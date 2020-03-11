Маркировка не обойдет стороной и бюджетные организации

Деятельность учреждений строго регламентирована законодательством и направлена на предоставление различных государственных и муниципальных услуг населению или различным организациям. Из бюджета соответствующего уровня на покрытие расходов, производимых в процессе деятельности учреждения, ему выделяют финансирование. Другими словами учреждения являются «последним звеном» в сложном процессе исполнения расходной части любого бюджета.
Однако, учреждениям предоставлено право ведения предпринимательской деятельности — но строго в рамках уставных целей. При этом большая часть учреждений получает доходы от оказания различных услуг (научных, образовательных, культурных и т.п.). Но некоторые учреждения занимаются и производством товаров. Например, сеть учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН) является, пожалуй, крупнейшим производителем самых разных товаров среди учреждений бюджетной сферы. Кроме того, существуют различные учреждения дополнительного профобразования, учебные комбинаты, на которых в образовательных целях организовано производство товаров. Такие товары учреждения затем могут реализовывать на различных выставках, ярмарках, фестивалях и других подобных мероприятиях.
В ходе хозяйственной деятельности могут возникать ситуации, когда руководитель учреждения принимает решение о реализации ненужного, неиспользуемого имущества. Например, учреждение приобрело комплект автомобильных шин для служебной машины. Но машина попала в аварию и была списана. Других машин, на которые могли бы быть установлены приобретенные автомобильные шины, в учреждении не числится. Поэтому руководитель принимает решение реализовать их, а вырученные денежные средства использовать на нужды учреждения.
До недавнего времени хозяйственные операции по реализации товаров учреждениями не вызывали особых проблем. Однако уже в этом году ситуация изменилась в связи с введением системы мониторинга маркированных товаров.
Особенно это актуально для тех учреждений, которые в уставных целях занимаются производством и реализацией изделий легкой промышленности (трикотажа), обуви и некоторых технологичных изделий.
Отметим, что без соответствующей маркировки таких товаров специальными кодами DataMatrix учреждение не может их продать, перевозить и хранить.
Поэтому должностным лицам всех учреждений целесообразно в самое ближайшее время проанализировать хозяйственную деятельность и принять решение о статусе учреждения в системе мониторинга маркируемых товаров. А выбранный учреждением статус определит возможности хозяйственной деятельности учреждения в ближайшей перспективе.
Выбор статуса
Как было сказано выше, учреждения, как правило, являются «последним звеном» в процессе исполнения бюджета по расходам. Поэтому большинство государственных и муниципальных учреждений не будут обладать статусом участника оборота маркируемых товаров.
Так, например, согласно пункту 2 Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации (утв. постановлением Правительства РФ от 31.12.2019 № 1956) участниками оборота товара
не являются юридические лица, приобретающие товары для использования в целях, не связанных с их последующей реализацией (продажей). Аналогичные указания содержатся и в других постановлениях Правительства РФ, определяющих правила маркировки соответствующих товаров.
А поскольку учреждения приобретают товары для собственных нужд, следовательно, такие товары изначально не предназначаются для последующей перепродажи. В пункте 3 статьи 13 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о контрактной системе как раз говорится, что целью осуществления учреждениями закупок являются обеспечение государственных и муниципальных нужд для выполнения функций и полномочий государственных органов РФ, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, государственных органов субъектов РФ, органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных органов.
Таким образом, учреждения по своей сути — это конечные потребители маркированных товаров.
Отметим, что конечными потребителями учреждения являются и в том случае, когда закупаемые товары предназначены не для нужд самого учреждения, а для предоставления определенным группам граждан. Например, учреждение приобрело обувь для последующего предоставления малоимущим гражданам или сиротам. Или другой пример: учреждение приобрело обмундирование для выдачи своим сотрудникам. Такие действия учреждения совершают в рамках выполнения определенных требований нормативных актов, а раздача товаров или выдача обмундирования в этих случаях не предполагает продажу данным пользователям.
