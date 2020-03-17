Серьезные перемены в ПСН: взносы будут уменьшать патент, а торговле и общепиту увеличат площадь зала

В связи с отменой вмененки, ПСН планируют серьезно изменить. Минфин опубликовал проект с поправками в главу 26.5 Налогового кодекса «Патентная система налогообложения».

Главное новшество — стоимость патента можно будет уменьшить на уплаченные страховые взносы, как за ИП, так и за его работников. Правила будут такие же, как при ЕНВД: если есть работники, налог можно уменьшить не более, чем на 50%; если работников нет, то без ограничения, вплоть до нуля. Кроме того, патент можно будет уменьшить и на больничные, выплачиваемые работникам за счет ИП.

Чтобы уменьшить налог, надо будет отправить в ИФНС уведомление по установленной форме.

Еще одно значительное изменение — увеличение возможной площади для розничной торговли и общепита. Сейчас применять ПСН можно, если торговый зал (зал обслуживания посетителей) не более 50 кв.м. А будет 150 кв.м., как при нынешнем ЕНВД.

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Список видов деятельности будет приведен в соответствие с действующими сейчас классификаторами. Тут надо быть внимательными, потому что кое-кто может потерять право на ПСН. Так, из вида деятельности «ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры...» уберут техническое обслуживание.

Видов деятельности, по которым можно применять патент, станет больше. Но не настолько, насколько кажется на первый взгляд. Просто из подпункта 21 пункта 2 статьи 346.43 многие виды деятельности вынесут в отдельные подпункты. Например, производство вяленой обуви или граверные работы.

Дествительно новых видов деятельности всего три:

услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок);

услуги распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;

услуги размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств.

Один из самых популярных видов патентной деятельности — сдача в аренду недвижимости. Так вот из этого пункта убирают требование о праве собственности ИП на эту недвижимость. Если текст этой поправки останется в таком же виде, как в проекте, ИП на ПСН смогут сдавать недвижимость в субаренду.

Проект закона может серьезно измениться в процессе принятия, так что следите за нашими новостями.