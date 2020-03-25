А вы уже на удаленке? Что обсуждают всемогущие бухгалтеры на форуме «Клерка»

Что происходило на форуме «Клерка» в последние дни.
Вирус всемогущийВ мире бушует коронавирус, работников в массовом порядке переводят на удаленку. Популярная нынче тема обсуждается и на форуме «Клерка». Расскажите, вас перевели на удаленную работу из-за коронавируса или нет?
Многие бухгалтеры и так работают дистанционно, например те, которые ведут несколько компаний. Но найти клиентов не так просто. Почему не получается у некоторых? Попытка уйти на аутсорс.
Не допускайте этих ошибокКак правильно определить сроки выплаты зарплаты и почему плохая идея устанавливать дату её выдачи на 30 число объясняют в этой теме.
У бывшего предпринимателя продолжают требовать отчетность. Почему так происходит разбирались в теме ИП закрыто, а отчеты все требуют.
Получили табуретки, а продали кровати: почему нельзя оприходовать товар не по той номенклатуре, что значится в документах? Ответ можно найти тут: Приход товара.
ИПшник разрешил налоговому инспектору исправить его декларацию. Результат печальный. Теперь он пытается разобраться с долгами и пенями за 2015 год.
Что такое внезапная проверка кассы и зачем она нужна, разбирались в этой теме.
Бухгалтер всемогущийСамая обсуждаемая тема недели Обязанность ли бухгалтера вести таблицу в Экселе по каждому контрагенту с его оплатами? Девушка работала менеджером и вела такую таблицу. Внезапно устроилась на должность бухгалтера в другую фирму и опять её ведет Так чья ж это обязанность? Впрочем, клерков больше взволновал не сам вопрос, а то, что автора темы взяли бухгалтером.
Как задвинуть плохого работника и выдвинуть хорошего обсуждают в теме Снятие сотрудника с руководящей должности.
С какими только вопросами не приходят на форум. Вот, например, Как ИП открыть магазин. И, судя по нику, вопрос задает главбух.
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