Тем не менее, выбор статуса «конечный потребитель» имеет определенные последствия.
Статус «Конечный потребитель»
Учреждению не о чем беспокоиться, если оно:
— не ведет приносящую доход деятельность;
— не планирует реализовывать имущество и активы;
— не занимается производством товаров, а только оказывает услуги,
В системе мониторинга маркированных товаров такое учреждение является полноценным конечным потребителем. И в этом году предпринимать какие-то дополнительные управленческие решения руководству учреждения не нужно.
Статус «Участник»
Однако, в случае, если учреждение:
— производит товары, отнесенные к маркируемым;
— планирует реализовывать имущество, относимое к маркируемым товарам;
— получает доходы в результате перепродажи маркируемых товаров,
то такое учреждение должно стать участником системы маркировки товаров в статусе производителя или продавца.
Напомним, что к маркируемым товарам относят лекарственные препараты, парфюмерную продукцию, шины и покрышки, товары легкой промышленности, фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки, обувь, велосипеды, постельное белье, верхнюю одежду (пальто, накидки, куртки, лыжная экипировка) для мужчин и женщин, табачные изделия, трикотажные вещи ручной и машинной вязки, одежду из кожи, молочные продукты и ряд других товаров.
Поэтому должностным лицам учреждения необходимо обеспечить приобретение специального оборудования и программного обеспечения, обучить персонал и зарегистрировать учреждение в системе «Честный знак». В противном случае учреждение не сможет осуществлять свою деятельность, связанную с реализацией маркируемых товаров.
Отметим, что статьей 15.12 КоАП установлена административная ответственность за нарушения при производстве или продаже товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, а именно за производство или продажу таких товаров без соответствующей маркировки, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации. Данной статьей предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере от 5000 до 15000 рублей, а для юридических лиц — от 50000 до 300000 рублей. Кроме того допускается конфискация предметов административного правонарушения.
И если вдруг?
Наиболее сложным представляется случай, когда учреждение изначально не считало себя участником оборота маркированных товаров, но в силу определенных обстоятельств вынуждено принять решение реализовать приобретенные товары. Например, возникла ситуация, описанная выше, когда руководитель учреждения принял решения продать неиспользуемые в учреждении автомобильные шины.
И в этом случае учреждению следует до предложения этих товаров для реализации (продажи), в том числе до их выставления в месте реализации (продажи), внести в информационную систему мониторинга следующие сведения:
а) идентификационный номер налогоплательщика участника оборота товаров;
б) код идентификации, или код идентификации комплекта, или код идентификации набора, возвращаемых в оборот (в случае если средство идентификации не повреждено и не утрачено);
в) новый код идентификации, или код идентификации комплекта, или код идентификации набора (в случае необходимости, если средство идентификации утрачено или повреждено).
Обратите внимание, что такой порядок действий предполагает наличие у учреждения статуса участника оборота товаров. Но такого статуса учреждение до возникновения рассматриваемой ситуации не имело. Поэтому, чтобы решить свою задачу учреждению нужно пройти весь цикл регистрации в системе мониторинга маркируемых товаров, и только после этого продавать неиспользуемое имущество.
Заключение
В первом полугодии 2020 года проводится тестирование систем мониторинга маркируемых товаров. Кроме того, учитывая определенные сложности с переходом на маркировку товаров участниками этой системы, Правительство РФ скорректировало сроки начала обязательной маркировки отдельных видов товаров. Так, постановлением от 28 февраля 2020 года № 215 Правительство РФ продлило срок проведения эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочных продуктов, изготовленных промышленным способом и упакованных в потребительскую тару, до 31 марта текущего года, а постановлением от 29 февраля 2020 года № 216 — перенесло срок ведения обязательной маркировки обувных товаров с 1 марта на 1 июля текущего года.
Можно предположить, что нормативные документы по маркировке товаров и далее будут корректироваться. Поэтому учреждениям нужно внимательно следить за всеми изменениями нормативных документов, чтобы своевременно принять управленческие решения.