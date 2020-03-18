ООО + ИП = опасная связь

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Удивительное рядом

Если раньше налоговые органы старались доказать, что физическое лицо получило доход в результате предпринимательской деятельности и наказывали за не постановку на учет в качестве ИП, то сейчас предпринимателей ( на УСН 6%), стараются не признать ведущими предпринимательскую деятельность.

Если при проведении налоговой проверки ИП налоговики решат, что физическое лицо фактически не вело предпринимательскую деятельность, значит, денежные средства, полученные ИП от юридических лиц, — это подарок. Подарки облагаются НДФЛ (ст. 208, 209 НК). Физическому лицу доначислят НДФЛ в размере 13 % от всех денежных средств, поступивших на счет от «предпринимательской деятельности», пени и штраф. При этом единый налог по УСН в размере 6 % от этих поступлений в зачет исполнения обязанности по уплате НДФЛ вряд ли примут.

В 2019 году усилено развивалось еще одно направление при проведении налоговиками проверок хозяйственных отношений с ИП. В активной разработке теперь вопрос о переквалификации гражданско-правовых отношений с ИП в трудовые.

Налоговики решили взглянуть на отношения компаний и ИП иначе. А не трудовые ли это отношения? А не возникает ли у компании обязанность заплатить взносы во внебюджетные фонды со всех сумм, перечисленных ИП?

При переходе на работу с ИП многие компании не учитывали возможные негативные последствия в виде переквалификации в трудовые отношения. Было сделано много ошибок, исправить которые сейчас уже невозможно. Именно на них обратят внимание налоговики при проведении проверки.

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Исправьте свои ошибки

Во-первых, у компании запросят трудовые договоры с физическими лицами и гражданско-правовые с теми же лицами, но уже зарегистрированными в качестве ИП. Налоговики сравнят объем обязанностей работника (исполнителя). Например, при увольнении логиста его функции оставались прежними. С ним заключали договор на оказание логистических услуг. Информацию о компетенции лица можно также получить и из допросов самого ИП, а также лиц, ныне уволенных, но работающих с ним ранее.

Но даже если ИП никогда не был работником предприятия, можно сравнить условия договора заключенного с ИП и должностными инструкциями работников предприятия. На практике в 90% случаев идет совпадение функциональных обязанностей сотрудников предприятия с условиями оказания услуг ИП. А если у ИП имеются еще и работники, то практически всегда имеется совпадение по функционалу.

Пристальное внимание налоговые органы обращают на период создания (регистрации) юридического лица и индивидуального предпринимателя. Не секрет, что многие бизнесмены каждые два-три года ликвидируют старый бизнес и создают с чистого листа новый. Но обычно сразу регистрируется юридическое лицо и дружественный ИП, для выполнения некоторой (не будем уточнять какой) задачи.

Некоторые скажут, что ничего особенно нового в статье нет, все это давно знают.

НО мне хотелось обратить внимание на недавний посыл нашего президента В.В. Путина направленный на облегчение участи предпринимателей в части привлечения к уголовной ответственности по ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Статья будет изменена в сторону смягчения для предпринимателей, и правоохранительные органы «впредь будут обязаны доказать, что организация, компания изначально умышленно создавалась для незаконной цели».

Ответственность по этой статье просто сумасшедшая, срок до 20 лет и штраф до 5,0 млн. руб.

Если при проверке налоговые органы установят «опасную» связь между ООО и ИП, а еще если и время регистрации этих лиц практически совпадает, то доказать, «что компания изначально умышленно создавалась для незаконной цели» и привлечь к ответственности всех лиц по ст. 210 УК становится очень легко.

Резюме

Постарайтесь не допускать таких простых, но очень тяжелых в ответственности ошибок.