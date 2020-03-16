Готовится законопроект, уменьшающий возраст, с которого возникает право на получение страховой пенсии по старости для пожилых людей, имеющих трёх и более внуков.

Эта «внучатая» тема стала предметом обсуждения на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Законопроект

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР. Его цель — улучшение демографической ситуации в России.

Дело в том, что современное молодое поколение не имеет большого желания заводить детей. Это продиктовано и социальными, и экономическими факторами.

При рождении второго или третьего ребенка, родители уже не могут нормально работать, поскольку всё свое время они тратят на воспитание детей. В связи с этим закон депутатов от ЛДПР предлагает следующее:

Одна бабушка или один дед, при условии, что они имеют трех внуков, имеют право на выход на пенсию соответственно на 2 года ранее запланированного срока (мужчина в 63 года, женщина в 58 лет). При появлении внуков, возраст выхода на пенсию будет понижаться соответственно на 6 месяцев. Максимальный срок уменьшения пенсионного возраста (наличие более 12 внуков) будет составлять 6 лет и 6 месяцев.

«Принятие данного закона в части уменьшения возраста, с которого возникает право на страховую пенсию по старости для бабушек и дедов, имеющих трех и более внуков потребует разработки постановления Правительства, определяющего форму заявления для бабушки или деда с указанием возраста выхода на пенсию, порядок волеизъявления бабушки или деда (в части принятия решения у кого из указанных субъектов возникнет право на страховую пенсию по старости) и иные вопросы, не урегулированные в соответствии с проектируемыми положениями Федерального закона», — заключают депутаты ЛДПР.

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Что говорят люди

Казалось бы, люди должны порадоваться внедрению нового повода уйти на пенсию пораньше, но судя по комментариям наших читателей, особой радости не наблюдается. Люди раскритиковали данный проект.

Проанализировав комментарии, мы сформировали краткий перечень претензий граждан к этому предложению депутатов.

1. А до 58 бабушкиных лет кто будет помогать матери растить детей? 2. Некоторые бабушки, имея одного внука, нянчатся с ним постоянно, проводят с ребенком много времени. А некоторые бабушки, имея много внуков, вообще не уделяют им внимания, а иногда и вовсе игнорируют их. Так почему никудышная бабушка многих внуков должна уходить на пенсию раньше, чем хорошая бабушка одного внука? 3. У коренного населения средней полосы РФ 12 внуков — это явление редкое. А значит закон, большей частью, нацелен на какую-то другую «аудиторию». Людей это настораживает. 4. Если у внуков по 2 бабушки и 2 дедушки, как им делить между собой право на досрочный выход на пенсию? 5. Если вернуть все как было (выход на пенсию в 55/60 лет), то не надо изобретать никаких оснований для досрочной пенсии. «Верните старый возраст выхода на пенсию и не дурите людям мозги!!!», — пишут в комментариях.

Многие комментаторы отмечают, что предложение депутатов несерьезное. Люди отнеслись к нему с немалой долей иронии и в шутку, расширяя идею депутатов, предлагают свои варианты оснований для досрочной пенсии.

Вот, например, что пишут в комментариях:

У кого гемоглобин ниже, тому и на пенсию раньше.

У кого по 12 внуков, и чтобы 6 мальчиков и 6 девочек, и чтобы у детей один глаз будет карий, а другой голубой, тому на пенсию раньше.

У кого в квартире больше тараканов, тому на пенсию раньше.

Приведем некоторые комментарии читателей:

суррогат, иначе не назовёшь. В СССР была создана система: ясли, садики, школы...спортивные секции...Чтобы дети были опекой старших. Давали квартиры многодетным. А здесь — позволяют выходить на пенсию на ЦЕЛЫХ ДВА года раньше...Какая щедрость.

Я согласен — у меня уже 6 внуков. Может хоть прибавят что нить существенное. Типа на каждого внука — 1000 рублей. Но проблема — скоро и правнуки появиться могут — а это по каким расценкам? Думаю не менее 5000 рублей. Вот и заживем))

у меня 6 детей и при этом я не могу выйти типа по закону в 50 лет на пенсию -потому что есть условие, что младшему ребенку на момент назначения пенсии должно быть не менее 8 лет, а моим двойняшкам 5.5 лет в мои 50 лет... А про бабушек дак вообще смешно — если они даже матери пенсию не дают при таких условиях...

Напомним, что касается многодетных матерей, то женщины, имеющие 3 детей, согласно новому законодательству, имеют право выйти на пенсию на 3 года раньше общеустановленного пенсионного возраста — в 57 лет, 4 детей — в 56 лет. Женщинам, родившим 5 и более детей, пенсия будет назначена в 50 лет.

Основные требования для назначения пенсии многодетным мамам: 15 лет страхового стажа, необходимое количество пенсионных коэффициентов и воспитание ребенка до 8-летнего возраста.