Электронные трудовые книжки: на что обратил внимание ПФР

В связи с переходом на электронные трудовые книжки у кадровиков, бухгалтеров и самих работников накопилось много вопросов по электронным трудовым книжкам, которые не нашли прямого отражения в законодательстве.
Можно ли вести трудовую книжку, как раньше — в бумажном формате?Да, можно. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее письменное заявление в произвольной форме до конца 2020 года. В таком случае трудовая книжка будет вестись и в старом, и в новом формате одновременно.
Работодатель продолжит вести трудовую на бумаге и в том случае, если работник не подаст заявление до конца 2020 года.
Все работники могут сохранить прежний формат трудовой книжки?Все, у кого трудовая книжка уже есть или появится до конца 2020 года, могут сохранить ее в традиционном формате.
Если человек устраивается на свою первую работу в 2021 году или позже, данные о его трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.
Что делать с бумажной трудовой после перехода на электронную, можно выкидывать?Если человек выбирает электронную трудовую книжку, это не значит, что бумажная трудовая перестает использоваться и теряет свою значимость.
Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии трудовой книжки фиксируют только сведения начиная с 2020 года.
Как можно получить сведения из электронной трудовой книжки?Сведения из электронной трудовой книжки можно получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и на Портале госуслуг.
Чтобы войти в личный кабинет, необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте госуслуг. Если уже зарегистрированы на портале, для входа в личный кабинет на сайте ПФР используйте ваши логин и пароль.
Информацию из электронной трудовой книжки можно получить также в бумажном виде, подав заявку:
- работодателю (по последнему месту работы);
- в территориальном органе Пенсионного фонда России;
- в многофункциональном центре (МФЦ/Мои документы).
В течение какого периода работодателю необходимо представлять сведения в ПФР?С 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц необходимо сдавать в Пенсионный фонд ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, идущего за отчетным.
С 1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу или увольнения нужно представлять не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема на работу или увольнения.