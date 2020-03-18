Клерк.Ру

ООО + ИП = опасная связь

Практически все предприятия, имеющие долговременные связи с ИП, применяющими льготную систему налогообложения, автоматически попадают в зону пристального внимания налоговых органов.

Работа компаний с ИП вызывает интерес налоговиков, так как часто такое сотрудничество прикрывает схему ухода от налогов. Ведь ИП получает деньги на расчетный счет, который он использует для предпринимательской деятельности, затем может перевести их на свой личный счет и снять наличку.

Такая операция не облагается НДФЛ. Ее стоимость составляет 6 % плюс взносы во внебюджетные фонды, которые должен заплатить ИП, применяющий УСН. Кроме того юридическое лицо получает возможность уменьшить базу по налогу на прибыль в размере перечисленных ИП денежных средств.

Долгое время последствия работы с ИП для компании ограничивались доначислением налога на прибыль. Налоговики признавали сделки с ИП незаконными хозяйственными операциями, которые не направлены на ведение предпринимательской деятельности. Но в последнее время практика работы налоговых органов меняется, и к ответственности привлекают не только юридическое лицо, но и индивидуального предпринимателя.

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Удивительное рядом

Если раньше налоговые органы старались доказать, что физическое лицо получило доход в результате предпринимательской деятельности и наказывали за не постановку на учет в качестве ИП, то сейчас предпринимателей ( на УСН 6%), стараются не признать ведущими предпринимательскую деятельность.

Если при проведении налоговой проверки ИП налоговики решат, что физическое лицо фактически не вело предпринимательскую деятельность, значит, денежные средства, полученные ИП от юридических лиц, — это подарок. Подарки облагаются НДФЛ (ст. 208, 209 НК). Физическому лицу доначислят НДФЛ в размере 13 % от всех денежных средств, поступивших на счет от «предпринимательской деятельности», пени и штраф. При этом единый налог по УСН в размере 6 % от этих поступлений в зачет исполнения обязанности по уплате НДФЛ вряд ли примут.

В 2019 году усилено развивалось еще одно направление при проведении налоговиками проверок хозяйственных отношений с ИП. В активной разработке теперь вопрос о переквалификации гражданско-правовых отношений с ИП в трудовые.

Налоговики решили взглянуть на отношения компаний и ИП иначе. А не трудовые ли это отношения? А не возникает ли у компании обязанность заплатить взносы во внебюджетные фонды со всех сумм, перечисленных ИП?

При переходе на работу с ИП многие компании не учитывали возможные негативные последствия в виде переквалификации в трудовые отношения. Было сделано много ошибок, исправить которые сейчас уже невозможно. Именно на них обратят внимание налоговики при проведении проверки.

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Исправьте свои ошибки

Во-первых, у компании запросят трудовые договоры с физическими лицами и гражданско-правовые с теми же лицами, но уже зарегистрированными в качестве ИП. Налоговики сравнят объем обязанностей работника (исполнителя). Например, при увольнении логиста его функции оставались прежними. С ним заключали договор на оказание логистических услуг. Информацию о компетенции лица можно также получить и из допросов самого ИП, а также лиц, ныне уволенных, но работающих с ним ранее.

Но даже если ИП никогда не был работником предприятия, можно сравнить условия договора заключенного с ИП и должностными инструкциями работников предприятия. На практике в 90% случаев идет совпадение функциональных обязанностей сотрудников предприятия с условиями оказания услуг ИП. А если у ИП имеются еще и работники, то практически всегда имеется совпадение по функционалу.

Пристальное внимание налоговые органы обращают на период создания (регистрации) юридического лица и индивидуального предпринимателя. Не секрет, что многие бизнесмены каждые два-три года ликвидируют старый бизнес и создают с чистого листа новый. Но обычно сразу регистрируется юридическое лицо и дружественный ИП, для выполнения некоторой (не будем уточнять какой) задачи.

Некоторые скажут, что ничего особенно нового в статье нет, все это давно знают.

НО мне хотелось обратить внимание на недавний посыл нашего президента В.В. Путина направленный на облегчение участи предпринимателей в части привлечения к уголовной ответственности по ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Статья будет изменена в сторону смягчения для предпринимателей, и правоохранительные органы «впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась для незаконной цели».

Ответственность по этой статье просто сумасшедшая, срок до 20 лет и штраф до 5,0 млн. руб.

Если при проверке налоговые органы установят «опасную» связь между ООО и ИП, а еще если и время регистрации этих лиц практически совпадает, то доказать, «что компания изначально умышленно создавалась для незаконной цели» и привлечь к ответственности всех лиц по ст. 210 УК становится очень легко.

Резюме

Постарайтесь не допускать таких простых, но очень тяжелых в ответственности ошибок.

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