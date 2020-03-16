Неустойка за нарушение договора: расчет и проводки

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой — это способ упрощенной компенсации потерь, связанных с нарушением обязательств. Использование неустойки предпочтительнее в отношении обязательств, вытекающих из договоров поставки, подряда и других, так как интересы кредитора связаны с достижением определенных результатов и не связаны с получением денежной суммы от должника.

Довольно часто при заключении хозяйственного договора стороны предусматривают уплату неустойки. Правовое регулирование неустойки обеспечивает § 2 главы 23 Гражданского кодекса Российской Федерации «Обеспечение исполнения обязательств».

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

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Из текста статьи 330 ГК РФ вытекает, что неустойка может быть законной и договорной. Договорная неустойка устанавливается по соглашению сторон, при этом стороны самостоятельно определяют ее размер, а также порядок исчисления. Под законной неустойкой понимается неустойка, установленная законом.

Примером такой неустойки может служить неустойка за нарушение договорных условий контракта при госзакупках, на что указывает пункт 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Кредитор вправе требовать уплаты законной неустойки независимо от того, предусмотрена ли она договором или нет. Следует иметь в виду, что размер законной неустойки с согласия партнеров может быть повышен, но только в том случае, если это не запрещено законом (ст. 332 ГК РФ).

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Статья 330 ГК РФ определяет два вида неустойки — штраф и пени. Неустойка в виде штрафа представляет собой, как правило, фиксированную величину, закрепленную в соглашении, а пени — величину, которая зависит от периода времени, в течение которого нарушаются права кредитора.

Обратите внимание, что по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков, на это прямо указано в пункте 1 статьи 330 ГК РФ. Такого же мнения придерживаются и судебные органы, о чем свидетельствуют, например, постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 20.01.2014 по делу № А33-12334/2013, от 27.12.2013 по делу № А33-2754/2013, от 26.11.2012 по делу № А58-1504/2012, ФАС Дальневосточного округа от 26.11.2013 № Ф03-5487/2013 по делу № А37-4143/2012 и другие.

В соответствии с пунктом 2 статьи 330 ГК РФ кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, только если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Отметим, что основания ответственности за нарушение обязательств установлены статьей 401 ГК РФ. Во всех остальных случаях при наличии доказательств, что права кредитора нарушены, он вправе предъявить виновной стороне штрафные санкции.

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Согласно статье 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24.09.2013 по делу № А56-67023/2012).

Обычно положения об уплате штрафных санкций прописываются непосредственно в самом договоре. Однако они могут быть отражены и в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью основного договора. При этом можно рекомендовать сторонам все-таки прописывать условие о неустойке, а также ее размеры в основном договоре, поскольку это намного упростит «процедуру требований» потерпевшей стороны.

Отметим, что уплата штрафов и пеней предусмотренная в договоре, еще ничего не доказывает. Ведь должник может посчитать, что он полностью выполнил все свои обязательства и не должен уплачивать штрафы. Более того, между сторонами могут возникнуть разногласия по поводу размеров штрафов и так далее. Таким образом, для того чтобы подтвердить свое согласие на уплату штрафов и пеней, должник должен направить контрагенту письмо, в котором указываются размер санкций и срок их уплаты.

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При установлении размера неустойки следует помнить о правилах статьи 333 ГК РФ, в которых закреплено право суда на снижение неустойки, если ее размер явно несоизмерим с последствиями нарушения обязательства. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Обращаем ваше внимание на то, что правила статьи 333 ГК РФ не затрагивают право должника на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 404 ГК РФ и право кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных статьей 394 ГК РФ.

Следует иметь в виду, что неустойка, как способ обеспечения обязательства, фактически может быть применена к любому из обязательств, возникающих у сторон хозяйственного договора. То есть неустойка может применяться как к поставщику, например, недопоставившему или допустившему просрочку товаров, так и к покупателю, просрочившему его оплату.

Далее рассмотрим порядок отражения в учете должника неустоек (штрафов, пеней) уплачиваемых им за нарушение договорных обязательств.

