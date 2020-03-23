Увольнение сотрудника по инициативе работодателя происходит, как правило, за виновные действия: повторные или грубые нарушения дисциплины, в том числе дающие основания для утраты доверия. Но не только.
ОснованияРаботник вправе уволиться по собственному желанию без объяснения причин, предупредив об этом за 2 недели. А предприниматель вправе расстаться с работниками, только используя установленные законом причины для увольнения сотрудника по инициативе работодателя:
- несоответствие занимаемой должности;
- сокращение штата;
- ликвидация юридического лица или ИП;
- смена собственника бизнеса;
- неоднократные дисциплинарные взыскания — вина сотрудника;
- грубое нарушение трудовых обязанностей: прогул, пьянство, разглашение тайны, хищение, конфликт интересов.
- те, кто находится на временной нетрудоспособности;
- те, кто в отпуске (очередном, внеочередном, по уходу за ребенком).
Важно! Этот запрет не относится к ликвидации компании.По сокращению или несоответствию должности провести увольнение работника по инициативе работодателя ТК позволяет только в случае, если сотруднику предлагались другие вакантные должности, но он отказался от них письменно.
Пример письменного отказа от должности
Виновные действия сотрудникаПеред тем как признать работника виновным в чем-либо, необходимо зафиксировать проступок письменно. Чтобы уволить сотрудника по инициативе работодателя по причине виновных действий, соблюдается строгий порядок действий, иначе это повлечет санкции.
Пошаговый алгоритм:
1. Письменно фиксируется проступок, например, приход на работу в нетрезвом состоянии.
2. Организуется разбирательство, назначается проверка, в ходе которой с виновника берется письменное объяснение.
3. При отказе составляется акт.
4. Оформляются результаты, руководству докладываются предложения.
5. Администрация или уполномоченное лицо принимает решение.
6. Решение руководства оформляется в виде приказа и доводится до сотрудника.
7. Человек получает расчет.
Важно! Если работник находится на больничном или в отпуске, Трудовой кодекс увольнение по инициативе работодателя не допускает ни при каких обстоятельствах.
Без вины работникаПоводом не обязательно является виновный поступок. Например, необходимо разорвать отношения с совместителем должности, если на нее претендует человек, готовый работать полный день. Указание на это есть в статье 288 ТК РФ. Если человек работает неполный день, вы вправе уволить его, в этом случае, по ТК РФ, основания для увольнения работника по инициативе работодателя тоже работают. Но если вы расторгаете договор с совместителем по причине того, что на его место придет полноценный работник, предупредите об этом за 2 недели. Иначе нарушите трудовые права человека.
Пример уведомления совместителю
При ликвидации или сокращении Порядок разрыва трудовых отношений по ликвидации описан в ст. 180 ТК РФ. Основные моменты:
- за два месяца всех заинтересованных письменно уведомляем о сокращении. Провести расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается и раньше срока, но придется выплатить среднемесячный заработок за неотработанное время;
- выплачиваем все, что человек заработал, плюс выходное пособие.
Смена собственникаПри смене собственника предприятия закон позволяет новому владельцу набирать себе новую команду из числа руководства. Но это правило распространяется только на топ-менеджеров, для обычных работников оно неприменимо. Существует единственная законная норма, по какой статье могут уволить с работы, например, главного бухгалтера, — пункт 4 статьи 81 ТК РФ. Главбуху положена денежная компенсация не менее трехкратного среднего месячного заработка (меньше нельзя, больше можно).
Кого нельзя трогатьОграничения на разрыв трудовых договоров закон устанавливает для:
- беременных (кроме ликвидации);
- малолетних и несовершеннолетних — потребуется решение комиссии по делам несовершеннолетних;
- женщин, воспитывающих ребенка младше трех лет, — только при ликвидации и за виновные действия;
- аналогичный запрет действует на увольнение по инициативе работодателя в ТК РФ для матери-одиночки, которая занимается воспитанием детей до четырнадцатилетнего возраста, или с детьми-инвалидами до 18;
- выборных профсоюзных работников, которых вправе уволить только при сокращении штата или при несоответствии занимаемой должности.
ИнвалидыИнвалида 2 группы уволить возможно, если условия труда меняются и выполнять ту же работу с учетом ограничения возможностей человек не может. Например, условия противоречат его программе реабилитации и абилитации. В этом случае основания увольнения сотрудника по инициативе работодателя — несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе.
Разорвать трудовой договор с инвалидом 3 группы допускается на общих основаниях, как и для других работников. Каких-либо ограничений не установлено.
Если уволили незаконноЧто делать работнику, которого наниматель уволил на незаконном основании, или если начальник нарушил порядок увольнения по инициативе работодателя: не предупредил, не выплатил компенсацию, не оформил документы? Гражданин вправе обратиться в трудовую инспекцию или в суд. Если суд примет решение в пользу ответчика, нанимателя обяжут:
- восстановить работника в должности или изменить основание, статью;
- выплатить денежную компенсацию.