Вопросы-ответы по аренде в период эпидемии

Про пресловутый форсмажор.

Вопрос 1. Можно ли попросить арендодателя предоставить отсрочку по уплате арендных платежей или уменьшить размер арендной платы, сославшись на пандемию коронавируса? Зависит ли это как-то от условий договора аренды?

Арендатор вправе попросить арендодателя предоставить отсрочку по уплате арендных платежей или уменьшить размер арендной платы, сославшись на пандемию коронавируса как на наступления форс-мажора (то есть наступления обстоятельства непреодолимой силы).

Данная точка зрения основана на следующих нормах гражданского законодательства:

Случаи форс-мажора регулируются п. 3 ст. 401 ГК РФ, согласно которому "если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

То есть, форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы — чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает участника, исполнителя договора от ответственности за выполнение принятых им обязательств.

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И здесь самое главное понять, является ли сложившаяся ситуация в стране «чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами.

Есть два критерия, по которым можно определить, является ли ситуация форс-мажором:

1) Чрезвычайность — это то, что выходит за пределы обыденного, не относится к риску и никак не может быть учтено, когда заключают договор.

2) Непреодолимость — означает, что выполнить обязательства в аналогичных условиях не смог бы никто.

Однако закрытого перечня обстоятельств непреодолимой силы ГК РФ не содержит, и суды в каждом отдельном случае решают относить ли обстоятельство к таковому или нет (если оно прямо в нормативном акте не признано им).

То есть, в действующем законодательстве нет перечня явлений и событий, которые можно считать форс-мажором, но есть судебная практика.

Так к форс-мажорам относятся:

землетрясения;

наводнения;

войны;

крупные забастовки;

эпидемии.

Таким образом, введение карантина из-за эпидемии коронавируса безусловно можно отнести к форс-мажору.

Как правило, понятие форс мажора расписывается в договоре аренды.

И в случае введения карантина из-за эпидемии коронавируса, арендатор может воспользоваться этим пунктом и вести переговоры с арендодателем, ссылаясь на форс-мажор.

Если арендодатель не пожелает признать ситуацию форс-мажором, арендатор может сослаться на ст. 451 ГК РФ, согласно которой «Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях».

Также арендатор в ходе переговоров с арендодателем может воспользоваться правом потребовать уменьшения арендной платы или предоставления отсрочки по уплате арендных платежей сославшись на п. 4. ст. 614 ГК РФ, который гласит «если законом не предусмотрено иное, арендатор вправе потребовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные договором аренды, или состояние имущества существенно ухудшились».

Вопрос 2. Как попросить снизить плату за аренду на время коронавируса, чтобы арендодатель согласился? Достаточно ли в таком случае уведомления о снижении арендной платы или нужно еще подписать дополнительное соглашение к договору или другие документы?

Любые изменения условий договора по общему правилу допускаются только по соглашению сторон (ст. 421 ГК РФ), если договором или законом не предусмотрено иное.

Согласно п. 3 ст. 614 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год.

То есть гражданское законодательство не обязывает собственника помещения снижать арендную плату.

Вопрос снижения размера арендной платы или отсрочки по уплате арендных платежей — это всегда вопрос договорённостей между арендодателем и арендатором.

Если в стране введут карантин из-за пандемии коронавируса, то арендатору нужно направить арендодателю уведомление о том, что он не может выполнить обязанность по внесению арендной платы в полном объеме за период, на который введён запрет, потому что не может пользоваться помещением по причине непреодолимой силы, которой является такой-то запретительный акт государственных органов.

Кроме этого арендатору, в уведомлении следует изложить просьбу о снижении размера арендной платы или о предоставлении отсрочки по уплате арендных платежей.

В уведомлении просьбу можно изложить следующим образом:

«Нестабильная экономическая ситуация в стране негативно отразилась на материальном состоянии нашей компании. В связи с эти обстоятельством мы просим Вас снизить арендную ставку. Обращаем Ваше внимание на то, что наша организация никогда не задерживала выплаты и вносила денежные средства в полном объеме и своевременно (в срок, указанный в договоре аренды). Если Вы войдете в наше положение и согласитесь снизить размер арендной платы, то мы гарантируем, что все обязательства по выплате арендной платы будем выполнять своевременно и в полном объеме, не взирая на тяжелую кризисную ситуацию».

После этого, и только при согласии арендодателя, следует подписать двумя сторонами дополнительное соглашение к договору аренды о снижении арендной платы.

Если же договориться не удалось, то арендатор может попробовать добиться от арендодателя снизить размер арендной платы или предоставить отсрочку по уплате арендных платежей через суд.

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Выводы и рекомендации

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

Эпидемии, в том числе пандемия коронавируса, относятся к форс-мажору;

Введение в стране строгого карантина из-за пандемии коронавируса освобождает арендатора от ответственности за неуплату арендной платы;

Вопрос снижения размера арендной платы или отсрочки по уплате арендных платежей — это всегда вопрос договорённостей между арендодателем и арендатором;

Арендатор вправе попросить Арендодателя предоставить отсрочку по уплате арендных платежей или уменьшить размер арендной платы, сославшись на пандемию коронавируса как на наступления форс-мажора.

При этом арендатору рекомендуется следовать следующему алгоритму действий:

Изучить внимательно договор аренды, в особенности положения о возможности изменения арендной платы, порядке действий при форс-мажоре;

Сразу после объявления карантина из-за пандемии коронавируса уведомить арендодателя о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (обычно такая обязанность прописана для арендатора в договоре);

В том же письме-уведомлении попросить не начислять неустойку, снизить размер арендой платы или предоставить отсрочку по уплате арендных платежей (арендные каникулы);

При согласии арендодателя заключить с владельцем помещения дополнительное соглашение к договору аренды об отсрочке по уплате арендных платежей или об уменьшении размера арендной платы;

Если договориться не удалось, то попробовать добиться от арендодателя снизить размер арендной платы или предоставить отсрочку по уплате арендных платежей через суд.