Бухгалтерский учет

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Согласно пункту 11 Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету „Расходы организации“ ПБУ 10/99» (далее — ПБУ 10/99) в бухгалтерском учете должника уплачиваемые неустойки (штрафы, пени) за нарушение договорных обязательств включаются в состав прочих расходов.

В соответствии с пунктом 14.2 ПБУ 10/99 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных организацией убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных организацией. После признания (присуждения) неустойки должник относит ее на увеличение прочих расходов и в том же отчетном периоде делает бухгалтерскую запись на соответствующую сумму:

Дебет 91-2 «Прочие расходы» Кредит 76-2 «Расчеты по претензиям» — отражены штрафные санкции за нарушение договорных обязательств, присужденные судом или признанные организацией.

Погашение задолженности перед кредитором оформляется бухгалтерской записью:

Дебет 76-2 «Расчеты по претензиям» Кредит 51 «Расчетные счета» — оплачены штрафные санкции за нарушение договорных обязательств.

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Пример (для упрощения примера все расчеты приведены без НДС) 01.02.2019 организация «А» (продавец) отгрузила компании «Б» (покупатель) партию товара на сумму 260 тыс. руб. Согласно условиям договора оплата за товар должна быть произведена не позднее 03.04.2019, за просрочку платежа предусмотрена неустойка в размере 0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Компания «Б» оплатила товар 10.04.2019, тем самым нарушив условия договора. В бухучете компании «Б» данные хозяйственные операции были отражены следующим образом: 01.02.2019 Дебет 41 «Товары» Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — 260 тыс. руб. — приняты товары к учету. 10.04.2019 Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 51 «Расчетные счета» — 260 тыс. руб. — отражена оплата за товар. Дебет 91-2 «Прочие расходы» Кредит 76-2 «Расчеты по претензиям» — 5460 руб. (260 тыс. руб. х 0,3% х 7 дней) — отражена неустойка за просроченный платеж за приобретенные товары. Дебет 76-2 «Расчеты по претензиям» Кредит 51 «Расчетные счета» — 5460 руб. — перечислена сумма неустойки.

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Следует иметь в виду, что при отсутствии в договоре поставки условия о неустойке за просрочку исполнения денежного обязательства пострадавшая сторона может требовать уплаты ей процентов по статье 395 ГК РФ, а также возмещения причиненных убытков. Однако в такой ситуации пострадавшая сторона должна предварительно доказать факт причинения убытков.

Если в договоре поставки нет соглашения о неустойке за нарушение неденежных обязательств, то покупатель не вправе требовать уплаты процентов, а может рассчитывать только на возмещение убытков, которые ему придется предварительно доказать.

Как уже было отмечено, в отсутствие договорной неустойки пострадавшая сторона вправе требовать выплаты законной неустойки. Если же на момент возникновения конфликта между партнерами законная неустойка утратила силу, то пострадавшая сторона вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.

Заметим, что неустойка как способ обеспечения обязательства фактически может быть применена к любому из обязательств, возникающих у сторон по договору поставки.

Налоговый учет

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На основании пункта 1 статьи 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (в случаях, предусмотренных в статье 265 НК РФ — убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы.

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Так, в подпункте 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ установлено, что к внереализационным расходам относятся затраты в виде признанных должником или подлежащих уплате на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба.

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Таким образом, предусмотренная условиями договора неустойка за ненадлежащее исполнение договорных обязательств учитывается в составе внереализационных расходов в целях исчисления налога на прибыль организаций при условии соответствия таких расходов критериям, установленным статьей 252 НК РФ. Аналогичное мнение высказано в письмах Минфина России от 11.08.2015 № 03-03-06/1/46211, от 01.12.2014 № 03-03-06/1/61165.

Датой признания расходов в виде неустойки (штрафа, пени) налогоплательщика, определяющего доходы и расходы методом начисления, является дата признания штрафа либо дата вступления в законную силу решения суда (подп. 8 п. 7 ст. 272 НК РФ).

У налогоплательщиков, определяющих доходы и расходы кассовым методом, расходы в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций признаются для целей налогообложения прибыли после их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 НК РФ).

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