Скорее переходите на Бухсофт – успейте сдать отчетность вовремя: программа открыта бесплатно до конца апреля

Обстановка в стране сейчас меняется каждую минуту. Президент объявил оплачиваемую выходную неделю, новые нормы по больничным, налоговые каникулы для малого бизнеса.

У Бухгалтеров больше вопросов, чем ответов, а еще и отчетность нужно успеть сдать (к счастью, 6 апреля, а не 31 марта).

Особенно тяжело тем, кто работает в коробочной версии бухгалтерской программы.

Команда «БухСофт» берет ваши проблемы на себя. Мы открыли программу до конца апреля —для всех и абсолютно бесплатно, чтобы бухгалтеры смогли:

1. Сдать отчетность вовремя — онлайн, прямо из дома, без лишней нервотрепки.

2. Получить ответ на любой бухгалтерский день в день. Поддержка работает в штатном режиме, с 28 марта по 05 апреля мы на связи.

3. Оформить кадровые и бухгалтерские документы по удаленной работе и прочим нововведениям. Эксперты программы БухСофт уже подготовили и разместили в программе образцы — мы отслеживаем все изменения круглосуточно.

Перенесите данные из своей учетной программы в БухСофт и работайте из дома.

Если Вы работаете на 1С, то можете загрузить в БухСофт все данные или только справочники или документы. Есть пошаговая инструкция с подсказками.

Ограничений по периоду нет — можно загрузить данные 2019 года для подготовки годовой отчетности, и данные 2020 — если нужно подготовить квартальную отчетность.

По итогам импорта формируется обработка, которая позволяет сверить данные.

Доступен перенос данных из «коробочных» версий 1С:

Бухгалтерия предприятия 8.2

Бухгалтерия предприятия 8.3

Бухгалтерский учет, редакция 4.5. (7.7)

Упрощенная система налогообложения, редакция 1.3 (7.7)

Зарплата кадры, редакция 2.3. (7.7)

Зарплата и Управление персоналом, редакция 2.5

Зарплата и Управление персоналом, редакция 3.1.

Управление торговлей редакция 10

Управление торговлей редакция 11

Управление производственным предприятием

Если Вы работаете в другой бухгалтерской программе, или хотите перенести только определенные данные, можно воспользоваться загрузкой из отчетности или клиент-банка:

Для зарплатных отчетов — данные о сотрудниках из справок 2-НДФЛ и РСВ .

и . Для подготовки других деклараций — файл клиент-банка.