не нужно.

Статус «Участник»

— производит товары, отнесенные к маркируемым;

— планирует реализовывать имущество, относимое к маркируемым товарам;

— получает доходы в результате перепродажи маркируемых товаров,

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то такое учреждение должно стать участником системы маркировки товаров в статусе производителя или продавца.

Напомним, что к маркируемым товарам относят лекарственные препараты, парфюмерную продукцию, шины и покрышки, товары легкой промышленности, фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки, обувь, велосипеды, постельное белье, верхнюю одежду (пальто, накидки, куртки, лыжная экипировка) для мужчин и женщин, табачные изделия, трикотажные вещи ручной и машинной вязки, одежду из кожи, молочные продукты и ряд других товаров.

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Отметим, что статьей 15.12 КоАП установлена административная ответственность за нарушения при производстве или продаже товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, а именно за производство или продажу таких товаров без соответствующей маркировки, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации. Данной статьей предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере от 5000 до 15000 рублей, а для юридических лиц — от 50000 до 300000 рублей. Кроме того допускается конфискация предметов административного правонарушения.

И если вдруг?

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И в этом случае учреждению следует до предложения этих товаров для реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте реализации (продажи), внести в информационную систему мониторинга следующие сведения:

а) идентификационный номер налогоплательщика участника оборота товаров;

б) код идентификации, или код идентификации комплекта, или код идентификации набора, возвращаемых в оборот (в случае если средство идентификации не повреждено и не утрачено);

в) новый код идентификации, или код идентификации комплекта, или код идентификации набора (в случае необходимости, если средство идентификации утрачено или повреждено).

Обратите внимание, что такой порядок действий предполагает наличие у учреждения статуса участника оборота товаров. Но такого статуса учреждение до возникновения рассматриваемой ситуации не имело. Поэтому, чтобы решить свою задачу учреждению нужно пройти весь цикл регистрации в системе мониторинга маркируемых товаров, и только после этого продавать неиспользуемое имущество.

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Заключение

Можно предположить, что нормативные документы по маркировке товаров и далее будут корректироваться. Поэтому учреждениям нужно внимательно следить за всеми изменениями нормативных документов, чтобы своевременно принять управленческие решения.