ООО + ИП = опасная связь

Практически все предприятия, имеющие долговременные связи с ИП, применяющими льготную систему налогообложения, автоматически попадают в зону пристального внимания налоговых органов.
Работа компаний с ИП вызывает интерес налоговиков, так как часто такое сотрудничество прикрывает схему ухода от налогов. Ведь ИП получает деньги на расчетный счет, который он использует для предпринимательской деятельности, затем может перевести их на свой личный счет и снять наличку.
Такая операция не облагается НДФЛ. Ее стоимость составляет 6 % плюс взносы во внебюджетные фонды, которые должен заплатить ИП, применяющий УСН. Кроме того юридическое лицо получает возможность уменьшить базу по налогу на прибыль в размере перечисленных ИП денежных средств.
Долгое время последствия работы с ИП для компании ограничивались доначислением налога на прибыль. Налоговики признавали сделки с ИП незаконными хозяйственными операциями, которые не направлены на ведение предпринимательской деятельности. Но в последнее время практика работы налоговых органов меняется, и к ответственности привлекают не только юридическое лицо, но и индивидуального предпринимателя.